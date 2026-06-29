यूपी चुनाव 2027; प्रयागराज से अखिलेश का बड़ा ऐलान; सपा सरकार बनी तो KG से PG तक बेटियों की मुफ्त शिक्षा
अखिलेश बोले- सरकारी स्कूलों को 'वर्ल्ड क्लास' बनाएगी सपा, अमीर-गरीब की शिक्षा में फर्क खत्म होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 5:17 PM IST
प्रयागराज: विधानसभा चुनाव 2027 का एजेंडा तय होने लगा है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में 'विजन इंडिया' कार्यक्रम के मंच से यूपी की भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला और कई अहम ऐलान किए.
KG से PG तक मुफ्त शिक्षा का वादा: अखिलेश यादव ने घोषणा की कि सपा सरकार बनने पर राज्य में केजी से लेकर पीजी तक बेटियों के लिए और कक्षा 12वीं तक सभी के लिए मुफ्त और समान शिक्षा लागू की जाएगी. उन्होंने कहा कि सूबे में बड़े पैमाने पर प्राथमिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं और इंटरमीडिएट कॉलेजों की जमीनें निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है.
" आज की सरकार में केजी से लेकर पीजी तक की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बीमार किया जा रहा है।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) June 29, 2026
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, प्रयागराज pic.twitter.com/rOmGBbqZmL
इस पर वार करते हुए अखिलेश बोले, "हमारी कोशिश एक ऐसी व्यवस्था बनाने की होगी. जिससे प्राथमिक स्कूल हर गांव और गरीब के पास हों. इसका सबसे बड़ा फायदा हमारी बेटियों को मिलेगा. जब स्कूल घर के नजदीक होंगे तो बेटियों को असुरक्षित रास्तों से दूर नहीं जाना पड़ेगा. "उन्होंने सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निजी स्कूलों की तर्ज पर 'वर्ल्ड क्लास' बनाने का संकल्प भी दोहराया.
" विजन इंडिया के माध्यम से हम लोगों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। आज प्रयागराज में हम सब लोग मिलकर महत्वपूर्ण सवाल शिक्षा परीक्षा क्यों हुई ध्वस्त व्यवस्था पर चर्चा करने बैठे हैं।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) June 29, 2026
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, प्रयागराज pic.twitter.com/PsjU9BxzOp
'90% बनाम 10%' का नया राजनीतिक दांव: पत्रकारों के सवाल पर अखिलेश ने पिछले चुनाव के '80 बनाम 20' नैरेटिव का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि यूपी की कुल आबादी में जितने लोग पीड़ित हैं, बेरोजगार हैं या आरक्षण के मोर्चे पर अपमानित महसूस कर रहे हैं, वे सब मिलकर 90 प्रतिशत हैं. "2027 की लड़ाई इसी 90 प्रतिशत बनाम शेष के बीच होगी." अखिलेश ने कहा, सपा का यह नया सामाजिक समीकरण पारंपरिक धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को सामाजिक न्याय, रोजगार और जन-असंतोष के मुद्दों से घेरने की तैयारी है.
" जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं वह हमारा वोट चोरी क्यों नहीं कर सकते, सांसद चोरी क्यों नहीं कर सकते, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) June 29, 2026
– माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, प्रयागराज pic.twitter.com/gdt9XhAH83
पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर हमला: प्रयागराज का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि यूपी के कोने-कोने से छात्र सुनहरे भविष्य का सपना लेकर यहां आते हैं, लेकिन लगातार पेपर लीक और 69,000 शिक्षक भर्ती जैसे मामलों में न्याय न मिलना युवाओं के साथ खिलवाड़ है.
उन्होंने प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा, "अधिकारियों और कोचिंग संचालकों पर मुकदमे करके मूल समस्या को दबाया जाता है. पेपर लीक रोकने के लिए नए कानूनों या बिलों की नहीं, बल्कि प्रशासनिक नीयत और ईमानदारी की जरूरत है. आज की तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाए, तो पेपर लीक जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म किया जा सकता है." इसके साथ ही उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को पूरी तरह लागू करने और निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की नीति को आगे बढ़ाने की बात कही.
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