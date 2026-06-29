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यूपी चुनाव 2027; प्रयागराज से अखिलेश का बड़ा ऐलान; सपा सरकार बनी तो KG से PG तक बेटियों की मुफ्त शिक्षा

2027 का एजेंडा तय, अखिलेश ने 'विजन इंडिया' मंच से किए बड़े वादे. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: विधानसभा चुनाव 2027 का एजेंडा तय होने लगा है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में 'विजन इंडिया' कार्यक्रम के मंच से यूपी की भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला और कई अहम ऐलान किए. KG से PG तक मुफ्त शिक्षा का वादा: अखिलेश यादव ने घोषणा की कि सपा सरकार बनने पर राज्य में केजी से लेकर पीजी तक बेटियों के लिए और कक्षा 12वीं तक सभी के लिए मुफ्त और समान शिक्षा लागू की जाएगी. उन्होंने कहा कि सूबे में बड़े पैमाने पर प्राथमिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं और इंटरमीडिएट कॉलेजों की जमीनें निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है. इस पर वार करते हुए अखिलेश बोले, "हमारी कोशिश एक ऐसी व्यवस्था बनाने की होगी. जिससे प्राथमिक स्कूल हर गांव और गरीब के पास हों. इसका सबसे बड़ा फायदा हमारी बेटियों को मिलेगा. जब स्कूल घर के नजदीक होंगे तो बेटियों को असुरक्षित रास्तों से दूर नहीं जाना पड़ेगा. "उन्होंने सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निजी स्कूलों की तर्ज पर 'वर्ल्ड क्लास' बनाने का संकल्प भी दोहराया.