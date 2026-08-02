बिजली के बिल ने बढ़ाई है आपकी टेंशन? अगस्त माह में मिलेगा समाधान, जानें क्या है UPPCL का विशेष अभियान
UPPCL के मुताबिक, प्रदेश भर के बिजली कार्यालयों और निर्धारित कैंपों में उपभोक्ता अपनी शिकायत लेकर पहुंच सकते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 1:13 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने पूरे प्रदेश में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 'बिजली बिल समाधान कैंप' लगाने का फैसला किया है. इसका मकसद होगा कि उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी समस्याओं का जल्द निस्तारण किया जा सके.
बता दें, बिजली उपभोक्ता गलत बिजली बिल, खराब मीटर या छोटे-छोटे दिक्कतों के लिये महीनों तक विभाग के चक्कर काटते रहते हैं. कई बार इन समस्याओं की वजह से बिजली कटने, बिल भरने सहित समस्याओं का सामना करना पड़ता है. UPPCL का ये विशेष अभियान ऐसे उपभोक्ताओं को एक ही जगह पर समाधान देने की कोशिश है, ताकि उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें.
लोगों की ये थी शिकायतें: UPPCL के मुताबिक, प्रदेश भर के बिजली कार्यालयों और निर्धारित कैंपों में उपभोक्ता अपनी शिकायत लेकर पहुंच सकते हैं. यहां बिल में गड़बड़ी, मीटर खराब होने, नया बिजली कनेक्शन, लोड बढ़ाने या कम कराने, विधा परिवर्तन और मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी अपडेट कराने जैसी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध कराई जाएंगी.
इन हेल्प लाइनों पर होगा समाधान: कॉरपोरेशन का दावा है कि कैंप में मिलने वाली हर शिकायत का पंजीकरण 1912 हेल्पलाइन पर भी किया जाएगा, ताकि शिकायत का रिकॉर्ड बना रहे और उसके निस्तारण की निगरानी की जा सके. यदि कोई उपभोक्ता कैंप तक नहीं पहुंच सकता, तो वह 1912 हेल्पलाइन, व्हाट्सएप या यूपीपीसीएल के चैटबॉट के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है.
कंज़्यूमर से ये अपील: यूपीपीसीएल ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिजली से जुड़ी किसी भी परेशानी को नजरअंदाज न करें. महीने भर चलने वाले इस विशेष अभियान का लाभ उठाएं और अपनी शिकायत का समयबद्ध समाधान कराएं.
कैंप में मिलेंगी ये सुविधाएं-
- बिजली बिल में संशोधन की सुविधा.
- नया बिजली कनेक्शन मिलेगा.
- खराब मीटर बदलवाने की प्रक्रिया होगी पूरी.
- बिजली भार (लोड) बढ़ाने या घटाने की सुविधा भी मिलेगी.
- विधा परिवर्तन से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा.
- मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट की जाएगी.
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