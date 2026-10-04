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CM योगी बोले-10 वर्षों में UP का निर्यात 2 लाख करोड़ पार; देश में 5वां सबसे बड़ा निर्यातक राज्य

यूपी के निर्यात पर सीएम योगी का बयान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश का निर्यात पिछले 10 वर्षों में लगभग 2.27 गुना बढ़कर आज 2 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है. उत्तर प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है. इस निर्यात में भदोही के कालीन का बड़ा योगदान है.

रविवार से भदोही में शुरू होने जा रहे 50वें इंडिया कार्पेट एक्सपो में शामिल होने से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले भदोही का हुनर अपनी राह तलाशता था. आज सरकार उसके लिए विकास, बाजार और अवसर के नए द्वार खोल रही है. उन्होंने कहा कि जिन हाथों ने अपने हुनर से भदोही के कालीनों को दुनिया तक पहुंचाया, वर्ष 2017 से पहले वही हाथ बुनियादी सुविधाओं और अवसरों के लिए प्रतीक्षा करते रहे. डबल इंजन सरकार में हुनर विकास और वैश्विक बाजार दोनों से जुड़ रहा.