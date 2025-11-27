ETV Bharat / state

अब नीम करौरी महाराज के जीवन और संदेश कॉफी टेबल में पढ़ सकेंगे, डिप्टी सीएम ने जन्मस्थली से किया लॉन्च

नीम करौरी बाबा के परिजन से मुलाकात: बता दें डिप्टी सीएम ने यहां पर बाबा के चरणों में नतमस्तक होने के साथ-साथ वैदिक मंत्रौच्चार के साथ पूजा अर्चना की, साथ ही साथ उन्होंने बाबा के परिजनों से भी मुलाकात की. इस अवसर पर डिप्टी सीएम ने करौरी जी महाराज के जीवन और संदेश पर आधारित कॉफी टेबल बुक की लॉचिंग की गई.

फिरोजाबाद: कलयुग के हनुमान कहे जाने वाले बाबा का जन्म 1900 में फिरोजाबाद जिले की टूण्डला तहसील क्षेत्र के अकबरपुर गांव में हुआ था. आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर संत बाबा नीम करौरी का जन्म उत्सव लोग मना रहे हैं. ये सेलिब्रेशन का माहौल 28 नवंबर तक चलेगा. आज यानी गुरुवार को यूपी के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक भी अकबरपुर गांव बाबा की जन्मस्थली पर पहुंचे.

उन्होंने कहा कि मेरी प्रार्थना है कि पूरे प्रदेश के लोग नीम करौरी बाबा के आशीर्वाद से सुखी हों और विकास के पथ पर हमेशा अग्रसर हों. बाबा का ध्यान जीवन में आए संकटों का हरण करता है और परेशान लोगों को रास्ता दिखाता है. बाबा के वचन सनातन संस्कृति को प्रगाढ़ बनाने का काम कर रहे है, यही कारण है कि आज उनकी ख्याति देश के साथ-साथ पूरी दुनिया में है.

पाकिस्तान पर साधा निशाना: ऐप्पल के मालिक से लेकर आम जनमानस के हृदय में बाबा निवास करते हैं और बाबा के आशीर्बाद से सनातन संस्कृति का ध्वज पूरे विश्व में लहरा रहा है.

बृजेश पाठक ने मंच से पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ समय पहले मंदिरों को तोड़ा गया था. धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया गया था. नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई गई, वेद-पुराण नष्ट किए गए थे लेकिन आज घड़ी का चक्र घूम रहा है जिसको कालचक्र कहते हैं.

बाबा की कृपा से बना राममंदिर...डिप्टी सीएम: 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनती है, तो प्रभु रामलाल का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बना. बाबा की इच्छा से ही अयोध्या में रामलला का मंदिर बना और हाल ही में शिखर पर स्थापित धर्म ध्वज रोहण पूरी दुनिया ने देखा.



