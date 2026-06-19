अलर्ट: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में प्रवेश परीक्षा कब? आज खुल रही करेक्शन विंडो, जानिए कब तक कर सकते आवेदन?
ग्रेजुएशन कोर्स में सत्र 2026-27 के प्रवेश आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 11:17 AM IST
वाराणसी: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ग्रेजुएशन कोर्स में सत्र 2026-27 के प्रवेश आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसके लिए 19 जून से करेक्शन विन्डो ओपन हो रही है. वहीं विद्यापीठ इग्नू में एडमिशन के लिए भी 15 जुलाई तक की डेट तय कर दी गई है.
कुलसचिव डॉ. सुनीता पाण्डेय ने बताया कि स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रवेश आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन के 19-23 जून तक विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल https://mgkvpadmission.samarth.edu.in/index.php/site/login पर लॉगिन कर करेक्शन विन्डो ओपन रहेगा. जिन अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में संशोधन करना है, वे निर्धारित अवधि में ही संशोधन कर लें. उक्त अवधि के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा. कुलसचिव ने कहा कि अभ्यर्थी के नाम, जन्मतिथि और आवेदित पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा.
वहीं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में स्थापित इग्नू अध्ययन केंद्र में संचालित समाज कार्य, ज्योतिष, हिन्दी, दर्शन, इतिहास, संस्कृत, हिंदू स्टडीज और भगवत गीता आदि पाठ्यक्रमों में सत्र जुलाई-2026 में प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक है.
कार्यक्रम समन्वयक डॉ. वरुण कुमार ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश ऑनलाइन माध्यम से इग्नू के वेबसाइट (www.ignou.ac.in) से ले सकते हैं. पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्रीय केंद्र कोड 48 (वाराणसी) तथा इग्नू अध्ययन केंद्र 48046 (महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी) का चुनाव करना होगा. अधिक जानकारी के लिए छात्र-छात्राएं ईमेल 48046lscrc48@ignou.ac.in पर संपर्क कर सकती हैं.
वहीं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए 9 पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा की तिथि गुरुवार को जारी कर दी गई है. कुलसचिव डॉ. सुनीता पाण्डेय ने बताया कि 29 जून को बीबीए और बीपीएड की प्रवेश परीक्षा सुबह 8 से 10 बजे तक और बीसीए की प्रवेश परीक्षा अपराह्न 3 से 5 बजे तक आयोजित है. वहीं, 30 जून को एलएलबी और एलएलएम की प्रवेश परीक्षा सुबह 8 से 10 बजे तक और बी.ए. एलएलबी, एमएड., एम.पी.एड. और पी.जी.डी.सी.ए. की प्रवेश परीक्षा दोपहर 3 से 5 बजे तक होगी. कुलसचिव ने कहा कि प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने की सूचना पृथक से जारी की जायेगी.
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