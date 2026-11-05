योगी सरकार का दावा: 2017 से अब तक 9.5 लाख से अधिक युवाओं को दी गई सरकारी नौकरियां, छह महीने में 1 लाख और देने का संकल्प
यूपी में 2027 के चुनाव से पहले सरकारी नौकरियों और रोजगार के आंकड़ों पर सियासी घमासान मचा है. पेश है सतीश सिंह की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 4:00 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी नौकरियां एक बार फिर सियासत का बड़ा मुद्दा बन गई हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच कई मौकों पर अगले छह महीनों में एक लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का संकल्प दोहराया है.
मुख्यमंत्री का दावा है कि वर्ष 2017 से अब तक उनकी सरकार 9.30 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है. सितंबर 2026 तक सरकार का यह आंकड़ा करीब 9.5 लाख नियुक्तियों तक पहुंचने का दावा किया गया है, लेकिन विपक्ष इन आंकड़ों पर सवाल उठा रहा है.
2017 के संकल्प पत्र में 70 लाख रोजगार का वादा: उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन से पहले 28 जनवरी 2017 को भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के अन्य नेताओं ने लोक कल्याण संकल्प पत्र-2017 जारी किया था. इसमें अगले पांच वर्षों में 70 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का वादा किया गया था. इसके साथ ही प्रदेश की 90 प्रतिशत नौकरियां राज्य के युवाओं के लिए आरक्षित करने और 90 दिनों के भीतर सभी रिक्त पदों पर भर्ती करने की बात कही गई थी. पार्टी ने प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण देने का भी संकल्प लिया था.
2022 के संकल्प पत्र में हर परिवार को रोजगार का वादा: वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 8 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के अन्य नेताओं ने लोक कल्याण संकल्प पत्र-2022 जारी किया था. इसे 'संकल्प से सिद्धि की ओर' नाम दिया गया था. इसमें अगले पांच वर्षों में हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार या स्वरोजगार का अवसर देने का वादा किया गया था. इसके अलावा प्रदेश में 6,000 डॉक्टरों और 10,000 पैरामेडिकल कर्मचारियों की नियुक्ति करने की बात भी कही गई थी.
2017 से 2022 तक इन भर्तियों पर रहा जोर: योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल यानी 2017 से 2022 के बीच कई विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई. वर्ष 2018-19 में 68,500 सहायक अध्यापकों और आरक्षी नागरिक पुलिस के 91,088 पदों पर भर्ती प्रक्रिया सामने आई. वर्ष 2019 में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन आया, जो प्रदेश की सबसे चर्चित शिक्षक भर्तियों में शामिल रहा. हालांकि, इस भर्ती की चयन प्रक्रिया और काउंसलिंग वर्ष 2020 में पूरी हुई.
इस अवधि में वन रक्षक के 620 और विधान भवन रक्षक के 44 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शामिल रही. कोरोना महामारी के कारण कई भर्तियों की प्रक्रिया प्रभावित हुई. विधानसभा सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के 19, अपर निजी सचिव के 23 और वृत्त लेखक के नौ पदों पर भर्ती हुई. इसके अलावा समीक्षा अधिकारी (लेखा) का एक, शोध सहायक के तीन, सुरक्षा सहायक (पुरुष) के पांच और सुरक्षा सहायक (महिला) का एक पद शामिल रहा. संपादक और विशेष कार्याधिकारी (प्रकाशन) के एक-एक पद के साथ अनुसेवक के 10 पदों पर भी भर्ती की गई.
2021-22 में पुलिस और अन्य विभागों में भर्तियां: वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर और द्वितीय अग्निशमन अधिकारी के कुल 9,534 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी. हालांकि, इन पदों पर भर्ती वर्ष 2022 में पूरी हुई. इसी दौरान उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने राजस्व लेखपाल के 8,085 पदों पर भर्ती निकाली. आयोग की अन्य भर्तियों में अनुदेशक के 2,504, मुख्य सेविका के 2,693 और वन दरोगा के 701 पद शामिल रहे.
