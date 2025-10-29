ETV Bharat / state

हनुमान जी को आता है 'पसीना'; आइए फिरोजाबाद के इस मंदिर और कीजिए दर्शन

मंदिर के महंत मुकेश भारद्वाज का कहना है कि ये मंदिर लगभग 2 हजार साल पुराना है और मूर्ति को पसीना आने की वजह यहां शक्ति का होना है. यहां न केवल फिरोजाबाद बल्कि आस-पास के जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है. अयोध्या से भी भक्तजन यहां दर्शन के लिए आ चुके हैं.

हर मंगलवार और शनिवार को यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. भक्त दूर-दूर से आकर हनुमानजी के दर्शन करते हैं और मनोकामनाएं पूरी होने की कामना करते हैं.

सिंदूर लगाते ही गीली हो जाती है मूर्ति: मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां स्थापित बजरंगबली की प्रतिमा पर जब भी सिंदूर लगाया जाता है, वह गीली हो जाती है. भक्त इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं और इसी वजह से उन्हें 'पसीना वाले हनुमानजी' के नाम से जाना जाता है.

फिरोजाबाद: क्या आपने कभी सुना है कि इंसानों के अलावा मूर्ति को भी पसीना आता है, ये आखों देखा सच है फिरोजाबाद के ऐतिहासिक गांव चंद्रवार का. यहां पर यमुना नदी की तलहटी स्थित पसीना वाले हनुमानजी का मंदिर श्रद्धा और आस्था का अनोखा प्रतीक है. माना जाता है कि यह मंदिर करीब 2000 साल पुराना है. इसका निर्माण राजा चन्द्रसेन ने अपनी राजधानी चंद्रवार में करवाया था.

पसीने वाले हनुमानजी का मंदिर (Photo Credit; ETV Bharat)

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह प्राचीन मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है. हालांकि अभी तक इस मंदिर के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि यह मंदिर यहां कैसे स्थापित हुआ. दरअसल, जिस स्थान पर यह मंदिर है वह स्थान ऐतिहासिक गांव चंद्रवार के समीप है. इसलिए यह दावा किया जाता है कि यह मंदिर सालों पुराना रहा होगा.

श्रीराम, जानकी, लक्ष्मण का भी मंदिर बना: जिस स्थान पर यह मंदिर है, वह स्थान यमुना नदी और शांत वातावरण में होने के कारण काफी मनमोहक है. यहां प्राकृतिक सुंदरता भी देखने को मिलती है. बात की जाए मंदिर की तो हनुमानजी के सामने भगवान श्रीराम, माता जानकी, लक्ष्मण जी एक साथ विराजमान हैं और यहां भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी है जिनमें से एक मंदिर महाकाल को समर्पित है. पास के गांव चंद्रवार में चंद्रसेन के शासनकाल का जैन मंदिर भी बना है.

राम, सीता, लक्ष्मण की मूर्तियां भी स्थापित (Photo Credit; ETV Bharat)

भक्तों ने खुद कराया विकास: इस मंदिर में नियमित आने वाले श्रद्धालुओं के अनुसार, इसका विकास भक्तों ने कराया गया है. आज से 30-40 साल पहले यहां एक छोटी सी मठिया हुआ करती थी जिसमें हनुमानजी विराजमान थे. मंदिर कमेटी से जुड़े और हनुमानजी के भक्त मुकेश बंसल ने बताया कि पहले हनुमान को काफी पसीना आता था और हम लोग उस पसीना को सीसी में भी भर लेते थे लेकिन जब से हनुमानजी के सामने भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया गया है तव से पसीना की मात्रा कम हुयी है. उन्होंने बताया कि मूर्ति को पसीना अभी भी आता है.

इस मंदिर के विकास के मुद्दे पर महंत मुकेश भारद्वाज का कहना है कि सरकार ने पैसा तो मंजूर किया है लेकिन अभी तक विकास शुरू नहीं हो सका है. यहां समय-समय पर भंडारा भी होता है.

चंद्रवार गांव का इतिहास: शहर के इतिहासकार और एस.आर.के डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर ए.बी चौबे के मुताबिक, 1193 में यहां राजा जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध भी हुआ था. गांव में तमाम खंडहर नुमा मकान आज भी इस गांव के ऐतिहासिक होने की गवाही देते हैं. यहां खोदाई के दौरान ऐतिहासिक साक्ष्य भी मिलते रहते हैं.

वहीं फिरोजाबाद शहर को पहले चंद्रवार के नाम से ही जाना जाता था. योगी सरकार में ही इस जनपद का नाम चंद्रवार रखने की मुहिम भी चली थी. नगर निगम और जिला पंचायत इस शहर का नाम चंद्रवार किए जाने का प्रस्ताव भी पास कर चुकी है, जो कि शासन में लंबित है. फिरोजाबाद शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में यमुना नदी के किनारे यह गांव आज भी स्थित है और यहां एक किला भी मौजूद है, जो अब खंडहर में तब्दील हो गया है.



