ETV Bharat / state

कोयला खदानों में जलभराव के कारण कोयला आपूर्ति प्रभावित, 2000 से 3000 मेगावाट काम हुआ उत्पादन, बिजली आपूर्ति पर पड़ा असर

रात में ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही कटौती: पावर कॉरपोरेशन का दावा- जल्द सुधरेंगे हालात. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: कोयला खदान क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण कोयले की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है. इससे देश के विभिन्न तापीय विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पादन गिर गया है. उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बिजली की उपलब्धता पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है. हालांकि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का दावा है कि उपलब्ध संसाधनों के सही प्रबंधन से ग्रामीण और नगर क्षेत्रों में बेहतर आपूर्ति की जा रही है. अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने की समीक्षा बैठक: अपर मुख्य सचिव ऊर्जा डॉ. आशीष कुमार गोयल ने सोमवार को बिजली आपूर्ति की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी इलाकों में तय शेड्यूल के अनुसार बिजली सप्लाई दी जाए. इसके लिए जहां से भी बिजली उपलब्ध हो, तुरंत खरीदने के प्रयास किए जाएं. बैठक में उत्पादन निगम और पारेषण निगम के प्रबंध निदेशक मयूर महेश्वरी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. खदानों में बारिश से कोयला आपूर्ति पर पड़ा असर. (Photo Credit: ETV Bharat)