यूपी पुलिस फिर एक्शन में; फर्रुखाबाद में 25 हजार का इनामी और बलिया में गो तस्कर एनकाउंटर में दबोचे
फर्रुखाबाद पुलिस की देर रात बदमाश से हुई थी मुठभेड़, बलिया पुलिस की गोली से गो तस्कर घायल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 10:36 AM IST|
Updated : October 30, 2025 at 10:51 AM IST
फर्रुखाबाद/बलिया: अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का एक्शन जारी है. पुलिस ने बुधवार को फर्रुखाबाद में 25 हजार के इनामी और बलिया में गो तस्कर को एनकाउंटर में दबोच लिया है. दोनों ही बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
फर्रुखाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा: सीओ कायमगंज राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि गैंगस्टर के मुकदमे में इनामी रोहित काफी समय से फरार चल रहा था. वह कंपिल थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसा का रहने वाला है. पुलिस को सूचना मिली थी कि वह अपने गांव में छिपा है. वहां से कहीं जाने की फिराक में है. सूचना पर थाना कम्पिल और एसओजी की संयुक्त टीम ने पुलिया के पास घेराबंदी की तो आरोपी रोहित ने पुलिस पर तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लग गई. घायल अवस्था में उसे सीएचसी कायमगंज में भर्ती कराया गया. उसके खिलाफ पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है.
बलिया में गो तस्कर गिरफ्तार: अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर ने बताया कि गंडवार पुलिस जिगनी नहर के पास चेकिंग कर रही थी. इस बीच बाइक सवार गो तस्कर सुनील गुप्ता को रोकने का इशारा किया तो वह भागने लगा. इस दौरान वह गिर गया. खुद के बचाव के लिए उसने पुलिस पर फायर कर दिया. पुलिस ने भी आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई. गोली उसके दाएं पैर में लगी है. उसे जिला अस्पताल भेजा गया है. उनके मुताबिक वह गो तस्करी में लिप्त है. पशुओ को ले जाकर बिहार में बेचता है. 13 अक्तूबर को उसका साथी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.