इसके अलावा सम्मिलित कनिष्ठ सहायक के 1,262 और कनिष्ठ सहायक के 62 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई. यूडीए-एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर के 76 पदों के लिए भी भर्ती निकाली गई. वर्ष 2022 में निकली राजस्व लेखपाल भर्ती के तहत 7,897 अभ्यर्थियों का चयन हुआ. इन भर्तियों के जरिए पुलिस, राजस्व, शिक्षा और अन्य विभागों में खाली पदों को भरने की कोशिश की गई.
2023 में पुलिस और अधीनस्थ सेवाओं में भर्तियां: वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती संस्थाओं की ओर से कई महत्वपूर्ण भर्तियां निकाली गईं. इनमें समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी (आरओ/एआरओ) के 419 पद तथा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पद शामिल रहे. इसके अलावा यूपीएसएसएससी ने नेत्र परीक्षण अधिकारी सहित 10 से अधिक अलग-अलग भर्ती विज्ञापन जारी किए. इन विज्ञापनों के माध्यम से लगभग 10,000 से अधिक पदों पर भर्तियां निकाली गईं.
2024 में 75 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया: सरकारी नौकरियों के लिहाज से वर्ष 2024 भी उत्तर प्रदेश के लिए अहम रहा. इस साल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, यूपीएसएसएससी और यूपीपीएससी सहित विभिन्न भर्ती संस्थाओं ने करीब 75,000 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन और परीक्षा संबंधी प्रक्रियाएं आगे बढ़ाईं. इनमें सबसे बड़ी भर्ती पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों की रही. इसके अलावा पुलिस विभाग के गोपनीय और तकनीकी विंग में सब-इंस्पेक्टर और कंप्यूटर ऑपरेटर के 900 से अधिक पदों के लिए भी भर्ती निकाली गई.
यूपीएसएसएससी की ओर से कृषि तकनीकी सहायक के 3,446 पदों और जूनियर असिस्टेंट व क्लर्क के 2,700 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई. पंचायती राज विभाग में 4,821 पदों पर संविदा और मानदेय के आधार पर भर्ती के लिए भी विज्ञापन निकले. वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 947 पदों, चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-2 के 2,532 पदों और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 5,272 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ी. इसके अलावा आयुष विभाग के 26 और उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग के 1,017 पद भी भर्ती से जुड़े आंकड़ों में शामिल रहे. तकनीकी सहायक ग्रुप-सी के 3,446 पदों का भी जिक्र किया गया है. इन भर्तियों और परीक्षाओं के चलते वर्ष 2024 में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए कई अवसर सामने आए.
2025 में पुलिस, होमगार्ड और स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां: वर्ष 2025 के दौरान भी अलग-अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया जारी रही. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पुलिस विभाग में 26,596 पदों, उपनिरीक्षक के 4,543 पदों और होमगार्ड के 41,424 पदों से संबंधित भर्तियां सामने आईं. इसके अलावा आरक्षी के 32,679 और मुख्य सेविका के 2,567 पदों का भी उल्लेख किया गया है. यूपी पीसीएस के 814 पदों के साथ एसजीपीजीआई और केजीएमयू में भी सीधी भर्ती की गई.
2026 में इन पदों पर भर्ती के आंकड़े: वर्ष 2026 में भी प्रदेश के कई विभागों में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर गतिविधियां तेज रहीं. उपलब्ध आंकड़ों में आरक्षी के 32,679, लेखपाल के 7,994 और उपनिरीक्षक (गोपनीय) के 537 पद शामिल हैं. नर्सिंग अधिकारी के 1,228 पदों के साथ यूपीएसएसएससी के 32,000 और यूपीपीएससी के 15,000 पदों का भी उल्लेख किया गया है. इसके अलावा पुलिस और होमगार्ड के 45,000, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 21,252 तथा कृषि विभाग और मंडी परिषद के 3,572 पदों का आंकड़ा सामने आया है.
