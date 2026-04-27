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बागपत में पानी की बूंदों ने ली जान ! परिवार पर हमला, चाकू से गोंदकर युवक की हत्या

बागपत में पानी की छींटे गिरने से पड़ोसी ने कर दिाया कत्ल ( Photo Credit; ETV Bharat )