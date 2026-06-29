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यूपी में बिजली होगी सस्ती, जुलाई से उपभोक्ताओं को मिलेगी 16 पैसे प्रति यूनिट की राहत

लखनऊ: महंगाई के दौर में उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए कुछ राहत भरी खबर आई है. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन जुलाई माह में यूपी की बिजली दर सस्ती करेगा. हालांकि यह बहुत ज्यादा सस्ती नहीं होगी, लेकिन प्रति यूनिट 16 पैसे रेट कम करने की तैयारी है. नियामक आयोग ने गलत सरचार्ज पर रोक लगाई थी जिसके बाद अब यूपी के उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन बड़ी राहत देने को तैयार है.

यूनिट दरों में होगी कटौती: जुलाई माह में बिजली 4.43% यानी हर यूनिट पर तकरीबन 16 पैसे तक सस्ती हो सकती है. देश में अगर सबसे ज्यादा महंगी बिजली की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की है, फिर भी लगातार पावर कॉरपोरेशन की कोशिश रहती है कि पिछले कई सालों से बिजली के रेट नहीं बढ़े हैं, इसमें बढ़ोतरी की जाए. लगातार नियामक आयोग में इसके लिए प्रस्ताव भी दाखिल होते हैं, लेकिन बिजली की दर फिलहाल पावर कॉरपोरेशन बढ़ा नहीं पा रहा है. अब विद्युत नियामक आयोग की फटकार के बाद पावर कारपोरेशन को अपनी बिजली दरें घटानी जरूर पड़ रही हैं.

बिजली खरीद लागत में आई कमी: नियामक आयोग ने सालाना टैरिफ ऑर्डर में बिजली खरीद की औसत लागत 4.94 रुपये प्रति यूनिट तय की थी, लेकिन बिजली कंपनियों ने अप्रैल 2026 में वास्तविक बिजली सिर्फ 4.78 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदी है. बिजली खरीद की लागत में आई इसी कमी का सीधा फायदा अब उपभोक्ताओं के जुलाई माह के बिल में 16 पैसे प्रति यूनिट की दर से घटाकर दिए जाने की तैयारी है. कंपनियों ने गलत तरीके से गणना कर जून माह में फ्यूल सरचार्ज 10% वसूला था. इसे लेकर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से नियामक आयोग में याचिका दाखिल की गई थी.

नियामक आयोग का कड़ा रुख: आयोग की तरफ से 23 जून को इस पर कड़ा आदेश भी जारी किया गया था. बिजली कंपनियों को फ्यूल सरचार्ज की गणना सिर्फ उस महीने की वास्तविक बिजली खरीद और ट्रांसमिसन चार्ज के आधार पर करने को कहा गया था. कंपनियों को इसमें किसी दूसरे महीने का पुराना घाटा या लायबिलिटी जोड़ने से सीधे तौर पर मना कर दिया गया था. पिछले 14 महीनों में बिजली कंपनियों ने गलत काउंट करके उपभोक्ताओं से करीब 2000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पैसे की वसूली की है.