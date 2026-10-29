यूपी एक्सप्रेसवे पर 'ऑपरेशन सेफ स्पीड' की सख्ती: ओवरस्पीडिंग पर दो दिनों में 6700 से ज्यादा चालान, 1.38 करोड़ का जुर्माना
उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर विशेष चेकिंग के दौरान ओवरस्पीडिंग करने पर 6,700 से ज्यादा चालान काटे गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 5:52 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर सरपट दौड़ने वाली तेज रफ्तार गाड़ियों के पहिए अब थमने लगे हैं क्योंकि यातायात पुलिस ने सख्ती काफी बढ़ा दी है. सड़क हादसों में लगातार हो रही मौतों के आंकड़ों को कम करने और ओवरस्पीडिंग पर लगाम लगाने के लिए पूरे प्रदेश में 'ऑपरेशन सेफ स्पीड' चलाया जा रहा है. इसी विशेष अभियान के तहत 26 और 28 अक्टूबर को दो अलग-अलग चरणों में ताबड़तोड़ चेकिंग की गई. इन दोनों चरणों की कार्रवाई में प्रदेश के विभिन्न एक्सप्रेसवे और प्रमुख मार्गों पर कुल 6,777 चालान किए गए हैं.
करोड़ों का जुर्माना और पुलिस का सख्त संदेश: नियम तोड़ने वाले इन लापरवाह वाहन चालकों पर कुल 1 करोड़ 38 लाख 32 हजार 500 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है. यह पूरा अभियान पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण की खास पहल पर यातायात निदेशालय के जरिए चलाया जा रहा है, जिसकी कमान अपर पुलिस महानिदेशक यातायात ए. सतीश गणेश के हाथों में है. एक्सप्रेसवे पर खास तौर पर चिह्नित किए गए स्थानों पर इंटरसेप्टर वाहनों की मदद से तेज रफ्तार गाड़ियों पर पैनी नजर रखी जा रही है. जो भी ड्राइवर तय की गई गति सीमा का उल्लंघन करता पकड़ा जाता है, उस पर तुरंत कड़ा एक्शन लिया जाता है.
यमुना एक्सप्रेसवे पर सबसे ज्यादा कटे चालान: विभिन्न एक्सप्रेसवे पर हुई इस कार्रवाई के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा सख्ती यमुना एक्सप्रेसवे पर देखने को मिली है. अकेले यमुना एक्सप्रेसवे पर 3,116 चालान काटे गए और कुल 66 लाख 98 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया. इसके अलावा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर 1,289 चालान कर 24 लाख 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर 537 चालान हुए, गंगा एक्सप्रेसवे पर 553 चालान दर्ज किए गए और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर 497 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई.
दूसरे एक्सप्रेसवे और हाईवे पर भी बरती गई सख्ती: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर नियमों को ताक पर रखने वाले 348 चालकों के चालान काटे गए, जिससे करीब 6 लाख 96 हजार रुपये का जुर्माना दर्ज हुआ. ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 214 और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 103 चालान किए गए. गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे पर 90 तथा कानपुर-वाराणसी हाईवे पर 30 वाहनों के चालान काटकर जुर्माना वसूला गया. यातायात निदेशालय का साफ कहना है कि अत्यधिक रफ्तार ही सड़क पर होने वाली भीषण दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण बनती है.
जिंदगी बचाने के लिए गति सीमा का पालन जरूरी: तेज गति से गाड़ी चलाने पर जरा सी चूक भी सीधे तौर पर जानलेवा साबित हो सकती है और इसी खतरे को टालने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है. इस मुहिम का मुख्य मकसद केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना भी है. यातायात निदेशालय ने सभी ड्राइवरों से अपील की है कि वे एक्सप्रेसवे पर अपनी गति सीमा का पूरा ध्यान रखें. सुरक्षित रफ्तार से गाड़ी चलाना सिर्फ कानून का पालन करना नहीं है, बल्कि अपनी और दूसरों की अनमोल जिंदगी बचाने की बड़ी जिम्मेदारी भी है.
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