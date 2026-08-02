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बिजली के बिल ने बढ़ाई है आपकी टेंशन? अगस्त माह में मिलेगा समाधान, जानें क्या है UPPCL का विशेष अभियान

बिजली बिल से परेशान हैं? UPPCL लगा रहा महीने भर का समाधान, एक ही जगह होगा निस्तारण. ( Photo Credit; ETV Bharat )