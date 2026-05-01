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ऊपरी कमाई ने जेल की सैर कराई, यूपी के दो सरकारी कर्मचारियों पर ऐसे भारी पड़ी घूस

फर्रुखाबाद/हमीरपुर: जिले में एंटी करप्शन टीम ने कानूनगो सहित 2 को रिश्वत लेते पकड़ा है. उसने गांव के किसान से 7 बीघा खेत की पैमाइश कराने के नाम पर 30 हजार रुपये मांगे थे. एंटी करप्शन टीम दोनों को फतेहगढ़ कोतवाली लेकर पहुंची. वहीं हमीरपुर में बांदा से आई एंटीकरप्शन टीम ने न्यायालय उपसंचालक चकबंदी के पेशकार को 25 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया.



फर्रुखाबाद में 2 को दबोचा: नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव वीरपुर नादी निवासी किसान सर्वेश शाक्य का आरोप है कि गांव में ही 7 बीघा खेत है. वह खेत की पैमाइश कराना चाह रहे थे. कई माह से पैमाइश के लिए फतेहपुर के लखनऊ चौराहा निवासी सदर तहसील में तैनात कानूनगो विमल श्रीवास्तव के चक्कर लगा रहे थे. कानूनगो के साथ सहयोगी ऋषभ सक्सेना के रूप में रहता है. उसी के माध्यम से कानूनगो ने सर्वेश से खेत की पैमाइश करने के लिए 30 हजार रुपये रिश्वत मांगी थी. किसान ने इतने रुपये न होने की बात कही. इसके बाद भी कानूनगो अपनी जिद पर अड़ा रहा.

इससे परेशान होकर किसान ने कानपुर की एंटी करप्शन टीम से शिकायत की. इसके बाद टीम ने कानूनगो को पकड़ने का जाल बिछाया. गुरुवार को सुबह ही टीम शहर में आ गई. इसके बाद बजरिया फील्ड में पहुंचकर अपनी कार खड़ी कर दी. वहां से वह एक दुकान पर पहुंची. वहां काफी देर तक टीम के सदस्य अलग-अलग स्थानों पर खड़े रहे.

देर शाम सर्वेश एक व्यक्ति के साथ कानूनगो विमल श्रीवास्तव को उसके बजरिया स्थित किराए के मकान में, उसे 15 हजार रुपये रिश्वत देने पहुंचा. वहां उसने रुपए कानूनगो की तरफ बढ़ाए. रुपए थैले में रखते ही टीम ने उन्हें और साथ आए व्यक्ति को दबोच लिया. दोनों को एंटी करप्शन टीम फतेहगढ़ कोतवाली लेकर पहुंची.

वहीं फतेहगढ़ थाना प्रभारी रणविजय सिंह ने बताया कि एंटी करप्शन टीम ने 2 लोगों को पकड़ा है. जिसमें एक कानूनगो विमल श्रीवास्तव और एक उनके सहयोगी ऋषभ सक्सेना हैं. सर्वेश कुमार नाम का व्यक्ति, जिसने मेड बंदी के लिए अप्लाई किया था. उसकी नाप करने के लिए इन्होंने पैसे मांगे थे. 2 गाटे की मेड़बंदी थी. फतेहगढ़ थाने में FIR दर्ज हुई है.