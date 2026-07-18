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UP के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर पहुंचे; कहा- स्मार्ट सिटी से बदलेगा शहर का स्वरूप

UP के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर पहुंचे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शाहजहांपुर: प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और शाहजहांपुर पहुंचे. यहां उन्होंने राज्य स्मार्ट सिटी योजना से बने गांधी भवन सभागार का उद्घाटन किया और गांधी जी की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया. इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहा. शहर में स्थित गांधी भवन खस्ता हाल में था. इसके बाद इस गांधी भवन सभागार को राज्य स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करके 4 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से नए कलेवर में तैयार किया गया है. इसी गांधी भवन सभागार से नाट्य मंच के जरिए राजपाल यादव जैसे हास्य कलाकार मुंबई नगरी तक पहुंचे हैं. UP के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर पहुंचे. (Video Credit: ETV Bharat) उद्घाटन के बाद उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि गांधी भवन सभागार को शहर की जनता को समर्पित किया जा रहा है. शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत 350 करोड़ का बजट जारी करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहा है.