इसी सूची में यूपी पुलिस के 81,000 पद भी शामिल किए गए हैं. हालांकि, इन आंकड़ों में कुछ भर्तियों के विज्ञापन, रिक्त पद, परीक्षा और चयन की स्थिति अलग-अलग हो सकती है. इसलिए इन्हें कुल नियुक्तियों के आंकड़े के रूप में देखना सही नहीं होगा. भर्ती प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों में होने के कारण विज्ञापित पदों और वास्तव में नियुक्त युवाओं की संख्या में अंतर हो सकता है.
2026 में इन भर्तियों की प्रक्रिया जारी: वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश में कई बड़ी भर्तियों की प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में चल रही है. इनमें यूपी टीजीटी के 17,735 और प्राथमिक व अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के 12,405 पद शामिल हैं. संयुक्त अवर अधीनस्थ सेवा आयोग की इंटरमीडिएट स्तर की मुख्य परीक्षा के माध्यम से स्टोरकीपर, वीडियो, अमीन और ग्राम पंचायत अधिकारी जैसे 1,784 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 नवंबर 2026 से शुरू होने की जानकारी दी गई है.
इसके अलावा जूनियर इंजीनियर और तकनीकी संवर्ग के 1,156 पदों पर भर्ती का भी उल्लेख है. यूपी जूनियर इंजीनियर भर्ती के एक अन्य विज्ञापन के तहत 1,536 पद शामिल हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कांस्टेबल, सब-इंस्पेक्टर और होमगार्ड के करीब एक लाख नए पदों पर भर्ती की घोषणा भी की है. इन पदों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की तैयारियां चल रही हैं.
चयन प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश: इसके अतिरिक्त वित्त और प्रशासनिक विभागों की मंजूरी के बाद प्रदेश में 39,822 से अधिक अन्य रिक्त पदों पर आवेदन और चयन की प्रक्रियाएं अलग-अलग चरणों में चलने का दावा किया गया है. सरकार की कोशिश है कि लंबित भर्तियों को जल्द पूरा किया जाए. साथ ही, जरूरत के अनुसार नए भर्ती विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए.
कौशल विकास मिशन से भी युवाओं को मिला रोजगार: सरकारी नौकरियों के अलावा योगी सरकार के पहले कार्यकाल में कौशल विकास मिशन और रोजगार मेलों के माध्यम से भी युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कोशिश की गई. उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) के तहत वर्ष 2017 से 2022 के बीच विभिन्न ट्रेडों में लाखों युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में करीब तीन से चार लाख युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा गया. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में रोजगार मेले भी लगे, जहां निजी कंपनियों ने युवाओं को मौके पर ही नौकरी के अवसर दिए.
आउटसोर्सिंग के जरिये भी दी गईं नौकरियां: प्रदेश के सरकारी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए आउटसोर्सिंग का भी सहारा लिया गया. सरकार ने रोजगार संगम और सेवायोजन पोर्टल के साथ जेम पोर्टल के इस्तेमाल के जरिये आउटसोर्सिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की व्यवस्था की. वर्ष 2017 से 2022 के बीच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में वार्ड बॉय, स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन जैसे पदों पर कर्मचारियों की तैनाती हुई. इसके अलावा शिक्षा, राजस्व, कंप्यूटर ऑपरेटर, जल जीवन मिशन और सुरक्षा गार्ड जैसे कार्यों में करीब 1.5 लाख से दो लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को तैनात किए जाने का अनुमान है.
10.20 लाख युवाओं को रोजगार देने का दावा: योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी कौशल विकास मिशन के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने का काम जारी रहा. उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अनुसार, वर्ष 2022 से 2026 के दौरान प्रदेश के 25 लाख 80 हजार से अधिक युवाओं ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया. इनमें से 10.20 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न कंपनियों, स्थानीय उद्योगों और स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अवसर मिलने का दावा किया गया है. सरकार इसे युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है.
