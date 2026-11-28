सर्दी ने हिलाए UP के ये 5 जिले, पारा 10 डिग्री से नीचे, आज कैसा रहेगा मौसम जानिए
UP TODAY WEATHER: मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, कई जिलों में कोहरा बढ़ा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 9:49 AM IST
लखनऊः यूपी में सर्दी का सितम शुरू हो चुका है. कई जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है. बीते 24 घंटे में यूपी के 5 जिले ऐसे रहे हैं जहां पारा काफी कम रहा. इनमें भी इटावा और कानपुर का न्यूनतम तापमान सबसे कम रहा है. मौसम विभाग ने एक बार फिर से मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.
ये 5 जिले बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा ठंडे: कानपुर और इटावा में पारा 8.4°C पर पहुंच गया. वहीं, मुजफ्फरनगर, हरदोई और बस्ती में भी न्यूनतम तापमान 9°C से 10°C के आसपास बना हुआ है. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में और पारा गिर सकता है.
अधिकतम तापमान पर क्या असर: उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 22 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. शुक्रवार को दिन के समय सबसे कम अधिकतम तापमान मुरादाबाद जिले में 22 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. अधिकतम तापमान गिरने से भी ठंड में इजाफा हो रहा है.
मौसम विभाग का अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 7 दिनों तक यूपी में मौसम ऐसा ही बना रहेगा. हालांकि बारिश की संभावना नही है. सुबह के समय कई जिलों में मध्यम और हल्का कोहरा छाया रहेगा. बीते 24 घंटों में सबसे कम दृश्यता आजमगढ़ में 100 मीटर दर्ज की गई.
लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को सुबह-शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा.
अधिकतम न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ. अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को सुबह-शाम के समय माध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा.
बांदा सबसे गर्म: शुक्रवार को उत्तर प्रदेश का बांदा जिला सबसे अधिक गर्म रहा. यहां पर अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वही सबसे कम न्यूनतम तापमान कानपुर नगर जिले में 8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि बारिश की संभावना नहीं है. सुबह वह शाम के समय कहीं हल्का व कहीं घना कोहरा छाया रहेगा. आने वाले एक सप्ताह तक ऐसा ही मौसम रहेगा.
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