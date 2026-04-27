ETV Bharat / state

बागपत में पानी की बूंदों ने ली जान ! परिवार पर हमला, चाकू से गोंदकर युवक की हत्या

बचाव को आई मां, बहन, पिता भाई भी गम्भीर रूप से हुए घायल, इलाज जारी.

Photo Credit; ETV Bharat
बागपत में पानी की छींटे गिरने से पड़ोसी ने कर दिाया कत्ल (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 12:24 PM IST

|

Updated : April 27, 2026 at 12:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बागपत: छत पर सफाई के दौरान पानी की छींटे पड़ोसी के मकान में मौजूद लोगों पर गिरने से चाकू चल गई. पड़ोसियों ने परिवार पर हमला बोल दिया. एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई. बचाव को आई मां, बहन, भाई और पिता पर भी चाकुओं से ताबड़तोड़ प्रहार किए गए. सूचना पर पुलिस पहुंची, 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.


मामला बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के बड़का रोड का है. यहां पर एक महिला गुड्डो पत्नी आसमोहम्मद अपने मकान के छत पर पानी डालकर सफाई कर रही थी. इसी बीच पानी की छींटे पड़ोस वाले घर में मौजूद लोगों पर जा गिरी. इसी मामूली बात को लेकर पड़ोसियों ने आसमोहम्मद के घर पर हमला बोल दिया. घर पर मौजूद सुएब (25) को चाकुओं से गोद डाला, जिससे सुएब ने मौके पर दम तोड़ दिया.


बचाव के लिए आई मां गुड्डो, पिता आसमोहम्मद, बहन फरहा, छोटे भाई फरमान को भी हमलावरों ने नहीं बख्शा. इनपर भी चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले कर घायल कर दिया गया. घटना को अंजाम देकर हमलावर वहां से भाग निकले. सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. वहीं कोतवाल पुलिस दीक्षित त्यागी का कहना है कि परिवार की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है. हमलावरों की तलाश के लिए टीम भी गठित कर दी गई है. तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस तैनात है.

ये भी पढ़ें: अलीगढ़ में पुलिस टीम पर हमला, पथराव में कई जवान घायल, 19 गिरफ्तार, 200 अज्ञात के खिलाफ FIR

Last Updated : April 27, 2026 at 12:58 PM IST

TAGGED:

पानी की छींटे गिरने से हमला
बागपत चाकू से युवक की निर्मम हत्या
MURDER OF YOUNG MAN WITH KNIFE
बागपत क्राइम न्यूज
BAGPAT CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.