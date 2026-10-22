पीलीभीत की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप, यूपी निर्वाचन आयोग सख्त, जिम्मेदार अफसरों पर ACTION
कांग्रेस की ओर से इपिक नंबर में गड़बड़ी का लगाया गया था आरोप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 8:23 AM IST
लखनऊ: पीलीभीत में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जाने के बाद यूपी निर्वाचन आयोग सख्त रुख सामने आया है. आयोग ने जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं.
कांग्रेस ने ये आरोप लगाया: दरअसल, कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर पीलीभीत की वोटर लिस्ट के इपिक नंबर में गड़बड़ी का आरोप लगाया था. कहा था कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 127-पीलीभीत की मतदाता सूची में मतदाताओं के इपिक नम्बर को ऑनलाइन सर्च करने पर किसी अन्य मतदाता का विवरण प्रदर्शित हो रहा है.
मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिए निर्देश: इस मामले में जांच के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रकार की त्रुटियों को तत्काल ठीक करने एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 127-पीलीभीत के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा वीआरसी ऑपरेटर को मतदाता सूची के कार्य से तत्काल हटाये जाने तथा उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-32 एवं भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये गये हैं. इसके साथ ही इस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के उत्तरदायित्व के संबंध में स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं.
दो दिन में मांगी रिपोर्ट: पीलीभीत के समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की इस बिन्दु पर गहनता से जांच कर विस्तृत आख्या दो दिन में आयोग ने तलब की है. उत्तर प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए अपने जनपद के समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की इस बिन्दु पर गहनता से जांच कर दो दिवस में आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं.
SIR से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक लगाने के निर्देश दिये गए हैं. पुनरीक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों को आलेख्य प्रकाशन से अंतिम प्रकाशन तक बिना आयोग की अनुमति के स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा.
मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन 04 जनवरी, 2027 को किया जाएगा.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पुनरीक्षण अवधि के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित पुनरीक्षण कार्य में लगे हुए अधिकारियो के पद रिक्त नहीं रखे जाएंगे. साथ ही, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य से जुड़े किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा.
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