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यूपी का निर्यात कारोबार 2 लाख करोड़ के पार: कानपुर से एक्सपोर्ट 10 हजार करोड़ आउट, लेदर प्रोडक्ट्स की 75% हिस्सेदारी

कानपुर का निर्यात 10 हजार करोड़ के पार: मिडिल ईस्ट वार की गतिविधियों के चलते वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई और लंबे समय तक निर्यात कारोबार पूरी तरह ठप सा रहा था. इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से कानपुर का निर्यात कारोबार पिछले साल की अपेक्षा इस साल शानदार बढ़त दर्ज करने में कामयाब रहा.

पिछले साल से शुरू हुई अमेरिकी टैरिफ की बढ़ी दरों ने जहां अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय निर्यातकों की मुश्किलें काफी बढ़ाई थीं, वहीं मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) संकट ने भी आग में घी का काम किया था.

कानपुर: पिछले करीब डेढ़ सालों से तमाम वैश्विक झंझावतों और आर्थिक मंदी का सामना कर रहे उत्तर प्रदेश के निर्यातकों ने अपने बेहतरीन उत्पादों के दम पर एक नया इतिहास रच दिया है. राज्य के व्यापारियों ने वैश्विक चुनौतियों के बीच यूपी का कुल निर्यात कारोबार दो लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक आंकड़े के पार पहुंचा दिया है. जैसे ही विदेश व्यापार मंत्रालय से संबद्ध फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO) की ओर से उत्तर प्रदेश के निर्यात कारोबार के ताजा आंकड़ों की रिपोर्ट सामने आई, तो देश भर के अर्थशास्त्री और व्यापारी हैरान रह गए.

वर्ष कुल निर्यात 2021-22 9509 करोड़ रुपये 2022-23 8995 करोड़ रुपये 2023-24 8991 करोड़ रुपये 2024-25 10401 करोड़ रुपये 2025-26 10823 करोड़ रुपये

फियो (FIEO) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमाम बड़ी चुनौतियां और कंटेनरों की किल्लत जरूर थीं. इसके बावजूद दुनिया के कुछ प्रमुख देशों में भारतीय चमड़े की मांग बहुत अधिक होने के चलते यह सकारात्मक और बड़ा व्यापारिक बदलाव देखने को मिला है.

गौतमबुद्ध नगर प्रदेश में पहले स्थान पर: निर्यात कारोबार के जो आधिकारिक आंकड़े जारी किए गए हैं, उनके मुताबिक यूपी में औद्योगिक जिला गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) पहले स्थान पर बरकरार है. इसके बाद शानदार प्रदर्शन करते हुए गाजियाबाद जिला सूची में दूसरे स्थान पर रहा है. जबकि चमड़ा उद्योग का गढ़ माना जाने वाला कानपुर जिला पिछले साल की तरह इस बार भी मजबूती से तीसरे स्थान पर काबिज रहा. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए बताया कि पिछले साल यूपी का कुल निर्यात कारोबार 1,86,050 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था.

लेदर प्रोडक्ट्स की रही 75 फीसदी हिस्सेदारी: इस साल तमाम बाधाओं को पार करते हुए उत्तर प्रदेश का यह कुल व्यापारिक टर्नओवर बढ़कर 2,01,241 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है. इसी तरह कानपुर से होने वाला कुल निर्यात कारोबार इस बार 10 हजार करोड़ रुपये के जादुई आंकड़े को पार करने में सफल रहा है. कानपुर से हुए कुल निर्यात में सबसे बड़ी यानी करीब 75 प्रतिशत की हिस्सेदारी चमड़े व चमड़े से बने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की रही. फियो की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक चमड़े की खाल का निर्यात कारोबार पिछले साल जहां 658 करोड़ रुपये का था, वह इस साल तेजी से बढ़कर 900 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

लेदर बेल्ट के कारोबार में भी उछाल: इसी तरह लेदर एक्सेसरीज सेगमेंट में पिछले साल कानपुर से बेल्ट का कुल एक्सपोर्ट कारोबार 300 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड किया गया था. यह भी चालू वित्तीय वर्ष में वैश्विक मांग बढ़ने के कारण भारी उछाल के साथ सीधे 500 करोड़ रुपये के पार तक पहुंच गया. इसके अलावा जूता उद्योग, सैंडल और लेदर जैकेट के निर्यात में भी कानपुर के उद्यमियों ने वैश्विक बाजारों में अपनी मजबूत धाक जमाई है. फियो के अधिकारियों का मानना है कि यदि आगामी महीनों में वैश्विक तनाव कम होता है, तो उत्तर प्रदेश का यह निर्यात ग्राफ अगले साल ढाई लाख करोड़ के नए लक्ष्य को आसानी से छू लेगा.

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