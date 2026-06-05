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यूपी में 2027 के चुनाव की आहट तेज होते ही मंत्रियों के दौरों ने पकड़ी रफ्तार

बुलंदशहर, बलरामपुर और बरेली समेत यूपी के कई जिलों में मंत्री दौरे पर पहुंचे.

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यूपी में 2027 के चुनाव की आहट तेज होते ही मंत्रियों के दौरों ने पकड़ी रफ्तार. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 9:18 AM IST

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Updated : June 5, 2026 at 9:44 AM IST

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बुलंदशहर/बरेली/बलरामपुर/गोरखपुर/सीतापुर: यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने है. इससे पहले ही योगी सरकार के मंत्रियों के दौरे तेज हो गए हैं. गुरुवार को कई जिलों में मंत्री दौरे पर पहुंचे. किसी ने समीक्षा बैठक कर अफसरों के पेंच कसे तो किसी ने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के टिप्स दिए. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.



बुलंदशहर में चकबंदी कार्यों की समीक्षा: यूपी के बुलंदशहर में प्रभारी मंत्री सुरेंद्र दिलेर गुरुवार को जिले के दौरे पर पहली बार पहुंचे. इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. गेस्ट हाउस में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष विकास चौहान के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री का अभिनंदन किया. इसके उपरांत, प्रभारी मंत्री ने सर्किट हाउस परिसर में जिला पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इस मौके पर मंत्री ने अफसरों के साथ विकास कार्यों की प्रगति को लेकर चर्चा की.

प्रभारी मंत्री सुरेंद्र दिलेर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित कर रहा है. उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि बुलंदशहर को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना उनका लक्ष्य होगा. वहीं मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व एवं चकबंदी विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कार्यों की विस्तृत रूप से समीक्षा की. उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग से संबंधित आमजन को दी जाने वाली सुविधाओं को सुगमता से लोगों को उपलब्ध कराया जाए. अनावश्यक रूप से कार्यों को लंबित नहीं रखा जाना चाहिए.

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बुलंदशहर में मंत्री सुरेंद्र दिलेर ने किया पौधरोपण. (etv bharat)



दो दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री: उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा गुरुवार की शाम दो दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे. उन्होंने जिले के विकास कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर बड़ा बयान दिया है. मंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी भी हालत में कालाबाजारी नहीं होने दी जाएगी और आम लोगों को जरूरत के अनुसार ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. बलरामपुर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ जिले की विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की. बैठक में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मुख्य विकास अधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे. मंत्री ने कलेक्ट्रेट परिसर में पौधरोपण भी किया. यहां विधायक तुलसीपुर कैलाश नाथ शुक्ला, विधायक बलरामपुर पल्टूराम, विधायक उतरौला राम प्रताप वर्मा, जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा, जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता मौजूद रहे.

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उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने पौधरोपण किया. (etv bharat)
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राज्यमंत्री जेपी एस राठौर ने बरेली पहुंचकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. (etv bharat)



बरेली में राज्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक: उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग के राज्यमंत्री जेपी एस राठौर ने बरेली पहुंचकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई. बैठक के बाद मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों एवं उपलब्धियों को साझा किया और कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाने की बात कही. मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पिछले वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है. उन्होंने कहा कि सरकार ने कामकाज आधारित राजनीति को प्राथमिकता दी है, जिससे विकास योजनाओं को गति मिली है और जनता का भरोसा लगातार मजबूत हुआ है. मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ पूरी तरह सख्त है. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.


गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री ने की बैठक: 10 जून को मोदी सरकार के 12 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी, कई कार्यक्रमों के साथ जनता के बीच में जाने का फैसला किया है. गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति एवं गोरखपुर के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इस संबंध में पार्टी पदाधिकारी और अधिकारियों के साथ बैठक की. सर्किट हाउस सभागार में स्वतंत्र देव सिंह ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगामी 5 जून से 21 जून 2026 तक चलने वाले आयोजनों के तैयारियों की समीक्षा की. बैठक के दौरान प्रभारी ने कहा कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं. इन वर्षों में देश ने विकास, आत्मनिर्भरता और जनहितकारी योजनाओं के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने निर्देश दिया कि इन उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए.


सीतापुर में मंत्री ने की समीक्षा बैठक: भाजपा शासन के 12 वर्ष पूरे होने पर 05 जून से 21 जून 2026 तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसकी तैयारियों के संबंध में जनपद सीतापुर के प्रभारी मंत्री एवं उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज कुमार पांडेय की अध्यक्षता में सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की. प्रभारी मंत्री मनोज पांडे को जिले का दायित्व मिलने के बाद वह पहली बार जनपद पहुंचे. आयोजित बैठक में कार्यक्रमों की रूपरेखा, विभागवार दायित्वों, प्रचार-प्रसार, जनसहभागिता की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए. प्रभारी मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि पांच जून से 21 जून तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा.


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Last Updated : June 5, 2026 at 9:44 AM IST

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