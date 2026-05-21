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यूपी की बिजली ऐसे हो सकती सस्ती, उपभोक्ता परिषद ने रखा लेखा-जोखा

लखनऊ: ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी संवैधानिक समिति “राज्य सलाहकार समिति” की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को विद्युत नियामक आयोग सभागार में हुई. आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की. आयोग के सदस्य संजय कुमार सिंह उपस्थित रहे. बैठक में उपभोक्ताओं का पक्ष रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बिजली कंपनियों और पावर कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए.





विद्युत नियामक आयोग की ओर से पावर कॉरपोरेशन की तरफ से दाखिल वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव पर प्रस्तुतीकरण दिया गया. इसके बाद आयोग अध्यक्ष ने पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष से अपनी बात रखने को कहा, जिस पर उन्होंने कहा कि “प्रस्तुतीकरण में सब कुछ स्पष्ट है. इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने वैधानिक प्रावधानों और आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर बिजली कंपनियों की नीतियों पर करारा हमला बोला.





51 हजार करोड़ का सरप्लस का क्या होगा: उन्होंने कहा कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक का सरप्लस है फिर भी बिजली दरों में कमी का कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया. इसके उलट वर्ष 2026-27 के लिए 16,448 करोड़ रुपये का कृत्रिम घाटा दिखाकर बिजली दरों में बढ़ोतरी की साजिश की जा रही है, जो पूरी तरह गलत और उपभोक्ता विरोधी है. उन्होंने कहा कि अगर उपभोक्ताओं का वास्तविक सरप्लस समायोजित किया जाए तो बिजली दरों में एकमुश्त 45 प्रतिशत तक कमी या आगामी पांच वर्षों तक आठ प्रतिशत प्रतिवर्ष की कमी संभव है.





स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना पर बड़ा हमला: उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना पर भी गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि 3,838 करोड़ रुपये का भार उपभोक्ताओं पर डालना कानून और केंद्र सरकार की नीति दोनों के खिलाफ है. जिन उपभोक्ताओं ने अपने खर्च पर इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगवाए हैं और जिनमें से 60 प्रतिशत से अधिक अभी भी गारंटी अवधि में हैं, उनके मीटर बदले जाने पर खर्च की भरपाई उपभोक्ताओं को की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने स्वयं स्पष्ट किया था कि स्मार्ट मीटर योजना पूरी तरह मुफ्त होगी और इसका भार उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा. इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं पर यह खर्च डालने का प्रयास किया जा रहा है, जो किसी भी हालत में सफल नहीं होगा.



अवधेश वर्मा ने कहा कि जिस स्मार्ट मीटर परियोजना की लागत 18,885 करोड़ रुपये निर्धारित थी, उसे 27,342 करोड़ रुपये में अवार्ड किया गया, जो लगभग नौ हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ है. देश के 36 डिस्कॉम बिना स्मार्ट मीटर लगाए लाभ में चल रहे हैं और नोएडा पावर कंपनी इसका उदाहरण है, जिसे ए-प्लस श्रेणी का दर्जा मिला है, इसलिए प्रदेश में पूरी स्मार्ट मीटर परियोजना को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए. देश के प्रधानमंत्री भी आर्थिक संकट से उबरने का उपाय खोजने को कह रहे हैं ऐसे में बिजली कंपनियों के लिए इस प्रोजेक्ट को समाप्त करना ही आर्थिक संकट से बचने का सबसे बड़ा उपाय है.





रोस्टर व्यवस्था खत्म कर 24 घंटे बिजली देने की मांग: उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा कि जब पूरे देश में रोस्टर व्यवस्था समाप्त हो चुकी है तो उत्तर प्रदेश में अब तक इसे जारी रखना अन्यायपूर्ण है. प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं को बिना भेदभाव 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जानी चाहिए. परिषद ने यह भी मांग की कि लगभग 35 लाख गरीब परिवार, जो अपने एक या दो कमरों के मकान में छोटी दुकान चलाकर जीवनयापन कर रहे हैं, उन्हें घरेलू कनेक्शन पर रोजगार चलाने का अधिकार दिया जाए. उन्होंने कहा कि पावर कॉरपोरेशन पहले इस प्रस्ताव पर सहमत था, लेकिन बाद में पीछे हट गया. अब आयोग को इस पर निर्णय लेना चाहिए.





तत्काल भर्ती शुरू करने की मांग: अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि प्रदेश में तीन करोड़ 80 लाख बिजली उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुरूप नियमित बिजली कर्मियों की भारी कमी है. पिछले पांच वर्षों से TG-2, अवर अभियंता, सहायक अभियंता और क्लर्क संवर्ग में भर्ती नहीं हुई है. उन्होंने विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग रखते हुए समिति के समक्ष प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया. बैठक में नोएडा पावर कंपनी के प्रबंध निदेशक पी. कुमार ने नोएडा क्षेत्र में दी जा रही 10 प्रतिशत रिबेट समाप्त करने की मांग रखी. इस पर उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कड़ा विरोध जताया.साथ ही अनियमितताओं की जांच की मांग की.





उन्होंने आंकड़ों के आधार पर कहा कि 10 प्रतिशत रिबेट आगामी दो वर्षों तक जारी रहनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि नोएडा पावर कंपनी के लाइसेंस का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम को उसे टेकओवर करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए.





उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर हाहाकार मचा है. ऐसे में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को बिजली संकट को कम करने पर भी विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं पर एफआईआर दर्ज हो रही है जो उपभोक्ता उत्पीड़न का बड़ा मामला है. बैठक में ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव व पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक पावर कॉरपोरेशन नीतीश कुमार, मध्यांचल एमडी रिया केजरीवाल निदेशक नेड़ा, निदेशक विद्युत सुरक्षा, निदेशक मेट्रो, एमडी एनपीसीएल सहित विभिन्न ऊर्जा विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.



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