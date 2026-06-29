यूपी में बिजली होगी सस्ती, जुलाई से उपभोक्ताओं को मिलेगी 16 पैसे प्रति यूनिट की राहत
विद्युत नियामक आयोग की फटकार के बाद जुलाई महीने से बिजली दरें 16 पैसे प्रति यूनिट तक कम होने की उम्मीद है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 9:38 PM IST
लखनऊ: महंगाई के दौर में उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए कुछ राहत भरी खबर आई है. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन जुलाई माह में यूपी की बिजली दर सस्ती करेगा. हालांकि यह बहुत ज्यादा सस्ती नहीं होगी, लेकिन प्रति यूनिट 16 पैसे रेट कम करने की तैयारी है. नियामक आयोग ने गलत सरचार्ज पर रोक लगाई थी जिसके बाद अब यूपी के उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन बड़ी राहत देने को तैयार है.
यूनिट दरों में होगी कटौती: जुलाई माह में बिजली 4.43% यानी हर यूनिट पर तकरीबन 16 पैसे तक सस्ती हो सकती है. देश में अगर सबसे ज्यादा महंगी बिजली की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की है, फिर भी लगातार पावर कॉरपोरेशन की कोशिश रहती है कि पिछले कई सालों से बिजली के रेट नहीं बढ़े हैं, इसमें बढ़ोतरी की जाए. लगातार नियामक आयोग में इसके लिए प्रस्ताव भी दाखिल होते हैं, लेकिन बिजली की दर फिलहाल पावर कॉरपोरेशन बढ़ा नहीं पा रहा है. अब विद्युत नियामक आयोग की फटकार के बाद पावर कारपोरेशन को अपनी बिजली दरें घटानी जरूर पड़ रही हैं.
बिजली खरीद लागत में आई कमी: नियामक आयोग ने सालाना टैरिफ ऑर्डर में बिजली खरीद की औसत लागत 4.94 रुपये प्रति यूनिट तय की थी, लेकिन बिजली कंपनियों ने अप्रैल 2026 में वास्तविक बिजली सिर्फ 4.78 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदी है. बिजली खरीद की लागत में आई इसी कमी का सीधा फायदा अब उपभोक्ताओं के जुलाई माह के बिल में 16 पैसे प्रति यूनिट की दर से घटाकर दिए जाने की तैयारी है. कंपनियों ने गलत तरीके से गणना कर जून माह में फ्यूल सरचार्ज 10% वसूला था. इसे लेकर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से नियामक आयोग में याचिका दाखिल की गई थी.
नियामक आयोग का कड़ा रुख: आयोग की तरफ से 23 जून को इस पर कड़ा आदेश भी जारी किया गया था. बिजली कंपनियों को फ्यूल सरचार्ज की गणना सिर्फ उस महीने की वास्तविक बिजली खरीद और ट्रांसमिसन चार्ज के आधार पर करने को कहा गया था. कंपनियों को इसमें किसी दूसरे महीने का पुराना घाटा या लायबिलिटी जोड़ने से सीधे तौर पर मना कर दिया गया था. पिछले 14 महीनों में बिजली कंपनियों ने गलत काउंट करके उपभोक्ताओं से करीब 2000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पैसे की वसूली की है.
उपभोक्ता परिषद ने दी चुनौती: उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में इसे वापस दिलाने के लिए याचिका दाखिल की थी. उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा की तरफ से 10 परसेंट फ्यूल सरचार्ज वसूले जाने को लेकर नियामक आयोग में पावर कारपोरेशन के फैसले को चुनौती दी गई थी. इस पर आयोग ने बिजली कंपनियों से जवाब तलब किया था. 19 जून को बिजली कंपनियों की तरफ से 10% फ्यूल सरचार्ज का आंकड़ा पेश किया गया.
गलत वसूली पर लगा ब्रेक: जानकारी दी गई कि वह पिछले 14 माह से इसी तरह गणना कर रही हैं. कंपनियां फ्यूल सरचार्ज की गणना में पुराना बकाया राशि हर माह जोड़ रही थीं. इस तरह उन्होंने 684 करोड़ के बजाय 2,801 करोड़ रुपए की वसूली कर डाली थी. जुलाई में भी फ्यूल सरचार्ज 10 परसेंट वसूलने की बिजली कंपनियां तैयारी कर रही थीं, लेकिन नियामक आयोग के निर्णय के बाद अब ऐसा नहीं कर पाएंगी.
जुलाई के बिल में दिखेगा असर: जुलाई में 16 पैसे प्रति यूनिट की दर से उपभोक्ताओं के बिल में कमी आएगी. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि नियामक आयोग में उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि उपभोक्ताओं से जून माह में गलत तरीके से फ्यूल सरचार्ज की वसूली की गई है. यह भी तर्क दिया था कि फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज पिछले महीनों में बिजली खरीद को जोड़कर उपभोक्ताओं से नहीं वसूला जा सकता है. यह पूरी तरह से गलत है. इसके बाद नियामक आयोग ने जवाब तलब किया था. अब आयोग की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि उपभोक्ताओं को जुलाई माह में बिजली दरों में 16 पैसे प्रति यूनिट की राहत दी जाए. इससे उपभोक्ताओं को महंगाई के दौर में कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी.
यह भी पढ़ें- लखनऊ में रियलिटी चेक के दौरान खुली परिवहन विभाग की पोल!अग्निशमन यंत्र एक्सपायर, फर्स्ट एड गायब