छह महीने में एक लाख नियुक्तियों का लक्ष्य: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच दिए गए बयानों में अगले छह महीनों के भीतर एक लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है. सरकार की रणनीति लंबित और प्रक्रियाधीन भर्तियों को तेजी से पूरा करने के साथ नए भर्ती विज्ञापन जारी करने पर केंद्रित है. इसके तहत उन विभागों में चयन प्रक्रिया तेज करने की तैयारी है, जहां भर्ती से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं. सरकार 2027 के विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले इस लक्ष्य को पूरा करना चाहती है.
सपा ने कहा- बीजेपी ने नौजवानों के साथ छल किया: सरकार के रोजगार संबंधी दावों पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं. समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी झूठे आंकड़े और दावे पेश करती है. उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव से पहले सरकार एक लाख युवाओं को रोजगार देने की बात तो कर रही है, लेकिन यह नहीं बता रही कि अब तक कितने युवाओं को नौकरी मिली और कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए. सरकार को विभागवार नियुक्तियों की सूची सार्वजनिक करनी चाहिए.
फखरुल हसन चांद ने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार को 12 साल से अधिक और उत्तर प्रदेश में करीब 10 साल हो चुके हैं. वर्ष 2014 में हर साल दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने केंद्र के साथ उत्तर प्रदेश में भी युवाओं से किए गए वादे पूरे नहीं किए. उनके मुताबिक, युवा अब सरकार के दावों की सच्चाई समझ चुके हैं और बीजेपी ने नौजवानों के साथ छल किया है.
कांग्रेस ने कहा- सरकार को युवाओं की नाराजगी का डर: कांग्रेस प्रवक्ता अंशु दीक्षित ने भी सरकार की रोजगार नीति पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने करीब 10 साल तक धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति की और अब चुनाव नजदीक आने पर नौकरियों की बात कर रही है. उन्होंने कहा कि युवाओं में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ी है और इसी वजह से अब एक लाख नौकरियां देने की घोषणा की जा रही है. अंशु दीक्षित ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी राजनीतिक टिप्पणी की.
उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 10 वर्षों के दौरान 20 से अधिक भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए. जब युवाओं ने नौकरी की मांग की तो उन्हें विरोध के बदले लाठियां मिलीं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब डेढ़ लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन सरकार उन्हें भरने में गंभीरता नहीं दिखा रही है. कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया कि चुनाव में युवा सरकार को जवाब देंगे और 2027 में बीजेपी की विदाई तय है.
बीजेपी सरकार ने सपा के कामों का फीता काटा: समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक बाजपेयी ने भी बीजेपी सरकार पर रोजगार के मुद्दे पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पहले यह बताना चाहिए कि हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का वादा कितना पूरा हुआ. इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार को भी पिछले 10 वर्षों में विभागवार दी गई नौकरियों और खाली पदों का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ने कितने पदों पर भर्ती की और इनमें पीडीए वर्ग की कितनी भागीदारी सुनिश्चित की गई.
अभिषेक बाजपेयी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यकाल में शुरू किए गए कामों का ही फीता काटा है. उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और विभिन्न परियोजनाओं में अनियमितताओं के आरोप भी लगाए. उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि किस विभाग में कितनी नियुक्तियां हुईं और कितने पद अब भी खाली हैं. सपा प्रवक्ता ने दावा किया कि 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार के साथ जरूरी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी.
सपा तुष्टिकरण और जाति की राजनीति करती है: ब्रजेश पाठक
विपक्ष के आरोपों पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष को आरोप लगाने से पहले तथ्यों की जांच करनी चाहिए और सरकार के कामकाज को देखना चाहिए. ब्रजेश पाठक के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता और पारदर्शिता के साथ युवाओं के हित में काम कर रही है. उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तुष्टिकरण और जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी को अपने कार्यकाल का भी आकलन करना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के कामकाज के सामने विपक्ष की राजनीति नहीं टिक पाएगी. ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी पार्षदी का चुनाव भी नहीं जीत पाएगी.ट
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