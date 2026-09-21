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यूपी चुनाव-2027; चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने रॉबर्ट्सगंज से राहुल राव को उतारा

42 विधानसभा सीटों से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा सोमवार कर दी

रॉबर्ट्सगंज विधानसभा सीट से राहुल राव प्रत्याशी
रॉबर्ट्सगंज विधानसभा सीट से राहुल राव प्रत्याशी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 8:47 PM IST

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सोनभद्र: यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आजाद समाज पार्टी ने 42 विधानसभा सीटों से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा सोमवार कर दी है. इस सूची में सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज विधानसभा सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी किया गया है. आजाद समाज पार्टी यूपी में अब तक 87 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है.

पार्टी की ओर से जारी सूची
पार्टी की ओर से जारी सूची (Photo Credit; ETV Bharat)

पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूपी चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची आज जारी की गई. बताया जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रशेखर के निर्देश एवं प्रदेश कमेटी की संस्तुति पर विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की गई है. 31 जुलाई को विधानसभा प्रभारियों की पहली सूची जारी किए जाने के बाद अब दूसरी सूची जारी हुई है. बता दें कि आजाद समाज पार्टी भी बसपा की तरह जिनको विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारी नियुक्त करती है, उसे ही प्रत्याशी बना रही है.

सोनभद्र की राबर्टसगंज सीट (401) से आजाद समाज पार्टी के राहुल राव को प्रभारी बनाया गया है, जो कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी होंगे. राहुल राव ने बीटेक किया है. वे मूल रूप से बघुआरी, रॉबर्ट्सगंज के निवासी हैं. उनका वर्तमान निवास गुल्लीडार, पन्नूगंज में हैं.

राहुल राव वर्ष 2020 से सक्रिय राजनीति में हैं. वर्ष 2023 में उन्हें भीम आर्मी में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली. संगठन में सक्रिय रहते हुए उन्होंने क्षेत्र के लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाने और उनके समाधान के लिए काम करने पर जोर दिया. उनका कहना है कि विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहकर लोगों की समस्याओं को संबंधित अधिकारियों और विभागों तक पहुंचाया जाए और किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाए.

इसी के साथ पार्टी ने राहुल राव को रॉबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र से टिकट देकर चुनावी बिगुल फूंक दिया है और अपने संगठन भीम आर्मी के साथ चुनाव की तैयारियों में जुट गई है.

यह भी पढ़ें: यूपी चुनाव-2027 अकेले लड़ेगी BSP; विश्वनाथ पाल ने सुलतानपुर सदर सीट से इम्तियाज अहमद उर्फ ‘भुट्टो’ के नाम का किया ऐलान

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