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कुशीनगर में बाढ़ का कहर; 35 गांवों में घुसा पानी, ग्रामीणों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

कुशीनगर में 90 मीटर तटबंध कटने के बाद अब 30 मीटर सड़क टूटी, गांवों में घुसा पानी ( Photo Credit; ETV Bharat )

कुशीनगर: जिले में नारायणी नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच बाढ़ का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. 2 दिन पहले करीब 90 मीटर तटबंध कटने के बाद अब सिसवा नाहर–अहिरौली दान मार्ग पर करीब 30 मीटर सड़क का हिस्सा टूट गया है. सड़क क्षतिग्रस्त होने से आसपास के 35 गांवों में पानी पहुंच गया है और आवागमन प्रभावित होने की स्थिति बन गई है.

कुशीनगर बाढ़ (Video Credit; ETV Bharat) तमकुहीराज क्षेत्र में सिसवा नाहर अहिरौली दान मार्ग पर कोदो मिश्रा जी के कुंड के पास टू-लेन सड़क का करीब 30 मीटर हिस्सा टूट गया. बताया जा रहा है कि अहिरौली दान गांव से बाहर मठिया श्रीराम बॉर्डर के पास सड़क क्षतिग्रस्त होने से मार्ग पर आवाजाही को लेकर खतरा बढ़ गया है.