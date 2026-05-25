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भीषण बिजली संकट के बीच ऊर्जा मंत्री का दावा- देश में सबसे अधिक बिजली आपूर्ति वाला राज्य बना यूपी

कहा-शनिवार रात 10:39 बजे 31,804 मेगावाट की रिकॉर्ड पीक डिमांड को सफलतापूर्वक पूरा किया.

ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा.
ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 1:58 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में जारी भीषण बिजली संकट के बीच ऊर्जा मंत्री ने दावा किया है कि उपभोक्ताओं की डिमांड पूरी की जा रही है. बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए शनिवार रात 10:39 बजे 31,804 मेगावाट की रिकॉर्ड पीक डिमांड को सफलतापूर्वक पूरा किया. यह न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के किसी भी राज्य की तरफ से अब तक की गई सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति है.

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य हर घर, हर गांव और हर शहर तक निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचाना है, जिस दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि निर्धारित रोस्टर से आगे बढ़कर प्रदेश में व्यापक स्तर पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने का प्रयास किया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगभग 22 से साढ़े 22 घंटे तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई, जिससे आमजन, किसान, व्यापारी और उद्योगों को बड़ी राहत मिली है.

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कुछ लोग प्रदेश की बिजली व्यवस्था को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश आज देश में सर्वाधिक बिजली उपलब्ध कराने वाला राज्य बन चुका है. उन्होंने स्पष्ट किया कि तकनीकी, प्राकृतिक या मानवजनित कारणों से कहीं-कहीं स्थानिक व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दूर करने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी दिन-रात पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं.

उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि विद्युतकर्मियों का मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि भीषण गर्मी और कठिन परिस्थितियों में भी वे लगातार जनता को बेहतर बिजली सुविधा उपलब्ध कराने में जुटे हुए हैं.

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