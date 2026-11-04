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त्योहार में मिलावटखोरों पर धावा: फिरोजाबाद में 2 हजार लीटर तेल सीज, 24 किलो मिठाई नष्ट

फिरोजाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की मिलावटी खाद्य पदार्थों के गोदामों पर रेड ( Photo Credit; ETV Bharat )

फिरोजाबाद: दीपावली के त्योहार पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री और निर्माण पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिले में छापेमारी अभियान तेज कर दिया है. बुधवार को विभाग की अलग-अलग टीमों ने 3 जगहों पर शिकोहाबाद, आसफाबाद और गाजीपुर-मटसेना रोड पर खाद्य कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण और छापेमारी की.

गोदाम में ताला लगाकर भागा संचालक: सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा चंदन पाण्डेय के मुताबिक खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एटा चौराहा, शिकोहाबाद स्थित तेल के गोदाम पर निरीक्षण की कार्रवाई की. टीम को देखकर गोदाम संचालक रामप्रकाश पुत्र विद्यराम गोदाम में ताला लगाकर मौके से फरार हो गया. इसके बाद मामले की जानकारी सहायक आयुक्त खाद्य-2 चंदन पाण्डेय को दी गई. सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और उपजिलाधिकारी शिकोहाबाद राजेश शुक्ला से पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया.

इसके बाद एसडीएम और पुलिस बल की मौजूदगी में गोदाम का ताला खुलवाया गया. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गोदाम में रखे तेल की जांच-पड़ताल की. इस दौरान अलग-अलग स्थानों से सरसों के तेल के 3 नमूने संग्रहित किए गए. वहीं गोदाम में भंडारित करीब 2 हजार लीटर तेल को सीज कर दिया गया. विभाग के अनुसार सीज किए गए तेल की अनुमानित कीमत करीब 3 लाख 50 हजार रुपये है. बिना लाइसेंस के चल रहा था कारोबार: कार्रवाई के दौरान एक और बड़ी अनियमितता सामने आई. जांच में पता चला कि गोदाम संचालक रामप्रकाश बिना खाद्य लाइसेंस के ही कारोबार का संचालन कर रहा था. विभाग ने तेल को सीज करने के साथ ही कारोबारी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है. आसफाबाद के मिठाई कारखाने में रेड: खाद्य सुरक्षा विभाग की दूसरी टीम ने अशफाबाद स्थित अनिल कुमार पुत्र कृष्णा के मिठाई निर्माण कारखाने पर छापेमारी की. निरीक्षण के दौरान टीम ने वहां तैयार की जा रही और रखी खाद्य सामग्री की जांच की. इस दौरान बेसन, बूंदी और लड्डू के कुल 3 नमूने संग्रहित किए गए. इन नमूनों को गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा.