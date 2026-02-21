ETV Bharat / state

जर्मन दूल्हे ने भारतीय छोरी संग लिए सात फेरे, जानिए कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी

विदेशी छोरे से हुआ भारतीय छोरी को इश्क, फिरोजाबाद में लिए फेरे. ( Photo Credit; ETV Bharat )

फिरोजाबाद: जिले में एक अंतरराष्ट्रीय विवाह इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. जयपुर की एक जर्मन कम्पनी में जॉब के दौरान जर्मन के जेंटलमेन से भारतीय छोरी को प्यार हुआ और दोनों शादी के बंधन में बंध गए. सात समंदर पार जर्मनी से आया दूल्हा गुस्ताफ भारतीय परंपराओं में रंगकर अपनी दुल्हन खुशी के साथ सात फेरे लेकर वैवाहिक बंधन में बंध गया. इस ऐतिहासिक शादी के गवाह बनने के लिए सैकड़ों लोग समारोह में शामिल हुए. Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat) पूरे कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति, परंपरा देखने को मिली और विदेशी मेहमानों का उत्साह भी देखने लायक था. दूल्हा गुस्ताव शेरवानी और साफा पहनकर बिल्कुल भारतीय दूल्हे की तरह नजर आए. खास बात यह रही कि उन्होंने अपने हाथों में पत्नी खुशी के नाम की मेहंदी भी रचाई. वहीं दुल्हन खुशी लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. विवाह की सभी रस्में, वरमाला, सात फेरे और विदाई भी पूरी तरह हिंदू रीति रिवाज, भारतीय संस्कृति, विधि-विधान से संपन्न कराई गई, साथ ही जर्मन परंपराओं की भी झलक देखने को मिली. दुल्हन की चाची ज्योति ने बताया कि खुशी जयपुर में एक जर्मन कंपनी में जॉब करती है. वहीं गुस्ताफ का आना-जाना हुआ और दोनों की पहली मुलाकात जयपुर में हुई. बाद में यह मुलाकात दोस्ती और फिर रिश्ते में बदल गई.