फर्रुखाबाद में मनाली पाठक बनी एक दिन की डीएम, बोली-एक दिन सच में बनूंगी आईएएस

छात्रा ने राष्ट्रीय ज्ञान परीक्षा में, प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है और राष्ट्रीय आय-योग्यता परीक्षा भी उत्तीर्ण की हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
एक दिन की डीएम बनीं मनाली पाठक. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 5:23 PM IST

Updated : October 27, 2025 at 6:57 PM IST

2 Min Read
फर्रूखाबाद: जिले में सोमवार को गंगा पार महात्मा गांधी इंटर कॉलेज राजेपुर की 10वीं की छात्रा मनाली पाठक को मिशन शक्ति के तहत एक दिन की जिलाधिकारी बनाया गया. डीएम की कुर्सी पर बैठकर छात्रा ने शिकायतों को सुना और उनका निस्तारण किया. मनाली ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा बड़ा गंभीर विषय है. इस पर हमको मिलकर काम करना चाहिए. इस दौरान वहां पर मौजूद अधिकारियों कर्मचारियों ने छात्रा के उज्जवल भविष्य की कामना की है.

छात्रा ने लोगों की समस्याओं को सुनते हुए, किस प्रकार से डीएम के पद का निर्वहन किया जाता है इसकी सीख ली. मनाली पाठक ने लोगों की शिकायत सुनीं. पाठक ने कहा कि वह भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बनना चाहती हैं. मनाली पाठक ने राष्ट्रीय ज्ञान परीक्षा में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है व राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा भी उत्तीर्ण की हैं.

मनाली ने कहा, आज जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठकर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है. इस दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने मनाली को बधाई देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.

छात्रा के पिता मनोज पाठक ने बताया कि हमारे लिए गौरव की बात है, आज मेरी बेटी एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनी. बहुत अच्छा लग रहा है. बड़ी बेटी 1 साल के लिए इसरो में गयी थी और बेंगलुरु जाने का मुझे भी अवसर मिला. उसकी 1 महीने की ट्रेनिंग वहां हुई. जब मेरी बेटी को इसरो में गोल्ड मेडल दिया गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद वहां के डायरेक्टर मेरे लिए प्लेट में नाश्ता लगा कर आए तो मेरे आंखों में आंसू आ गए.

Last Updated : October 27, 2025 at 6:57 PM IST

