CM योगी बोले-10 वर्षों में UP का निर्यात 2 लाख करोड़ पार; देश में 5वां सबसे बड़ा निर्यातक राज्य
भदोही दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी 1,340 करोड़ से अधिक की 112 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 12:18 PM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश का निर्यात पिछले 10 वर्षों में लगभग 2.27 गुना बढ़कर आज 2 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है. उत्तर प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है. इस निर्यात में भदोही के कालीन का बड़ा योगदान है.
रविवार से भदोही में शुरू होने जा रहे 50वें इंडिया कार्पेट एक्सपो में शामिल होने से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले भदोही का हुनर अपनी राह तलाशता था. आज सरकार उसके लिए विकास, बाजार और अवसर के नए द्वार खोल रही है.
उन्होंने कहा कि जिन हाथों ने अपने हुनर से भदोही के कालीनों को दुनिया तक पहुंचाया, वर्ष 2017 से पहले वही हाथ बुनियादी सुविधाओं और अवसरों के लिए प्रतीक्षा करते रहे. डबल इंजन सरकार में हुनर विकास और वैश्विक बाजार दोनों से जुड़ रहा.
पहले भदोही का हुनर अपनी राह तलाशता था, आज सरकार उसके लिए विकास, बाजार और अवसर के नए द्वार खोल रही है। प्रदेश का निर्यात पिछले 10 वर्षों में लगभग 2.27 गुना बढ़कर आज ₹2 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है और उत्तर प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है। निर्यात में भदोही के…— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 4, 2026
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाथ से बनी भदोही की कालीनों की मांग आज पूरी दुनिया में सबसे अधिक है. यह वैश्विक मंच पर उत्तर प्रदेश के हुनर का लोहा मनवा रही है.
उन्होंने कहा कि एशिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय हस्तनिर्मित कालीन व्यापार मेले 'इंडिया कारपेट एक्सपो' के स्वर्ण जयंती संस्करण का आज शुभारंभ कर कालीन उद्योग के निर्यातकों, विक्रेताओं एवं उद्यमियों से संवाद करूंगा. इस एक्सपो में 65 देशों के 430 खरीदारों के शामिल होने की संभावना है.
भदोही को 112 परियोजनाओं की सौगात: भदोही दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भदोही, औराई और ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्रों को 1,340 करोड़ से अधिक की 112 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. इसके साथ हीं सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी करेंगे.