किसान भाइयों खबर फायदे की: सीएसए ने खोजी सरसो-गेहूं की 3 नई प्रजातियां, कई कीटों से सुरक्षित, पैदावार बढ़ेगी

सीएसए के वैज्ञानिकों का दावा किसानों की आय बढ़ाने में ये प्रजातियां मददगार साबित होंगी.

up farmers csa agricultural university discovered mustard wheat azad gaurav k 1905 1910
सीएसए की तीन प्रजातियां विमोचित. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 8:07 AM IST

2 Min Read
कानपुर: शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि (सीएसए विवि) के कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत एक बार फिर रंग लाई है. कृषि वैज्ञानिकों की ओर से विकसित की गईं तमाम फसलों को लांच कर दिया गया है. अब यूपी के किसान इन फसलों की खेती कर अपनी आय को दोगुना कर सकेंगे जिन फसलों को विमोचित किया गया. उनमें गेहूं की के-1910 व के-1905 और सरसों की आजाद गौरव शामिल है. इन फसलों को विकसित करने में डॉ.आरके यादव, डा.सोमवीर सिंह, डा.पीके गुप्ता, डा.विजय यादव व ज्योत्सना की भूमिका अहम रही. सीएसए के मीडिया प्रभारी डा.खलील खान ने कहा कि अब जल्द ही सूबे के किसानों तक इन फसलों के बीज पहुंचाए जाएंगे. इससे किसानों को इन फसलों की खेती का मौका मिल सके. इससे यूपी के लाखों किसान लाभान्वित होंगे.


125 से 130 दिनों में पककर तैयार होती गेहूं की फसलें: सीएसए विवि के शोध निदेशक डा.आरके यादव ने बताया, गेहूं की प्रजातियां- के-1910 व के-1905 125 से 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं. इसी तरह दोनों ही प्रजातियों पर कीटों के हमले का प्रभाव न के बराबर है. एक हेक्टेयर जमीन में इनका उत्पादन 35 से 40 क्विंटल तक है. यह बोले, यह प्रजातियां ऊसर भूमि में बढ़िया पैदावार देती हैं। साथ ही भूरा, पीला, काला रस्ट (एक प्रकार का रोग) के प्रति अवरोधी हैं.


आजाद गौरव के उत्पादन पर एक नजर: इसी तरह सीएसए विवि के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डा.महक सिंह ने बताया, सरसों की आजाद गौरव प्रजाति का उत्पादन एक हेक्टेयर में 18 से 19 क्विटंल तक है. इसके पौधों पर तापमान ज्यादा होने पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है. इसकी फसल 120 से 125 दिनों में पककर तैयार हो जाती है. यह पूरी तरह से रोग अवरोधी है. इस पर कीटों का प्रभाव न के बराबर रहता है. वहीं, इसके दाने का आकार बड़ा है. इसमें तेल का प्रतिशत 39.6 तक है.


