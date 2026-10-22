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पीलीभीत की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप, यूपी निर्वाचन आयोग सख्त, जिम्मेदार अफसरों पर ACTION

पीलीभीत की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर यूपी निर्वाचन आयोग सख्त. ( etv bharat )

लखनऊ: पीलीभीत में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जाने के बाद यूपी निर्वाचन आयोग सख्त रुख सामने आया है. आयोग ने जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं.

कांग्रेस ने ये आरोप लगाया: दरअसल, कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर पीलीभीत की वोटर लिस्ट के इपिक नंबर में गड़बड़ी का आरोप लगाया था. कहा था कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 127-पीलीभीत की मतदाता सूची में मतदाताओं के इपिक नम्बर को ऑनलाइन सर्च करने पर किसी अन्य मतदाता का विवरण प्रदर्शित हो रहा है.