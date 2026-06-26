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आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर स्लीपर बस की ट्रक से भिड़ंत, 2 की मौत

फिरोजाबाद: जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार की तड़के सड़क हादसा हो गया. जिसमें 2 लोगों की मौत हो गयी. हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं. हादसा उस वक्त हुआ जब स्लीपर बस गोरखपुर से चंडीगढ़ जा रही थी. रास्ते में ये बस सामने चल रहे ट्रक से टकरा गयी. आशंका है कि चालक को नींद की झपकी आने और ओवरस्पीड की वजह से हादसा हुआ.

पुलिस के मुताबिक हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर नगला खंगर थाना क्षेत्र की सीमा में किलोमीटर संख्या 63 के समीप हुआ. एक स्लीपर बस जो कि गोरखपुर से चंडीगढ़ जा रही थी और इस गाड़ी को गुरी निवासी पारसों नामक ड्राइवर चला रहा था. रात लगभग 1:5 मिनट पर गाड़ी ओवर स्पीड के कारण आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई, जोकि लोहे की रॉड लेकर कानपुर से जयपुर जा रहा था.

बस में लगभग 55 सवारियां मौजूद थीं. गाड़ी में सवार यात्रियों ने घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) के कर्मचारियों ने बस में फंसे 20 से ज्यादा घायल यात्रियों को बाहर निकलवाने के बाद इलाज के लिए शिकोहाबाद के संयुक्त अस्पताल भिजवाया और कुछ गंभीर घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज भिजवाया. वहीं, सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान 2 यात्रियों की मौत हो गयी. हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हैं.