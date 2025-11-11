ETV Bharat / state

यूपी नौकरी महाकुंभ: एक साल में 25 हजार युवा इजराइल-दुबई गए, रूस ने 5 लाख मजदूर मांगे, ऐसे मिलेगी मदद

लखनऊ में रोजगार महाकुम्भ में 1612 युवाओं को मिली नौकरी, 27 युवा दुबई गए.

यूपी नौकरी महाकुंभ में दिए गए ऑफर लेटर. (yogi government media cell.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 7:57 AM IST

लखनऊ: राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अगस्त में आयोजित तीन दिवसीय रोजगार महाकुंभ में चयनित 1612 युवाओं में से 27 युवाओं को दुबई रवाना किया गया. उनकी फ्लैग ऑफ सेरेमनी सोमवार को बापू भवन स्थित सभागार में आयोजित हुई. इस अवसर पर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने इन युवाओं को रवाना किया. उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को वीजा और टिकट देते हुए कहा कि यूरोप और खाड़ी देशों में उत्तर प्रदेश के कुशल श्रमिकों की लगातार मांग बनी हुई है. मंत्री ने कहा कि बीते वर्ष इजराइल भेजे गए युवाओं ने वहां उत्कृष्ट काम करके प्रदेश का मान बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि अब तक 1 वर्ष में 25000 युवाओं को विदेश और एक लाख युवाओं को देश में रोजगार दिलाने का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में रूस में 5 लाख श्रमिकों की मांग की है. इसके लिए समन्वय स्थापित किया जा रहा है. विदेश में किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर अभ्यर्थी कल्याण समिति के पोर्टल से संपर्क कर सकते हैं.



ओवरसीज प्लेसमेंट का लाइसेंस मिला: मंत्री ने बताया कि श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन बनाया गया है. उत्तर प्रदेश देश का पहला प्रदेश है जिसके अन्तर्गत सेवायोजन विभाग को भारत सरकार द्वारा ओवरसीज प्लेसमेंट हेतु आरए का लाइसेन्स प्राप्त हुआ है जो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय एवं अन्य देशों के राजनयिकों से समन्वय स्थापित करते हुए ओवरसीज प्लेसमेंट के कार्य को और अधिक स्वतंत्रता एवं सुचारू रूप से कर सकेगा.

विदेश जाने में डर नहीं लगना चाहिए: मंत्री अनिल राजभर ने अभ्यर्थियों से कहा आपको विदेश जाने का कोई भय नहीं होना चाहिए. श्रम एवं सेवायोजन विभाग एवं प्रदेश सरकार द्वारा विदेश में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर विभाग से सम्पर्क करने हेतु पोर्टल एवं नम्बर दिया जायेगा जिससे किसी प्रकार की परेशानी होने पर आप द्वारा तुरन्त सम्पर्क कर सकते हैं.

खाली समय में ज्ञान में वृद्धि करें: उन्होने अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि दुबई में आप खाली समय पर अपने ज्ञान में वृद्धि करें अन्य भाषा का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें तथा अपने प्रोफाइल में अनुभव/स्किल को बढाने का प्रयास करें जिससे आपको और बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे. किसी भी प्रकार की समस्या यथा वीजा/पासपोर्ट या नियोक्ता से समन्वय आदि आकस्मिक आवश्यकताओं हेतु KSW Society(Karna Subarna welfare Society) द्वारा एक पोर्टल/एप विगत कई वर्षाे से प्रारम्भ है जिस पर अभ्यर्थियों द्वारा लॉगिन कर अपनी समस्याओं/आवश्यकताओं से सरकार को अवगत कराया जा सकता है. इस पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी.

कोई समस्या होने पर यहां करें संपर्क

  • हेल्पलाइन नं0-18003453332
  • मोबाइल नं0-9434856496, 9679763377
  • ई-मेलkws_samity@redffimail.com

अपने काम को ईमानदारी से करें: प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन डॉ. एमकेएस सुन्दरम् ने कहा कि जो अभ्यर्थी दुबई जा रहे हैं. वह यह न सोचे कि उनकी यात्रा यही तक है अपने कार्य को ईमानदारी और लगन के साथ करें एवं कार्य के साथ अपने कौशल में वृद्वि करें जिससे उन्हे भविष्य में अन्य देशों में और अपने देश में भी और बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे. दुबई में अपने कार्य के अनुभव को प्रदेश से साझा करें एवं वहां किसी भी प्रकार की समस्या होने पर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे नम्बर पर सम्पर्क कर तत्काल अवगत करा सकते हैं.


वाराणसी व गोरखपुर में रोजगार महाकुंभ का आयोजन जल्द: प्रदेश सरकार एवं श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा उन्हे तत्काल सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी. उन्होंने बताया कि शीघ्र ही रोजगार महाकुंभ का आयोजन वाराणसी व गोरखपुर में किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके. इसके अतिरिक्त महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए विशेष रोजगार महाकुंभ का आयोजन भी प्रस्तावित है. निदेशक, सेवायोजन, नेहा प्रकाश बताया कि सेवायोजन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अन्तर्गत निरन्तर निजी क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को देश के साथ-साथ विदेशों में भी रोजगार के अवसर प्रदान कराये जाने का कार्य किया जा रहा है.

