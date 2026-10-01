कुशीनगर में बाढ़ का कहर; 35 गांवों में घुसा पानी, ग्रामीणों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन
बढ़ते पानी से ग्रामीण परेशान हैं और राहत सामग्री समेत जरूरी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 10:17 AM IST
कुशीनगर: जिले में नारायणी नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच बाढ़ का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. 2 दिन पहले करीब 90 मीटर तटबंध कटने के बाद अब सिसवा नाहर–अहिरौली दान मार्ग पर करीब 30 मीटर सड़क का हिस्सा टूट गया है. सड़क क्षतिग्रस्त होने से आसपास के 35 गांवों में पानी पहुंच गया है और आवागमन प्रभावित होने की स्थिति बन गई है.
तमकुहीराज क्षेत्र में सिसवा नाहर अहिरौली दान मार्ग पर कोदो मिश्रा जी के कुंड के पास टू-लेन सड़क का करीब 30 मीटर हिस्सा टूट गया. बताया जा रहा है कि अहिरौली दान गांव से बाहर मठिया श्रीराम बॉर्डर के पास सड़क क्षतिग्रस्त होने से मार्ग पर आवाजाही को लेकर खतरा बढ़ गया है.
लगातार बढ़ते पानी से ग्रामीण परेशान हैं और राहत सामग्री समेत जरूरी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं. वहीं, ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लापरवाही के आरोप लगाए हैं.
बाढ़ के पानी के दबाव के बीच सड़क टूटने की सूचना से आसपास के लोगों में हलचल बढ़ गई है. वहीं, क्षेत्र के कई गांव पहले से ही नदी के पानी की चपेट में हैं. ऐसे में सड़क का क्षतिग्रस्त होना स्थानीय लोगों और वाहन चालकों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है.
मौके से गुजरने वाले वाहन चालकों और राहगीरों से टूटे हिस्से के पास विशेष सावधानी बरतने की अपील है. संबंधित विभाग से सड़क का तुरंत निरीक्षण कराने के साथ सुरक्षा के इंतजाम और क्षतिग्रस्त हिस्से की जल्द मरम्मत कराने की मांग की जा रही है.
फिलहाल बाढ़ और तटबंध कटने के बाद सड़क टूटने से इलाके में संकट और गहरा गया है. अगर सड़क की जल्द मरम्मत और सुरक्षा के प्रभावी इंतजाम नहीं किए गए, तो कई गांवों के लोगों के साथ-साथ इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ सकती है.
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