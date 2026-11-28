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सर्दी ने हिलाए UP के ये 5 जिले, पारा 10 डिग्री से नीचे, आज कैसा रहेगा मौसम जानिए

प्रतीकात्मक. ( etv bharat )

लखनऊः यूपी में सर्दी का सितम शुरू हो चुका है. कई जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है. बीते 24 घंटे में यूपी के 5 जिले ऐसे रहे हैं जहां पारा काफी कम रहा. इनमें भी इटावा और कानपुर का न्यूनतम तापमान सबसे कम रहा है. मौसम विभाग ने एक बार फिर से मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.



ये 5 जिले बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा ठंडे: कानपुर और इटावा में पारा 8.4°C पर पहुंच गया. वहीं, मुजफ्फरनगर, हरदोई और बस्ती में भी न्यूनतम तापमान 9°C से 10°C के आसपास बना हुआ है. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में और पारा गिर सकता है.