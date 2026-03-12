ETV Bharat / state

कुंभ गर्ल मोनालिसा से मंदिर में शादी करने पर फरमान के परिजन भड़के, पिता बोले- माफ नहीं करूंगा

मोनालिसा से मंदिर में शादी करने से फरमान के परिजन नाराज ( Photo Credit; ETV Bharat )

बता दें, मोनालिसा और फरमान खान डेढ़ साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनके परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे. जब परिवार ने शादी और उनके प्यार का विरोध किया तो मोनालिसा और फरमान ने केरल में जाके शादी कर ली.

वहीं, फरमान के घरवालों ने कहा कि बेटा बताता तो अपनी बिरादरी में निकाह कराते. ऐसे शादी करके उसने सारे रिश्ते खुद ही खत्म कर लिए हैं.

फरमान के पिता जाफर ने कहा कि परिवार वाले उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसने सभी के सपनों पर पानी फेर दिया. फरमान की बारात जाती, जिसके ख्वाब वह देखता था, लेकिन उसने परिवार वालों को धोखा दिया है. वह उसे कभी माफ नहीं करेगें.

बागपत: कुंभ में अपनी सुंदर आंखों से फेमस हुई मोनालिसा ने हाल ही में अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान संग शादी कर ली है. मोनालिसा ने बुधवार को साउथ के मंदिर में फरमान संग शादी की. जिसपर फरमान के घर वाले काफी भड़के हुए नजर आ रहे हैं. मसला ये है कि उन्होंने मुस्लिम लड़के फरमान खान से शादी की है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है.

मोनालिसा ने सुरक्षा मांगते हुए तिरुवनंतपुरम के थंपनूर पुलिस स्टेशन में शरण ली. लोग एक्ट्रेस के इस कदम से काफी हैरान हैं और उन्हें जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं. दोनों एक फिल्म के सेट पर भी मिल चुके हैं. हालांकि दोनों की बातचीत की शुरुआत करीब 1.5 साल पहले फेसबुक से हुई. यहीं से इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई.

फरमान के मुताबिक मोनालिसा ने ही उन्हें प्रपोज किया था. उन्होंने शुरू में उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन 6 महीने बाद आखिरकार वह उन्हें डेट करने के लिए मान गई और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया. हालांकि, अलग-अलग धर्म होने की वजह से इनके परिवारों ने इनका काफी विरोध किया, लेकिन दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली.

इस सम्बंध में परिजनों का कहना है कि फरमान ने यह बहुत बड़ी गलती की हैं. फरमान के पिता जाफर का कहना है कि मैं खुद बीमार हूं, हम उसकी शादी समाज में कराना चाहते थे, लेकिन उसने परिवार के खिलाफ जाकर मोनालिसा से शादी की है. उसने परिवार वालों से कोई बात नहीं की, उसका फोन भी तभी से बन्द चल रहा है.

उन्होंने कहा कि परिवार वालों को बस ये पता था कि मोनालिसा और फरमान एक साथ काम करते हैं और दोस्त हैं, लेकिन शादी करने की कोई जानकारी नहीं थी. उन्होंने कहा कि अब हमारा कोई रिश्ता नहीं, घर में भी नहीं घुसने देंगे.

