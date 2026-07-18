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UP के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर पहुंचे; कहा- स्मार्ट सिटी से बदलेगा शहर का स्वरूप

शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत लगभग 350 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं.

UP के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर पहुंचे.
UP के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर पहुंचे. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 6:59 AM IST

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शाहजहांपुर: प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और शाहजहांपुर पहुंचे. यहां उन्होंने राज्य स्मार्ट सिटी योजना से बने गांधी भवन सभागार का उद्घाटन किया और गांधी जी की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया. इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहा.

शहर में स्थित गांधी भवन खस्ता हाल में था. इसके बाद इस गांधी भवन सभागार को राज्य स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करके 4 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से नए कलेवर में तैयार किया गया है. इसी गांधी भवन सभागार से नाट्य मंच के जरिए राजपाल यादव जैसे हास्य कलाकार मुंबई नगरी तक पहुंचे हैं.

UP के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर पहुंचे. (Video Credit: ETV Bharat)

उद्घाटन के बाद उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि गांधी भवन सभागार को शहर की जनता को समर्पित किया जा रहा है. शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत 350 करोड़ का बजट जारी करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहा है.

टाउन हॉल परिसर में आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने फीता काटकर गांधी भवन का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि लंबे समय से जर्जर अवस्था में रहे गांधी भवन को आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप विकसित किया गया है. यह भवन शहर की सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है और अब नए स्वरूप में नागरिकों को समर्पित किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत लगभग 350 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं. इन परियोजनाओं के तहत सड़कों के चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण और अन्य आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद शाहजहांपुर प्रदेश के विकसित शहरों की श्रेणी में शामिल होगा.

वित्त मंत्री ने शहर में अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए दुकानदारों से सड़क पर सामान न रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि निर्धारित सीमा के भीतर ही व्यापार किया जाए, ताकि यातायात सुचारु रहे और शहर की सुंदरता बनी रहे. उन्होंने महापौर और नगर आयुक्त को मुख्य मार्गों पर रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए.

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