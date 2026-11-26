कानपुर में यूपी का पहला नेशनल साइबर रिसोर्स सेंटर शुरू, हर साल तैयार होंगे 200 साइबर एक्सपर्ट
डॉ. खलीराज ई. नायडू ने बताया कि सेंटर के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए विशेष कार्यशालाएं चलाई जाएंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 3:01 PM IST
कानपुर : डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग और पहचान चोरी जैसे बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए अब तकनीकी विशेषज्ञों की नई टीम तैयार की जाएगी. कानपुर में यूपी का पहला नेशनल साइबर रिसोर्स सेंटर स्थापित किया गया है. नेशनल साइबर सिक्योरिटी रिसर्च काउंसिल की ओर से शुरू किए गए इस केंद्र में हर साल 200 साइबर विशेषज्ञ तैयार होंगे. बुधवार को संयुक्त पुलिस आयुक्त संतोष कुमार मिश्रा, एनसीएसआरसी के निदेशक डॉ. खलीराज ई. नायडू और डॉ. मनमोहन शुक्ला ने इसका शुभारंभ किया.
नेशनल साइबर सिक्योरिटी रिसर्च काउंसिल (एनसीएसआरसी) के निदेशक डॉ. खलीराज ई. नायडू ने बताया कि इस सेंटर के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए विशेष कार्यशालाएं चलाई जाएंगी. साइबर फ्रॉड के मामलों में यहां के विशेषज्ञ पुलिस को तकनीकी सहयोग देंगे. उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रदेश के डीजीपी से मुलाकात कर समझौता करने की योजना है, जिसके तहत पुलिस और सेंटर मिलकर साइबर अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने पर काम करेंगे.
एनसीएसआरसी के निदेशक के मुताबिक, पीएसआईटी के साथ-साथ दूसरे संस्थानों के छात्र और शिक्षक भी प्रशिक्षण ले सकेंगे. उन्होंने कहा कि देश में साइबर अपराध से लड़ने वाले विशेषज्ञों की कमी को यह केंद्र पूरा करेगा. उनके अनुसार, देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन कई विशेषज्ञ बेहतर पैकेज के लिए विदेश चले जाते हैं और कुछ विदेश न जा पाने पर मोटी रकम के लालच में गलत रास्ता चुन लेते हैं. इसी वजह से साइबर सुरक्षा के नए मानक बनने से पहले ही अपराधी ठगी के नए तरीके निकाल लेते हैं.
संयुक्त पुलिस आयुक्त संतोष कुमार मिश्रा ने कहा कि कानून में 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी कोई व्यवस्था नहीं है. यदि कोई फोन या वीडियो कॉल पर खुद को पुलिस या किसी जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट की धमकी दे, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें. उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे एथिकल हैकिंग, डिजिटल फॉरेंसिक्स और साइबर जांच के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करें.
इस सेंटर में साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, डिजिटल फॉरेंसिक्स, साइबर थ्रेट एनालिसिस और डेटा प्रोटेक्शन पर ट्रेनिंग और वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी. उद्घाटन के दौरान आईआईटी कानपुर के सीथ्रीआई हब के डॉ. आनंद हांडा ने साइबर हमलों की पहचान और सिस्टम को सुरक्षित रखने के तरीके बताए.
साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके
ऑटो डाउनलोड बंद रखें : अपने मोबाइल में मीडिया या फाइलों का ऑटो डाउनलोड फीचर ऑफ रखें.
अनजान लिंक से बचें : अनजान नंबरों या संदिग्ध संदेशों में आए लिंक पर बिल्कुल क्लिक न करें.
यूआरएल खुद टाइप करें : किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए उसका लिंक या यूआरएल खुद ब्राउजर में टाइप करें.
असामान्य लिंक पर सतर्क रहें : वेबसाइट के यूआरएल में अजीब अक्षर या चिह्न दिखने पर तुरंत सावधान हो जाएं.
आधिकारिक साइट से ही खरीदारी करें : ऑनलाइन शॉपिंग हमेशा भरोसेमंद और आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से ही करें.
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