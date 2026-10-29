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यूपी एक्सप्रेसवे पर 'ऑपरेशन सेफ स्पीड' की सख्ती: ओवरस्पीडिंग पर दो दिनों में 6700 से ज्यादा चालान, 1.38 करोड़ का जुर्माना

ओवरस्पीडिंग करने वालों के धड़ाधड़ कटे चालान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर सरपट दौड़ने वाली तेज रफ्तार गाड़ियों के पहिए अब थमने लगे हैं क्योंकि यातायात पुलिस ने सख्ती काफी बढ़ा दी है. सड़क हादसों में लगातार हो रही मौतों के आंकड़ों को कम करने और ओवरस्पीडिंग पर लगाम लगाने के लिए पूरे प्रदेश में 'ऑपरेशन सेफ स्पीड' चलाया जा रहा है. इसी विशेष अभियान के तहत 26 और 28 अक्टूबर को दो अलग-अलग चरणों में ताबड़तोड़ चेकिंग की गई. इन दोनों चरणों की कार्रवाई में प्रदेश के विभिन्न एक्सप्रेसवे और प्रमुख मार्गों पर कुल 6,777 चालान किए गए हैं.

करोड़ों का जुर्माना और पुलिस का सख्त संदेश: नियम तोड़ने वाले इन लापरवाह वाहन चालकों पर कुल 1 करोड़ 38 लाख 32 हजार 500 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है. यह पूरा अभियान पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण की खास पहल पर यातायात निदेशालय के जरिए चलाया जा रहा है, जिसकी कमान अपर पुलिस महानिदेशक यातायात ए. सतीश गणेश के हाथों में है. एक्सप्रेसवे पर खास तौर पर चिह्नित किए गए स्थानों पर इंटरसेप्टर वाहनों की मदद से तेज रफ्तार गाड़ियों पर पैनी नजर रखी जा रही है. जो भी ड्राइवर तय की गई गति सीमा का उल्लंघन करता पकड़ा जाता है, उस पर तुरंत कड़ा एक्शन लिया जाता है.

सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस का बड़ा अभियान. (Photo Credit: ETV Bharat) यमुना एक्सप्रेसवे पर सबसे ज्यादा कटे चालान: विभिन्न एक्सप्रेसवे पर हुई इस कार्रवाई के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा सख्ती यमुना एक्सप्रेसवे पर देखने को मिली है. अकेले यमुना एक्सप्रेसवे पर 3,116 चालान काटे गए और कुल 66 लाख 98 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया. इसके अलावा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर 1,289 चालान कर 24 लाख 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर 537 चालान हुए, गंगा एक्सप्रेसवे पर 553 चालान दर्ज किए गए और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर 497 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई. एक्सप्रेसवे पर तय सीमा में चलाएं गाड़ियां, वरना होगी कार्रवाई. (Photo Credit: ETV Bharat)