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योगी सरकार का दावा: 2017 से अब तक 9.5 लाख से अधिक युवाओं को दी गई सरकारी नौकरियां, छह महीने में 1 लाख और देने का संकल्प

2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रोजगार बना सबसे बड़ा सियासी मुद्दा ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी नौकरियां एक बार फिर सियासत का बड़ा मुद्दा बन गई हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच कई मौकों पर अगले छह महीनों में एक लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का संकल्प दोहराया है.

मुख्यमंत्री का दावा है कि वर्ष 2017 से अब तक उनकी सरकार 9.30 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है. सितंबर 2026 तक सरकार का यह आंकड़ा करीब 9.5 लाख नियुक्तियों तक पहुंचने का दावा किया गया है, लेकिन विपक्ष इन आंकड़ों पर सवाल उठा रहा है.

यूपी में सरकारी नौकरी पर सियासी संग्राम. (Video Credit: ETV Bharat) 2017 के संकल्प पत्र में 70 लाख रोजगार का वादा: उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन से पहले 28 जनवरी 2017 को भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के अन्य नेताओं ने लोक कल्याण संकल्प पत्र-2017 जारी किया था. इसमें अगले पांच वर्षों में 70 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का वादा किया गया था. इसके साथ ही प्रदेश की 90 प्रतिशत नौकरियां राज्य के युवाओं के लिए आरक्षित करने और 90 दिनों के भीतर सभी रिक्त पदों पर भर्ती करने की बात कही गई थी. पार्टी ने प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण देने का भी संकल्प लिया था. 2022 के संकल्प पत्र में हर परिवार को रोजगार का वादा: वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 8 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के अन्य नेताओं ने लोक कल्याण संकल्प पत्र-2022 जारी किया था. इसे 'संकल्प से सिद्धि की ओर' नाम दिया गया था. इसमें अगले पांच वर्षों में हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार या स्वरोजगार का अवसर देने का वादा किया गया था. इसके अलावा प्रदेश में 6,000 डॉक्टरों और 10,000 पैरामेडिकल कर्मचारियों की नियुक्ति करने की बात भी कही गई थी. योगी के एक लाख नियुक्तियों के ऐलान पर विपक्ष ने घेरा. (Photo Credit: ETV Bharat) 2017 से 2022 तक इन भर्तियों पर रहा जोर: योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल यानी 2017 से 2022 के बीच कई विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई. वर्ष 2018-19 में 68,500 सहायक अध्यापकों और आरक्षी नागरिक पुलिस के 91,088 पदों पर भर्ती प्रक्रिया सामने आई. वर्ष 2019 में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन आया, जो प्रदेश की सबसे चर्चित शिक्षक भर्तियों में शामिल रहा. हालांकि, इस भर्ती की चयन प्रक्रिया और काउंसलिंग वर्ष 2020 में पूरी हुई. इस अवधि में वन रक्षक के 620 और विधान भवन रक्षक के 44 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शामिल रही. कोरोना महामारी के कारण कई भर्तियों की प्रक्रिया प्रभावित हुई. विधानसभा सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के 19, अपर निजी सचिव के 23 और वृत्त लेखक के नौ पदों पर भर्ती हुई. इसके अलावा समीक्षा अधिकारी (लेखा) का एक, शोध सहायक के तीन, सुरक्षा सहायक (पुरुष) के पांच और सुरक्षा सहायक (महिला) का एक पद शामिल रहा. संपादक और विशेष कार्याधिकारी (प्रकाशन) के एक-एक पद के साथ अनुसेवक के 10 पदों पर भी भर्ती की गई. यूपी में 2027 से पहले रोजगार पर घमासान. (Photo Credit: ETV Bharat) 2021-22 में पुलिस और अन्य विभागों में भर्तियां: वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर और द्वितीय अग्निशमन अधिकारी के कुल 9,534 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी. हालांकि, इन पदों पर भर्ती वर्ष 2022 में पूरी हुई. इसी दौरान उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने राजस्व लेखपाल के 8,085 पदों पर भर्ती निकाली. आयोग की अन्य भर्तियों में अनुदेशक के 2,504, मुख्य सेविका के 2,693 और वन दरोगा के 701 पद शामिल रहे. इसके अलावा सम्मिलित कनिष्ठ सहायक के 1,262 और कनिष्ठ सहायक के 62 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई. यूडीए-एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर के 76 पदों के लिए भी भर्ती निकाली गई. वर्ष 2022 में निकली राजस्व लेखपाल भर्ती के तहत 7,897 अभ्यर्थियों का चयन हुआ. इन भर्तियों के जरिए पुलिस, राजस्व, शिक्षा और अन्य विभागों में खाली पदों को भरने की कोशिश की गई. विपक्ष ने कहा- कहा- झूठे आंकड़ों और प्रचार के सहारे युवाओं को छला जा रहा है. (Photo Credit: ETV Bharat) 2023 में पुलिस और अधीनस्थ सेवाओं में भर्तियां: वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती संस्थाओं की ओर से कई महत्वपूर्ण भर्तियां निकाली गईं. इनमें समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी (आरओ/एआरओ) के 419 पद तथा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पद शामिल रहे. इसके अलावा यूपीएसएसएससी ने नेत्र परीक्षण अधिकारी सहित 10 से अधिक अलग-अलग भर्ती विज्ञापन जारी किए. इन विज्ञापनों के माध्यम से लगभग 10,000 से अधिक पदों पर भर्तियां निकाली गईं. 