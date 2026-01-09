ETV Bharat / state

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बोले, मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाने का उद्देश्य अपमान करना नहीं

मंत्री सुरेश खन्ना बोले, पीएम हाउस और कार्यालय का नाम बदल गया, फिर मनरेगा पर विपक्ष क्यों कर रहा हो हल्ला ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को गोरखपुर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. जहां उन्होंने "जी राम जी" योजना की विशेषताओं को गिनाया. उन्होंने कहा कि मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाकर उनका कोई अपमान नहीं किया गया है. ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिसमें गांधी जी का नाम चल रहा है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने तो देश में स्वच्छता अभियान ही गांधी जी के चश्मे के साथ शुरू किया था. जो पंपलेट और प्रमाण पत्र बंटे उस सब पर गांधी जी के चश्मे को लगाया गया है. विपक्ष अपने चश्मा को ठीक करें. सुरेश खन्ना, वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश (Video Credit; ETV Bharat) वित्त मंत्री खन्ना ने कहा कि मोदी के कार्यकाल में देश की संसद ने कई ऐतिहासिक फैसले किए हैं. कई संस्थानों और सड़कों का नाम भी बदला गया है. यहां तक की पीएम आवास और कार्यालय का भी नाम बदल दिया गया. वहीं मनरेगा में मचे भ्रष्टाचार को समाप्त करने और इससे जुड़े मजदूरों को बेहतर लाभ और स्थायित्व देने के लिए, देश की संसद ने इसका नाम "जी राम जी" करने का फैसला किया तो, इसको लेकर विपक्ष क्यों हल्ला कर रहें. बकाया दिनों का भी मिलेगा मजदूरी भत्ता: मंत्री ने कहा कि विपक्ष को देखना चाहिए कि इस नए नाम और इसके नियमों के तहत किस तरह से ग्रामीण स्वरूप बदलेगा. मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. पूर्व के 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा. अगर 125 दिन का रोजगार नहीं मिलता है तो जितने दिन भी शेष रहेगा, उसका उन्हें मजदूरी भत्ता दिया जाएगा. यही नहीं पहले इस योजना में केंद्र सरकार ही पूरा बजट देती थी. लेकिन अब केंद्र की 60% और राज्य सरकार 40% हिस्सेदारी होगी. उन्होंने कहा कि अब इस योजना से भ्रष्टाचार और उत्पीड़न को बाहर निकाल कर कल्याणकारी योजना का स्वरूप दिया जाएगा. जिसके लिए 1 लाख 51 हजार करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है.