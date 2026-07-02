ETV Bharat / state

विद्युत नियामक आयोग का टैरिफ आदेश में सख्त फैसला; वर्टिकल व्यवस्था और ग्रामीण उपभोक्ताओं को राहत के मुद्दे पर कड़े निर्देश

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि आयोग ने जो आदेश और निर्देश दिए हैं उनसे उपभोक्ताओं का बड़ा फायदा होगा.

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा (फाइल फोटो)
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 11:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने टैरिफ आदेश में कई महत्वपूर्ण और सख्त निर्देश जारी किए हैं. आयोग के इन निर्णयों को प्रदेश के करोड़ों विद्युत उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि आयोग ने जो आदेश और निर्देश दिए हैं उनसे निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं का बड़ा फायदा होगा.



उन्होंने बताया कि नियामक आयोग ने प्रदेश में लगाए गए लगभग 90 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की गुणवत्ता पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नियमानुसार इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पांच प्रतिशत चेक मीटर लगाए जाने थे, लेकिन स्मार्ट मीटरों से संबंधित बड़ी संख्या में शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं.

उन्होंने बताया कि ऐसे में सभी विद्युत वितरण कंपनियों को निर्देशित किया है कि वे पांच प्रतिशत चेक मीटरों की जांच और गुणवत्ता परीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट आयोग के समक्ष तत्काल प्रस्तुत करें. आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि स्मार्ट मीटरों के एक्यूरेसी टेस्ट के संबंध में प्रत्येक एएमआईएसपी और प्रत्येक जिले के आधार पर पृथक-पृथक गुणवत्ता और परीक्षण रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाए, जिससे मीटरों की कार्यप्रणाली और गुणवत्ता का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सके.




उन्होंने बताया कि नियामक आयोग ने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के पारदर्शी और प्रभावी निस्तारण की व्यवस्था पर तीन माह के भीतर रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई, जबकि 1912 पर शिकायतों के फर्जी और कागजी निस्तारण की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं. आयोग ने तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेश का पालन न होने की स्थिति में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी.

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 35 से 40 लाख ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की गई थी, जो अपने छोटे से मकान में आजीविका के लिए छोटी दुकान भी संचालित करते हैं. जिन्हें कई बार बिजली चोरी या अन्य मामलों में फंसाकर अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है.

उन्होंने बताया कि आयोग ने निर्देश दिया है कि टैरिफ आदेश जारी होने की तिथि से तीन माह के अंदर विस्तृत प्रस्ताव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जिससे लाखों उपभोक्ताओं की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके. उन्होंने बताया कि उपभोक्ता परिषद ने बिजली कंपनियों की वर्टिकल व्यवस्था के विफल होने और संविदा कार्मिकों की भारी कमी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया.

उन्होंने बताया कि आयोग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए कहा कि पूरे वर्टिकल सिस्टम का किसी स्वतंत्र व पेशेवर एजेंसी से आकलन कराया जाए, साथ ही उपकेंद्रों और फीडर स्तर तक रखरखाव कार्यों के लिए पर्याप्त नियमित और संविदा कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. आयोग ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2019 में निर्धारित मानव संसाधन मानकों का पूर्ण पालन किया जाए. प्रत्येक फीडर स्तर पर आवश्यक संख्या में कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएं, जिससे विद्युत व्यवस्था अधिक विश्वसनीय, जवाबदेह और उपभोक्ता हितैषी बन सके.


यह भी पढ़ें : योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को दी राहत, नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम, 32673 मेगावाट आपूर्ति का नया रिकॉर्ड बना

TAGGED:

UPELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
विद्युत नियामक आयोग
STATE ELECTRICITY CONSUMERS COUNCIL
LUCKNOW NEWS
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.