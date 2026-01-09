ETV Bharat / state

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बोले, मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाने का उद्देश्य अपमान करना नहीं

वित्त विभाग में खाली पदों और रोजगार योजना से जुड़ी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

January 9, 2026

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को गोरखपुर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. जहां उन्होंने "जी राम जी" योजना की विशेषताओं को गिनाया. उन्होंने कहा कि मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाकर उनका कोई अपमान नहीं किया गया है. ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिसमें गांधी जी का नाम चल रहा है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने तो देश में स्वच्छता अभियान ही गांधी जी के चश्मे के साथ शुरू किया था. जो पंपलेट और प्रमाण पत्र बंटे उस सब पर गांधी जी के चश्मे को लगाया गया है. विपक्ष अपने चश्मा को ठीक करें.

वित्त मंत्री खन्ना ने कहा कि मोदी के कार्यकाल में देश की संसद ने कई ऐतिहासिक फैसले किए हैं. कई संस्थानों और सड़कों का नाम भी बदला गया है. यहां तक की पीएम आवास और कार्यालय का भी नाम बदल दिया गया. वहीं मनरेगा में मचे भ्रष्टाचार को समाप्त करने और इससे जुड़े मजदूरों को बेहतर लाभ और स्थायित्व देने के लिए, देश की संसद ने इसका नाम "जी राम जी" करने का फैसला किया तो, इसको लेकर विपक्ष क्यों हल्ला कर रहें.

बकाया दिनों का भी मिलेगा मजदूरी भत्ता: मंत्री ने कहा कि विपक्ष को देखना चाहिए कि इस नए नाम और इसके नियमों के तहत किस तरह से ग्रामीण स्वरूप बदलेगा. मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. पूर्व के 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा. अगर 125 दिन का रोजगार नहीं मिलता है तो जितने दिन भी शेष रहेगा, उसका उन्हें मजदूरी भत्ता दिया जाएगा.

यही नहीं पहले इस योजना में केंद्र सरकार ही पूरा बजट देती थी. लेकिन अब केंद्र की 60% और राज्य सरकार 40% हिस्सेदारी होगी. उन्होंने कहा कि अब इस योजना से भ्रष्टाचार और उत्पीड़न को बाहर निकाल कर कल्याणकारी योजना का स्वरूप दिया जाएगा. जिसके लिए 1 लाख 51 हजार करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है.

मजदूरों को मिलेगा लाभ: मिनिस्टर ने कहा कि मनरेगा में ये पाया गया है कि प्लानिंग के आधार पर पिछली सरकारों में इसमें कार्य नहीं होता था. एक ही सड़क पर कई बार काम दिखाकर भुगतान हुआ है. अब ग्राम पंचायतो में उनकी आवश्यकता को देखते हुए कार्य योजना बनाई जाएगी, जिससे मौके पर कार्य दिखाई देंगे. यही नहीं इस योजना के तहत जिन भी ग्रामीण मजदूरों का जॉब कार्ड बनाया जाएगा, उन्हें साल भर के अंदर 60 दिन के काम से छूट भी मिलेगी. जिससे वह कटाई और बुवाई के समय में अपने आप को उससे जोड़ सकेंगे और अलग से आर्थिक लाभ अर्जित कर पाएंगे.

उन्होंने कहा कि इस नई योजना के तहत अब गांव में जल संबंधी कार्य, बुनियादी ढांचों के निर्माण, आजीविका की व्यवस्था और मौसमी प्रभाव के निदान पर काम होगा. उन्होंने कहा कि पहले 15 दिन में मजदूरों के मजदूरी का भुगतान होता था लेकिन, अब 1 सप्ताह में इसके भुगतान की व्यवस्था बनाई गई है.

मनरेगा भ्रष्टाचारियों को मिलेगा दंड: लेकिन इस दौरान मंत्री मीडिया के सवालों का सीधा जवाब देने से बचते रहे. जब उनसे सवाल किया गया कि इस योजना को आप भ्रष्टाचार और लूट की योजना बता रहे हैं, तो इसका नाम बदलने के दौरान ये भी रिकॉर्ड आया होगा कि इसमें कितने करोड़ का और कितने लोगों ने भ्रष्टाचार किया है. इस पर मंत्री ने कहा कि ये सब कुछ महीनों में साफ हो जाएगा. जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया है योगी सरकार में किस तरह का दंड मिलता है ये सब आपको देखने को मिलेगा.

मंत्री को बताया गया कि गोरखपुर के अंदर नगरी स्वास्थ्य केंद्र जो खोले गए हैं, वह किराए के भवन में संचालित हो रहे हैं. उन्हें 8-8 महीने से किराया नहीं मिला है. मंत्री ने कहा कि हम इसका संज्ञान लेते हैं और संबंधित विभागों से बातचीत कर इसका भुगतान कराएंगे.

वित्त विभाग में खाली पदों को जल्द भरने का आश्वासन: उन्होंने कहा कि प्रदेश का वित्त विभाग अपने विभाग में खाली पड़े पदों की संख्या की सूचना लोक सेवा आयोग को भेज दिया है. भर्ती के आधार पर खाली पड़े पदों को भरा जाएगा. गोरखपुर में मनरेगा का 100 करोड़ रुपया बकाया होने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि इसका भी जल्द भुगतान करने का प्रयास होगा.

