ऊपरी कमाई ने जेल की सैर कराई, यूपी के दो सरकारी कर्मचारियों पर ऐसे भारी पड़ी घूस

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फर्रुखाबाद में एंटी करप्शन टीम ने 15000 की रिश्वत लेते कानूनगो को किया अरेस्ट, हमीरपुर में भी 1 गिरफ्तार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 10:54 AM IST
फर्रुखाबाद/हमीरपुर: जिले में एंटी करप्शन टीम ने कानूनगो सहित 2 को रिश्वत लेते पकड़ा है. उसने गांव के किसान से 7 बीघा खेत की पैमाइश कराने के नाम पर 30 हजार रुपये मांगे थे. एंटी करप्शन टीम दोनों को फतेहगढ़ कोतवाली लेकर पहुंची. वहीं हमीरपुर में बांदा से आई एंटीकरप्शन टीम ने न्यायालय उपसंचालक चकबंदी के पेशकार को 25 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया.
फर्रुखाबाद में 2 को दबोचा: नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव वीरपुर नादी निवासी किसान सर्वेश शाक्य का आरोप है कि गांव में ही 7 बीघा खेत है. वह खेत की पैमाइश कराना चाह रहे थे. कई माह से पैमाइश के लिए फतेहपुर के लखनऊ चौराहा निवासी सदर तहसील में तैनात कानूनगो विमल श्रीवास्तव के चक्कर लगा रहे थे. कानूनगो के साथ सहयोगी ऋषभ सक्सेना के रूप में रहता है. उसी के माध्यम से कानूनगो ने सर्वेश से खेत की पैमाइश करने के लिए 30 हजार रुपये रिश्वत मांगी थी. किसान ने इतने रुपये न होने की बात कही. इसके बाद भी कानूनगो अपनी जिद पर अड़ा रहा.
इससे परेशान होकर किसान ने कानपुर की एंटी करप्शन टीम से शिकायत की. इसके बाद टीम ने कानूनगो को पकड़ने का जाल बिछाया. गुरुवार को सुबह ही टीम शहर में आ गई. इसके बाद बजरिया फील्ड में पहुंचकर अपनी कार खड़ी कर दी. वहां से वह एक दुकान पर पहुंची. वहां काफी देर तक टीम के सदस्य अलग-अलग स्थानों पर खड़े रहे.
देर शाम सर्वेश एक व्यक्ति के साथ कानूनगो विमल श्रीवास्तव को उसके बजरिया स्थित किराए के मकान में, उसे 15 हजार रुपये रिश्वत देने पहुंचा. वहां उसने रुपए कानूनगो की तरफ बढ़ाए. रुपए थैले में रखते ही टीम ने उन्हें और साथ आए व्यक्ति को दबोच लिया. दोनों को एंटी करप्शन टीम फतेहगढ़ कोतवाली लेकर पहुंची.
वहीं फतेहगढ़ थाना प्रभारी रणविजय सिंह ने बताया कि एंटी करप्शन टीम ने 2 लोगों को पकड़ा है. जिसमें एक कानूनगो विमल श्रीवास्तव और एक उनके सहयोगी ऋषभ सक्सेना हैं. सर्वेश कुमार नाम का व्यक्ति, जिसने मेड बंदी के लिए अप्लाई किया था. उसकी नाप करने के लिए इन्होंने पैसे मांगे थे. 2 गाटे की मेड़बंदी थी. फतेहगढ़ थाने में FIR दर्ज हुई है.
हमीरपुर में रिश्वत लेते गिरफ्तार: बांदा से आई एंटीकरप्शन टीम ने न्यायालय उपसंचालक चकबंदी के पेशकार अल्ताफ अली को 25 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया. कार्रवाई कलक्ट्रेट स्थित न्यायालय परिसर में की गई. टीम ने पहले से जाल बिछाकर शिकायतकर्ता को केमिकल लगे नोट दिए थे. जैसे ही पेशकार ने पैसे लेकर उन्हें अपनी मेज की दराज में रखा, मौके पर मौजूद टीम ने उसे पकड़ लिया. तलाशी में पूरे 25 हजार रुपये बरामद हुए.
शिकायतकर्ता हरियाणा के फतेहाबाद जिले के विसला गांव निवासी पूर्व फौजी धर्मवीर सिंह हैं. उनका कहना है कि सरीला तहसील के कुपरा गांव में खरीदी गई जमीन के नक्शा दुरुस्तीकरण का मामला करीब एक साल से लंबित था. आरोप है कि पेशकार पहले डेढ़ लाख रुपये मांग रहा था, बाद में 25 हजार रुपये में मामला तय हुआ. बीते 6 माह से लगातार पैसे की मांग की जा रही थी.
धर्मवीर सिंह ने 3 दिन पहले एंटीकरप्शन टीम से शिकायत की थी. इसके बाद ट्रैप प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और योजना के तहत कार्रवाई की गई. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोतवाली ले जाया गया, जहां उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई. न्यायालय उपसंचालक चकबंदी की प्रभारी रिजवाना शाहिद ने कहा कि न्यायालय में सीधे कोई पैसा नहीं लिया जाता और यहां वकीलों के माध्यम से पैरवी होती है.
धर्मवीर सिंह ने बताया कि वह सेना में रह चुके हैं और 2 बार राष्ट्रपति से सम्मानित हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि आम आदमी भ्रष्टाचार से परेशान होकर हार मान जाता है, लेकिन उन्होंने शिकायत का रास्ता चुना.
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