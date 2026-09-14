कोयला खदानों में जलभराव के कारण कोयला आपूर्ति प्रभावित, 2000 से 3000 मेगावाट काम हुआ उत्पादन, बिजली आपूर्ति पर पड़ा असर

कोयला खदानों में जलभराव के कारण कोयला आपूर्ति प्रभावित, 2000 से 3000 मेगावाट काम हुआ उत्पादन, बिजली आपूर्ति पर पड़ा असर
यूपी में बिजली आपूर्ति प्रभावित होने पर अपर मुख्य सचिव ऊर्जा डॉ. आशीष कुमार गोयल ने स्थिति की समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 10:42 PM IST
लखनऊ: कोयला खदान क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण कोयले की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है. इससे देश के विभिन्न तापीय विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पादन गिर गया है. उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बिजली की उपलब्धता पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है. हालांकि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का दावा है कि उपलब्ध संसाधनों के सही प्रबंधन से ग्रामीण और नगर क्षेत्रों में बेहतर आपूर्ति की जा रही है.
अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने की समीक्षा बैठक: अपर मुख्य सचिव ऊर्जा डॉ. आशीष कुमार गोयल ने सोमवार को बिजली आपूर्ति की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी इलाकों में तय शेड्यूल के अनुसार बिजली सप्लाई दी जाए. इसके लिए जहां से भी बिजली उपलब्ध हो, तुरंत खरीदने के प्रयास किए जाएं. बैठक में उत्पादन निगम और पारेषण निगम के प्रबंध निदेशक मयूर महेश्वरी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
यूपी को झेलनी पड़ रही 2000 मेगावाट की कमी: अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कोयले की कमी से यूपी को सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 1500 से 2000 मेगावाट बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है. इस वजह से कई विद्युत इकाइयों को कम क्षमता पर चलाना पड़ रहा है या पूरी तरह बंद करना पड़ा है. यूपी के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में भी बिजली उत्पादन पर असर पड़ा है. इसके साथ ही इस वर्ष सितंबर में बिजली की मांग पिछले साल के मुकाबले काफी बढ़ गई है.
अगले दो-तीन दिनों में स्थिति में सुधार के आसार: रात के समय 2000 से 3000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली न मिलने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित कटौती करनी पड़ रही है. हालांकि आगामी दो-तीन दिनों में अनपरा डी, हरदुआगंज-ई और जवाहरपुर की बंद पड़ी इकाइयों के शुरू होने से 1500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने की संभावना है. इसके अलावा अनपरा के कोयले को डायवर्ट करने और बारा में आपूर्ति सुधारने से भी 700 मेगावाट बिजली बढ़ी है. पावर कॉरपोरेशन कोयला मंत्रालय से संपर्क बनाकर जल्द आपूर्ति सामान्य करने में जुटा है.
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