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यूपी चुनाव-2027; चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने रॉबर्ट्सगंज से राहुल राव को उतारा

रॉबर्ट्सगंज विधानसभा सीट से राहुल राव प्रत्याशी ( Photo Credit; ETV Bharat )