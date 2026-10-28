यूपी में के तीन करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को दिवाली का बड़ा तोहफा, नवंबर बिल में मिलेगी 9.17% की छूट

यूपी में के तीन करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को दिवाली का बड़ा तोहफा, नवंबर बिल में मिलेगी 9.17% की छूट
यूपी में के तीन करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को दिवाली का बड़ा तोहफा, नवंबर बिल में मिलेगी 9.17% की छूट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 8:37 PM IST
लखनऊ: दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खुशियों की एक नई किरण सामने आई है. राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के तीन करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ा उपहार देने का एलान किया है. इस फैसले के बाद से ही आम जनता और व्यापारियों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है. नवंबर महीने का बिजली बिल जब आपके हाथों में आएगा, तो उसमें जेब को सुकून देने वाली बड़ी राहत दिखाई देगी.
फ्यूल सरचार्ज में कटौती से मिलेगा सीधा फायदा: सरकार ने फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज के तहत उपभोक्ताओं को 9.17 प्रतिशत की राहत देने का फैसला किया है. इसका सीधा मतलब यह है कि नवंबर के बिजली बिल में लागू होने वाले शुल्क काफी कम हो जाएंगे. इस राहत का दायरा काफी बड़ा है, जिससे घरेलू इस्तेमाल से लेकर व्यावसायिक कनेक्शन वाले सभी ग्राहकों को फायदा होगा. लगातार यह पांचवां ऐसा महीना बनने जा रहा है, जब राज्य के लोगों को नकारात्मक एफपीएएएस के रूप में राहत मिल रही है.
पावर कारपोरेशन का लगातार पांचवें महीने का तोहफा: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने इस राहत भरे आंकड़े की पूरी जानकारी साझा की है. आंकड़ों पर नजर डालें तो जुलाई में उपभोक्ताओं को 4.43 प्रतिशत की छूट मिली थी. इसके बाद अगस्त में 2.92 प्रतिशत, सितंबर में 7.93 प्रतिशत और अक्टूबर में 5.24 प्रतिशत की कटौती की गई थी. अब नवंबर के महीने में यह आंकड़ा बढ़कर सीधे 9.17 प्रतिशत तक पहुंच चुका है.
बिजली खरीद के सही प्रबंधन से संभव हुआ बदलाव: यह पूरी व्यवस्था एफपीएएएस के तहत काम करती है, जिसमें बिजली की खरीद और ईंधन की वास्तविक लागत पर नजर रखी जाती है. जब ईंधन की लागत टैरिफ में तय की गई लागत से कम आती है, तो उसका सीधा फायदा ग्राहकों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है. यह ऐतिहासिक राहत दरअसल बिजली खरीद लागत के बेहतर और स्मार्ट प्रबंधन की वजह से ही मुमकिन हो सकी है. यूपीपीसीएल अब इस बचत का सीधा लाभ आम उपभोक्ताओं के बिलों को कम करके उन तक पहुंचा रहा है.
24 घंटे बेहतर बिजली देने की दिशा में बड़ा कदम: यह आर्थिक राहत ऐसे समय पर मिली है जब प्रदेश भर में त्योहारों की वजह से बिजली की खपत काफी ज्यादा बढ़ जाती है. यूपीपीसीएल राज्य के हर कोने में बिना रुकावट के गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में लगा हुआ है. उपभोक्ता सेवाओं को दिन-ब-दिन बेहतर बनाने के लिए कई स्तरों पर काम किया जा रहा है. ऐसे में बिलों में मिली यह राहत त्योहारी सीजन में लोगों के लिए किसी दोहरे तोहफे से कम नहीं है.
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