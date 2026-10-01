ETV Bharat / state

कुशीनगर में बाढ़ का कहर; 35 गांवों में घुसा पानी, ग्रामीणों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

बढ़ते पानी से ग्रामीण परेशान हैं और राहत सामग्री समेत जरूरी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
कुशीनगर में 90 मीटर तटबंध कटने के बाद अब 30 मीटर सड़क टूटी, गांवों में घुसा पानी (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 10:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुशीनगर: जिले में नारायणी नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच बाढ़ का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. 2 दिन पहले करीब 90 मीटर तटबंध कटने के बाद अब सिसवा नाहर–अहिरौली दान मार्ग पर करीब 30 मीटर सड़क का हिस्सा टूट गया है. सड़क क्षतिग्रस्त होने से आसपास के 35 गांवों में पानी पहुंच गया है और आवागमन प्रभावित होने की स्थिति बन गई है.

कुशीनगर बाढ़ (Video Credit; ETV Bharat)

तमकुहीराज क्षेत्र में सिसवा नाहर अहिरौली दान मार्ग पर कोदो मिश्रा जी के कुंड के पास टू-लेन सड़क का करीब 30 मीटर हिस्सा टूट गया. बताया जा रहा है कि अहिरौली दान गांव से बाहर मठिया श्रीराम बॉर्डर के पास सड़क क्षतिग्रस्त होने से मार्ग पर आवाजाही को लेकर खतरा बढ़ गया है.

लगातार बढ़ते पानी से ग्रामीण परेशान हैं और राहत सामग्री समेत जरूरी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं. वहीं, ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लापरवाही के आरोप लगाए हैं.

बाढ़ के पानी के दबाव के बीच सड़क टूटने की सूचना से आसपास के लोगों में हलचल बढ़ गई है. वहीं, क्षेत्र के कई गांव पहले से ही नदी के पानी की चपेट में हैं. ऐसे में सड़क का क्षतिग्रस्त होना स्थानीय लोगों और वाहन चालकों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है.

मौके से गुजरने वाले वाहन चालकों और राहगीरों से टूटे हिस्से के पास विशेष सावधानी बरतने की अपील है. संबंधित विभाग से सड़क का तुरंत निरीक्षण कराने के साथ सुरक्षा के इंतजाम और क्षतिग्रस्त हिस्से की जल्द मरम्मत कराने की मांग की जा रही है.

फिलहाल बाढ़ और तटबंध कटने के बाद सड़क टूटने से इलाके में संकट और गहरा गया है. अगर सड़क की जल्द मरम्मत और सुरक्षा के प्रभावी इंतजाम नहीं किए गए, तो कई गांवों के लोगों के साथ-साथ इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ सकती है.

ये भी पढ़ें- नदियों का कहर! गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, फसलें तबाह, जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त

TAGGED:

कुशीनगर बाढ़ न्यूज
कुशीनगर न्यूज
KUSHINAGAR FLOOD NEWS
KUSHINAGAR FLOOD PROTEST
UP FLOOD HAVOC IN KUSHINAGAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.