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दिल्ली में अग्निकांड के बाद यूपी का अग्निशमन विभाग अलर्ट, होटलों-रेस्टोरेंटों पर एक्शन शुरू

गोरखपुर और कानपुर में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड की टीमों ने सर्च अभियान चलाया.

दिल्ली में अग्निकांड के बाद अग्निशमन विभाग अलर्ट
दिल्ली में अग्निकांड के बाद अग्निशमन विभाग अलर्ट (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 9:46 AM IST

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गोरखपुर/कानपुर/रायबरेली : दिल्ली मालवीय नगर में बीते बुधवार को हुई अग्निकांड की घटना के बाद यूपी अग्निशमन विभाग एक्शन में आ गया है. दिल्ली अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं. गोरखपुर में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड की टीम ने होटलों में सर्च ऑपरेशन चलाकर फायर सेफ्टी सिस्टम चेक किया. वहीं कानपुर में फायर सर्विस व केडीए अफसरों ने बेसमेंट खंगाले और कई भवनों को सील करा दिया. रायबरेली में सीएफओ के नेतृत्व में अभियान चलाया गया.

दिल्ली में अग्निकांड के बाद कानपुर में एक्शन.
दिल्ली में अग्निकांड के बाद कानपुर में एक्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)

गोरखपुर में मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर संतोष कुमार राय के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड की टीम ने गुरुवार को होटलों में सर्च ऑपरेशन चलाया. फायर सेफ्टी सिस्टम चेक किया और लोगों को बचाव के तरीके भी बताए. इस अभियान में जिला प्रशासन और पुलिस टीम भी शामिल रही. अग्निशमन विभाग का यह अभियान आगामी 10 जून तक जारी रहेगा.

रायबरेली में अग्निशमन विभाग का एक्शन.
रायबरेली में अग्निशमन विभाग का एक्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)


जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि गोरखपुर में पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं. दिल्ली में हुई घटना के बाद टीम गठित कर दी गई है जो लगातार सभी अस्पतालों, होटलों, रेस्टोरेंट, अपार्टमेंट में फायर सेफ्टी सिस्टम चेक करेगी. शहर के कई होटल और रेस्टोरेंट संकरी गलियों में है. संचालकों को मानक के हिसाब से कमियां दुरुस्त कराने की हिदायत दी गई है.




अग्निशमन अधिकारी संतोष कुमार राय ने बताया कि होटल रेडिसन ब्लू और न्यू स्टैंडर्ड होटल में अग्निशमन व्यवस्थायों को चेक किया गया. अलार्म सिस्टम बजाकर इवैल्यूएशन ड्रिल किया गया. कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्र तथा स्प्रीलंकर सिस्टम को संचालित करने का प्रशिक्षण भी दी दिया गया. ये निरीक्षण अभियान अगले 10 जून तक जारी रहेगा.




कानपुर में फायर सर्विस व केडीए अफसरों ने खंगाले बेसमेंट

कानपुर विकास प्राधिकरण व फायर सर्विस विभाग के अफसर गुरुवार को फील्ड पर निकले. केडीए अफसरों ने विभिन्न जोन में 54 संवेदनशील बेसमेंट चिन्हित किए. केडीए के ओएसडी डाॅ. रवि प्रताप सिंह ने जोन-4 में छह भवनों और जोन एक में पांच भवनों को सील कराया.

डाॅ. रवि प्रताप सिंह ने कहा कि अगर होटल संचालकों द्वारा मानक पूरे नहीं किए जाएंगे तो उनको अपना होटल बंद करना होगा. कुछ माह पहले काकादेव स्थित कोचिंग मंडी में अभियान चलाकर कोचिंग संचालकों को हिदायतें दी गई थीं. सीएफओ दीपक शर्मा ने बताया कि उनकी टीम द्वारा लगातार अब चेकिंग अभियान जारी रहेगा। अगर कहीं कोई लापरवाही मिलती है तो फौरन हम कार्रवाई भी करेंगे.

रायबरेली के होटलों में हुई सुरक्षा उपकरणों की जांच, फायर फाइटिंग के गुर भी बताए

रायबरेली में जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने होटल, बार, गेस्ट हाउस, लॉज और मोटल्स में फायर ऑडिट अभियान शुरू किया गया है. अभियान के दौरान फायर ब्रिगेड की टीमों ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया. साथ ही कर्मचारियों को अग्निशमन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण भी दिया.



मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान फायर एनओसी, अग्निशमन उपकरणों की स्थिति, फायर अलार्म सिस्टम की कार्यशीलता तथा आपातकालीन निकास मार्गों की जांच की गई. होटल संचालकों और प्रबंधकों से सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर हिदायत दी गई है. यह अभियान लगातार एक सप्ताह तक चलाया जाएगा.

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