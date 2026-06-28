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फिरोजाबाद में आत्मनिर्भर बनेंगी गोशालाएं, गोमूत्र-गोबर से ऐसे होगी कमाई, जानिए खास प्लान

गो सेवा आयोग ने समीक्षा बैठक में की चर्चा, गोशालाओं की स्थिति और अच्छी करने का प्रयास.

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गौशाला संरक्षण और सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने दिए सख्त निर्देश. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 11:25 AM IST

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फिरोजाबाद: योगी सरकार गौशालाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए गौमूत्र और गोबर का व्यवसायिक इस्तेमाल करेगी. सरकार की मंशा है कि गौशालाओं से एनजीओ को जोड़ा जाए और गोबर से जैविक खाद तैयार कर उन्हें सरकार खरीदेगी और कृषि विभाग के जरिए उसकी बिक्री किसानों में की जायेगी.

गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने जानकारी शेयर की उनके मुताबिक गौशालाओं को और बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है. जिसमें जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के अलावा मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य, अपर जिलाधिकारी न्यायिक अरविंद द्विवेदी, सिटी मजिस्ट्रेट विनोद कुमार पांडेय, परियोजना निदेशक डीआरडीए और जिला कृषि अधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीआदि उपस्थित रहे.

बैठक के दौरान यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि सभी संबंधित अधिकारियों को निरंतर ये प्रयास करना है कि जनपद की सभी गौशालाओं में निरंतर नए-नए कार्य होते रहें, उनका संचालक सुव्यवस्थित हो और परिसरों में साफ-सफाई को विशेष प्राथमिकता दी जाए.

गौवंशों के स्वास्थ्य परीक्षण और समय पर उचित उपचार सुनिश्चित किया जाए साथ ही इस बात पर भी विशेष बल दिया जाए कि गोवंशों को निरंतर हरा चारा उपलब्ध होता रहे. सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रत्येक गौशाला में अनिवार्य रूप से एक आइसोलेशन वार्ड और बीमार, घायल गोवंश को सुरक्षित उठाने और उनके बचाव के लिए लिफ्टर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए. इसके अतिरिक्त सड़कों पर आवारा गोवंश की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने और निराश्रित नंदी के संरक्षण के लिए आदर्श नंदी गौशालाएं स्थापित करने पर बल दिया गया.

वहीं, बैठक में गौशालाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए गोबर और गौमूत्र के व्यावसायिक उपयोग पर विशेष चर्चा की गई और निर्देश दिए गए कि गौशालाओं में स्वयं सहायता समूहों (SHG) को जोड़कर गोबर से जैविक खाद का निर्माण कराया जाए, जो कि मात्र 10 दिनों में तैयार हो जाती है.

इस जैविक खाद को सरकार खरीदेगी और किसानों को उपलब्ध कराएगी. इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे Resource Recovery Centre (RRC) के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली गोबर की खाद तैयार करवाकर उसे सीधे किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें. इसके साथ ही, गौशालाओं में बीमार पशुओं के बाड़ों में जाली लगाने के निर्देश दिए गए.

बता दें कि पशुधन प्रसार विभाग के आंकड़ों के अनुसार जनपद में 4 बड़े संरक्षण केंद्र जिसमें 1658 गौवंश संरक्षित हैं जबकि 3 कान्हा गौशाला है, जिसमें 1034 गौवंश संरक्षित हैं. साथ ही 7 अस्थाई शहरी गौशाला है जिसमें 774 गौवंश संरक्षित हैं. 34 अस्थाई ग्रामीण गौशाला जिसमें 9298 गौवंश संरक्षित हैं.

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