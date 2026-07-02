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विद्युत नियामक आयोग का टैरिफ आदेश में सख्त फैसला; वर्टिकल व्यवस्था और ग्रामीण उपभोक्ताओं को राहत के मुद्दे पर कड़े निर्देश

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा (फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने टैरिफ आदेश में कई महत्वपूर्ण और सख्त निर्देश जारी किए हैं. आयोग के इन निर्णयों को प्रदेश के करोड़ों विद्युत उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि आयोग ने जो आदेश और निर्देश दिए हैं उनसे निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं का बड़ा फायदा होगा.







उन्होंने बताया कि नियामक आयोग ने प्रदेश में लगाए गए लगभग 90 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की गुणवत्ता पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नियमानुसार इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पांच प्रतिशत चेक मीटर लगाए जाने थे, लेकिन स्मार्ट मीटरों से संबंधित बड़ी संख्या में शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं. उन्होंने बताया कि ऐसे में सभी विद्युत वितरण कंपनियों को निर्देशित किया है कि वे पांच प्रतिशत चेक मीटरों की जांच और गुणवत्ता परीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट आयोग के समक्ष तत्काल प्रस्तुत करें. आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि स्मार्ट मीटरों के एक्यूरेसी टेस्ट के संबंध में प्रत्येक एएमआईएसपी और प्रत्येक जिले के आधार पर पृथक-पृथक गुणवत्ता और परीक्षण रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाए, जिससे मीटरों की कार्यप्रणाली और गुणवत्ता का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सके.



