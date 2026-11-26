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कानपुर में यूपी का पहला नेशनल साइबर रिसोर्स सेंटर शुरू, हर साल तैयार होंगे 200 साइबर एक्सपर्ट

नेशनल साइबर रिसोर्स सेंटर का शुभारंभ ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग और पहचान चोरी जैसे बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए अब तकनीकी विशेषज्ञों की नई टीम तैयार की जाएगी. कानपुर में यूपी का पहला नेशनल साइबर रिसोर्स सेंटर स्थापित किया गया है. नेशनल साइबर सिक्योरिटी रिसर्च काउंसिल की ओर से शुरू किए गए इस केंद्र में हर साल 200 साइबर विशेषज्ञ तैयार होंगे. बुधवार को संयुक्त पुलिस आयुक्त संतोष कुमार मिश्रा, एनसीएसआरसी के निदेशक डॉ. खलीराज ई. नायडू और डॉ. मनमोहन शुक्ला ने इसका शुभारंभ किया.







नेशनल साइबर सिक्योरिटी रिसर्च काउंसिल (एनसीएसआरसी) के निदेशक डॉ. खलीराज ई. नायडू ने बताया कि इस सेंटर के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए विशेष कार्यशालाएं चलाई जाएंगी. साइबर फ्रॉड के मामलों में यहां के विशेषज्ञ पुलिस को तकनीकी सहयोग देंगे. उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रदेश के डीजीपी से मुलाकात कर समझौता करने की योजना है, जिसके तहत पुलिस और सेंटर मिलकर साइबर अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने पर काम करेंगे.