बनारस के होटल में ठहरा बांग्लादेशी नागरिक, संचालक समेत 3 पर FIR, लाइसेंस भी नहीं

ओडिशा से बीटेक कर रहा है स्टूडेंट, वीजा पर आया था भारत. उसे 25 सितंबर को होटल में ठहराया गया.

Photo Credit; ETV Bharat Archive
वाराणसी होटल में बिना सूचना बांग्लादेशी स्टूडेंट ठहराया, पुलिस ने खोला अवैध धंधे का राज (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

December 24, 2025

वाराणसी: इन दिनों बांग्लादेश के नागरिकों को लेकर जिस तरह से यूपी पुलिस ऑपरेशन टॉर्च अभियान चला रही है, उसके तहत बनारस के अलग-अलग हिस्सों में भी जांच की जा रही है. लंका पुलिस ने प्रफुल्ला नगर कॉलोनी स्थित एक होटल में बांग्लादेशियों के ठहरने की सूचना पर छापेमारी की. जहां पर होटल संचालक समेत 3 के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

छापेमारी में होटल अवैध निकला, लाइसेंस भी नहीं: लोकल इंटेलिजेंस की सूचना पर मंगलवार रात हुई छापेमारी में होटल अवैध पाया गया. होटल का कोई वैध लाइसेंस भी नहीं था. जांच में पता चला कि यहां पर बिना किसी सूचना के बांग्लादेश के साहिबाबाद के रहने वाले युवक को होटल में ठहराया गया था. होटल संचालक से पूछताछ के बाद पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज कर ली.

तीन आरोपियों पर केस दर्ज: लंका थाने के इंस्पेक्टर राजकुमार ने बताया कि होटल संचालक शुभंकर जैन, मैनेजर दीपक मौर्य और रिसेप्शनिस्ट अमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपियों पर आर्थिक लाभ के लिए अवैध रूप से होटल चलाने और बिना अनुमति विदेशी मेहमानों को ठहराने का आरोप है. इससे विदेशी मेहमानों से संबंधित फॉर्म 'सी' नियमों का भी उल्लंघन हुआ है.

वीजा पर आया था बांग्लादेशी युवक स्टूडेंट: होटल के एंट्री रजिस्टर के अनुसार, 169 नंबर पर बांग्लादेश के साहिबाबाद निवासी सालिका दास को 25 सितंबर 2025 को ठहराया गया था. वह एक दिन रुका और 26 सितंबर को सुबह 10:30 बजे चेकआउट किया. सालिका दास ओडिशा से बीटेक कर रहा है और स्टूडेंट वीजा पर भारत आया था. फिलहाल मामले की जांच चल रही है और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.

VARANASI HOTEL RAID OPERATION TORCH
बीटेक स्टूडेंट बांग्लादेशी वाराणसी
BANGLADESHI HOTEL VARANASI FIR
ऑपरेशन टॉर्च वाराणसी
BANGLADESHI IN VARANASI HOTEL FIR

