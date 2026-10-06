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यूपी में 16.18 लाख रहस्यमयी वोटर्स का दावा, चुनाव आयोग ने कहा- नियमों और पूरी पारदर्शिता के साथ जोड़े गए नाम

फॉर्म-6 के जरिए जुड़े थे 16.18 लाख नाम, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया पूरा गणित. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सोशल मीडिया पर दिखायी जा रही सूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि वोटर लिस्ट में '16.18 लाख रहस्यमयी वोटर्स' जोड़े गए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR)-2026 का काम पूरी तरह से कानूनी नियमों के तहत और पारदर्शी तरीके से किया गया है. लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद, तथ्यहीन और गलत धारणाओं पर टिके हुए हैं. आयोग ने इन सभी भ्रामक दावों को सिरे से खारिज कर दिया है.