ETV Bharat / state

Watch: लखीमपुर खीरी में 6 साल के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतारने वाला तेंदुआ पिंजरे में कैद

लखीमपुर खीरी में दहशती तेंदुआ पिंजरे में हुआ कैद. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: धौरहरा वन रेंज क्षेत्र के रायपुर गांव के लालजी पुरवा में 6 साल के मासूम को निवाला बनाने वाला खूंखार तेंदुआ आखिरकार 21 दिन बाद वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया. रविवार सुबह तेंदुए के पिंजरे में फंसते ही पूरे इलाके में राहत की लहर दौड़ गई. पिछले 3 सप्ताह से दहशत के साए में जी रहे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई. तेंदुआ पिंजरे में कैद (Video Credit; ETV Bharat) गौरतलब हो, जिले के धौरहरा वन रेंज क्षेत्र के अंतर्गत लालजी पुरवा मजरा रायपुर गांव निवासी 6 साल के शुभम पुत्र जवाहर को बीते 7 जून 2026 को तेंदुए ने उस समय अपना शिकार बना लिया, जब वह घर के पास खेल रहा था. इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल बन गया था. ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए ईसानगर थाना क्षेत्र में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था और जल्द से जल्द तेंदुए को पकड़ने की मांग की थी.