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UP का पहला पुलिस म्यूजियम, अजब-गजब हथियार और वर्दी, बनारस में बना ये सेंटर क्यों हैं खास, जानिए

वाराणसी: यदि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी वह हथियार पसंद है, इसे आप करीब से देखना जानना चाहते हैं तो यह मौका आपको मिलने वाला है. जी हां वाराणसी में प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम (UP First Police Museum ) तैयार किया गया है, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस के अलग-अलग हथियारों व अलग-अलग वर्दियों को रखा गया है.इस म्यूजियम में पुलिस के इतिहास उनकी कहानियों को बताया गया है.बड़ी बात यह है कि यहां पर क्यू आर कोड भी लगने जा रहा है, जिसे स्कैन करने के साथ आप आसानी से उन हथियारों और वर्दी की पूरी कहानी को जान व समझ सकेंगे.



साहसिक कार्यों को दर्शाएगा: बता दे कि वाराणसी के पुलिस लाइन में प्रदेश का पहला पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया है.इसके जरिए आम जनता को उत्तर प्रदेश पुलिस की गौरवशाली इतिहास,परंपराओं और समय के साथ बदलते स्वरूप को एक ही छत के नीचे देखने का अवसर अब आम जनता को भी मिलेगा. बड़ी बात यह है कि यह संग्रहालय न केवल पुलिस की ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाता है, बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका और उसके साहसिक प्रयासों की झलक भी प्रस्तुत करता है.

अतीत के असलहे देखने को मिलेंगे: पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल ने बताया कि पुलिस की वेशभूषा ,हथियार और कार्यशैली आदि से परिचित कराने के उद्देश्य से इस पुलिस संग्रहालय का निर्माण कराया गया है. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अपनाई जा रही जीरो टॉलरेंस नीति के बीच यह संग्रहालय पुलिस की विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी को उससे परिचित कराने का एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है. संग्रहालय में पुराने समय के असलहे, ऐतिहासिक दस्तावेज, अपराधियों के रिकॉर्ड वाली डोज़ियर तथा आधुनिक हथियारों को भी प्रदर्शित किया गया है. इसके अलावा संग्रहालय में पुलिस की वर्दी के बदलते स्वरूप को भी खास तरीके से प्रदर्शित किया गया है. अलग-अलग समय में इस्तेमाल की गई वर्दियां यह बताती हैं कि पुलिस बल ने किस तरह अपने स्वरूप और तकनीक को समय के अनुसार ढाला है.