2024 में 75 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया: सरकारी नौकरियों के लिहाज से वर्ष 2024 भी उत्तर प्रदेश के लिए अहम रहा. इस साल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, यूपीएसएसएससी और यूपीपीएससी सहित विभिन्न भर्ती संस्थाओं ने करीब 75,000 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन और परीक्षा संबंधी प्रक्रियाएं आगे बढ़ाईं. इनमें सबसे बड़ी भर्ती पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों की रही. इसके अलावा पुलिस विभाग के गोपनीय और तकनीकी विंग में सब-इंस्पेक्टर और कंप्यूटर ऑपरेटर के 900 से अधिक पदों के लिए भी भर्ती निकाली गई. , योगी सरकार का 6 महीने में एक लाख नियुक्तियों का लक्ष्य. (Photo Credit: ETV Bharat) यूपीएसएसएससी की ओर से कृषि तकनीकी सहायक के 3,446 पदों और जूनियर असिस्टेंट व क्लर्क के 2,700 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई. पंचायती राज विभाग में 4,821 पदों पर संविदा और मानदेय के आधार पर भर्ती के लिए भी विज्ञापन निकले. वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 947 पदों, चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-2 के 2,532 पदों और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 5,272 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ी. इसके अलावा आयुष विभाग के 26 और उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग के 1,017 पद भी भर्ती से जुड़े आंकड़ों में शामिल रहे. तकनीकी सहायक ग्रुप-सी के 3,446 पदों का भी जिक्र किया गया है. इन भर्तियों और परीक्षाओं के चलते वर्ष 2024 में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए कई अवसर सामने आए. 2025 में पुलिस, होमगार्ड और स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां: वर्ष 2025 के दौरान भी अलग-अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया जारी रही. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पुलिस विभाग में 26,596 पदों, उपनिरीक्षक के 4,543 पदों और होमगार्ड के 41,424 पदों से संबंधित भर्तियां सामने आईं. इसके अलावा आरक्षी के 32,679 और मुख्य सेविका के 2,567 पदों का भी उल्लेख किया गया है. यूपी पीसीएस के 814 पदों के साथ एसजीपीजीआई और केजीएमयू में भी सीधी भर्ती की गई. उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव से पहले रोजगार पर सियासत तेज. (Photo Credit: ETV Bharat) 2026 में इन पदों पर भर्ती के आंकड़े: वर्ष 2026 में भी प्रदेश के कई विभागों में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर गतिविधियां तेज रहीं. उपलब्ध आंकड़ों में आरक्षी के 32,679, लेखपाल के 7,994 और उपनिरीक्षक (गोपनीय) के 537 पद शामिल हैं. नर्सिंग अधिकारी के 1,228 पदों के साथ यूपीएसएसएससी के 32,000 और यूपीपीएससी के 15,000 पदों का भी उल्लेख किया गया है. इसके अलावा पुलिस और होमगार्ड के 45,000, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 21,252 तथा कृषि विभाग और मंडी परिषद के 3,572 पदों का आंकड़ा सामने आया है. इसी सूची में यूपी पुलिस के 81,000 पद भी शामिल किए गए हैं. हालांकि, इन आंकड़ों में कुछ भर्तियों के विज्ञापन, रिक्त पद, परीक्षा और चयन की स्थिति अलग-अलग हो सकती है. इसलिए इन्हें कुल नियुक्तियों के आंकड़े के रूप में देखना सही नहीं होगा. भर्ती प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों में होने के कारण विज्ञापित पदों और वास्तव में नियुक्त युवाओं की संख्या में अंतर हो सकता है. योगी सरकार के दावों पर विपक्ष का हमला, जानिए पूरा लेखा-जोखा. (Photo Credit: ETV Bharat) 2026 में इन भर्तियों की प्रक्रिया जारी: वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश में कई बड़ी भर्तियों की प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में चल रही है. इनमें यूपी टीजीटी के 17,735 और प्राथमिक व अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के 12,405 पद शामिल हैं. संयुक्त अवर अधीनस्थ सेवा आयोग की इंटरमीडिएट स्तर की मुख्य परीक्षा के माध्यम से स्टोरकीपर, वीडियो, अमीन और ग्राम पंचायत अधिकारी जैसे 1,784 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 नवंबर 2026 से शुरू होने की जानकारी दी गई है.