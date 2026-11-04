त्योहार में मिलावटखोरों पर धावा: फिरोजाबाद में 2 हजार लीटर तेल सीज, 24 किलो मिठाई नष्ट
फिरोजाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने दिनभर की छापेमारी, गोदाम में ताला लगाकर संचालक भागा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 10:46 AM IST|
Updated : November 4, 2026 at 11:54 AM IST
फिरोजाबाद: दीपावली के त्योहार पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री और निर्माण पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिले में छापेमारी अभियान तेज कर दिया है. बुधवार को विभाग की अलग-अलग टीमों ने 3 जगहों पर शिकोहाबाद, आसफाबाद और गाजीपुर-मटसेना रोड पर खाद्य कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण और छापेमारी की.
गोदाम में ताला लगाकर भागा संचालक: सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा चंदन पाण्डेय के मुताबिक खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एटा चौराहा, शिकोहाबाद स्थित तेल के गोदाम पर निरीक्षण की कार्रवाई की. टीम को देखकर गोदाम संचालक रामप्रकाश पुत्र विद्यराम गोदाम में ताला लगाकर मौके से फरार हो गया. इसके बाद मामले की जानकारी सहायक आयुक्त खाद्य-2 चंदन पाण्डेय को दी गई. सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और उपजिलाधिकारी शिकोहाबाद राजेश शुक्ला से पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया.
इसके बाद एसडीएम और पुलिस बल की मौजूदगी में गोदाम का ताला खुलवाया गया. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गोदाम में रखे तेल की जांच-पड़ताल की. इस दौरान अलग-अलग स्थानों से सरसों के तेल के 3 नमूने संग्रहित किए गए. वहीं गोदाम में भंडारित करीब 2 हजार लीटर तेल को सीज कर दिया गया. विभाग के अनुसार सीज किए गए तेल की अनुमानित कीमत करीब 3 लाख 50 हजार रुपये है.
बिना लाइसेंस के चल रहा था कारोबार: कार्रवाई के दौरान एक और बड़ी अनियमितता सामने आई. जांच में पता चला कि गोदाम संचालक रामप्रकाश बिना खाद्य लाइसेंस के ही कारोबार का संचालन कर रहा था. विभाग ने तेल को सीज करने के साथ ही कारोबारी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.
आसफाबाद के मिठाई कारखाने में रेड: खाद्य सुरक्षा विभाग की दूसरी टीम ने अशफाबाद स्थित अनिल कुमार पुत्र कृष्णा के मिठाई निर्माण कारखाने पर छापेमारी की. निरीक्षण के दौरान टीम ने वहां तैयार की जा रही और रखी खाद्य सामग्री की जांच की. इस दौरान बेसन, बूंदी और लड्डू के कुल 3 नमूने संग्रहित किए गए. इन नमूनों को गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा.
कारखाने में रखी करीब 24 किलो मिठाई भी टीम को मिली. विभाग ने मौके पर ही मिठाई को नष्ट करा दिया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5000 रुपये बताई गई है.
इस दुकान से लिया गया बर्फी का सैंपल: अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की एक अन्य टीम ने गाजीपुर-मटसेना रोड स्थित नदान स्वीट हाउस का निरीक्षण किया. यहां बिक्री के लिए रखी मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच की गई. टीम ने प्रतिष्ठान से बर्फी का एक नमूना संग्रहित किया. प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
त्योहार तक जारी छापेमारी अभियान: दीपावली पर मिठाई, तेल और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है. ऐसे में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने विशेष निगरानी अभियान चला रखा है. विभाग की टीमें लगातार खाद्य प्रतिष्ठानों, मिठाई निर्माण इकाइयों और खाद्य पदार्थों के गोदामों का निरीक्षण कर रही हैं.
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करने, मिलावटी खाद्य पदार्थों का निर्माण और बिक्री करने, खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये अभियान आगे भी जारी रहेगा.
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