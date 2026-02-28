ETV Bharat / state

मेरठ में 14वीं पैरा सिटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप का फाइनल कल, देशभर के खिलाड़ी दिखा रहे दमखम

मेरठ में पैरा वॉलीबॉल चैंपियनशिप, यूपी समेत कई राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: मेरठ में 14वीं पैरा सिटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है. प्रदेश में ये पहला अवसर है जब देशभर से खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे हैं. दिव्यांग खिलाड़ियों में गजब का उत्साह है, जो फाइनल में टीम जीतेगी उनके खिलाड़ियों को आगामी समय में होने वाले वर्ल्ड टूर्नामेंट और एशियन टूर्नामेंट के लिए अवसर मिलेगा. Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat) इस प्रतियोगिता में जहां नार्थ ईस्ट के खिलाड़ी पहुंचे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर से भी टीम पहुंची है. विक्टोरिया पार्क स्थित बैडमिंटन हॉल में सिटिंग वॉलीबॉल के टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है. यहां एक ही समय में 2 टूर्नामेंट होते हैं और शुक्रवार को पैरा खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता में देशभर के 20 से अधिक राज्यों के लगभग 500 पैरा खिलाड़ी हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं. बता दें प्रतियोगिता का उद्घाटन 25 फरवरी को हुआ था. 28 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा.