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यूपी में के तीन करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को दिवाली का बड़ा तोहफा, नवंबर बिल में मिलेगी 9.17% की छूट

यूपीपीसीएल का बड़ा कदम: ईंधन की लागत घटने से बिजली बिलों में मिलेगी सीधी राहत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खुशियों की एक नई किरण सामने आई है. राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के तीन करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ा उपहार देने का एलान किया है. इस फैसले के बाद से ही आम जनता और व्यापारियों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है. नवंबर महीने का बिजली बिल जब आपके हाथों में आएगा, तो उसमें जेब को सुकून देने वाली बड़ी राहत दिखाई देगी.

फ्यूल सरचार्ज में कटौती से मिलेगा सीधा फायदा: सरकार ने फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज के तहत उपभोक्ताओं को 9.17 प्रतिशत की राहत देने का फैसला किया है. इसका सीधा मतलब यह है कि नवंबर के बिजली बिल में लागू होने वाले शुल्क काफी कम हो जाएंगे. इस राहत का दायरा काफी बड़ा है, जिससे घरेलू इस्तेमाल से लेकर व्यावसायिक कनेक्शन वाले सभी ग्राहकों को फायदा होगा. लगातार यह पांचवां ऐसा महीना बनने जा रहा है, जब राज्य के लोगों को नकारात्मक एफपीएएएस के रूप में राहत मिल रही है.

पावर कारपोरेशन का लगातार पांचवें महीने का तोहफा: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने इस राहत भरे आंकड़े की पूरी जानकारी साझा की है. आंकड़ों पर नजर डालें तो जुलाई में उपभोक्ताओं को 4.43 प्रतिशत की छूट मिली थी. इसके बाद अगस्त में 2.92 प्रतिशत, सितंबर में 7.93 प्रतिशत और अक्टूबर में 5.24 प्रतिशत की कटौती की गई थी. अब नवंबर के महीने में यह आंकड़ा बढ़कर सीधे 9.17 प्रतिशत तक पहुंच चुका है.