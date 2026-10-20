Explainer: UP में चुनाव और बिहार के तीन 'युवराजों' पर होगी नजर, सवाल- जाति की राजनीति में कौन मारेगा बाजी?
उत्तर प्रदेश में बिहार के तीन युवराजों का होगा शक्ति प्रदर्शन. निशांत और चिराग के यूपी जाने से सियासी चर्चा भी शुरू. रिपोर्ट- अविनाश
Published : October 20, 2026 at 8:54 PM IST
पटना : उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है. पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है. बिहार की सत्ताधार पार्टियां जदयू और लोजपा रामविलास भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है. जहां चिराग पासवान उत्तर प्रदेश का लगातार दौरा कर रहे हैं तो वहीं जदयू के तरफ से निशांत को उतारने की तैयारी हो रही है. इधर तेजस्वी यादव अखिलेश के आमंत्रण के बाद अपनी ताकत दिखाएंगे.
बिहार के 'तीन युवराजों' की होगी परीक्षा
राजनीतिक विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि बिहार के युवा नेताओं का यूपी में शक्ति प्रदर्शन होगा. निशांत धार्मिक उद्देश्य से बनारस में जाकर चुनाव से पहले हलचल मचा दी है. इसी महीने बड़ा कार्यक्रम भी उनका होगा. चिराग तो लगातार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं. तेजस्वी यादव को सपा के बुलावे का इंतजार है. तीनों जाएंगे तो सियासी चर्चा निश्चित रूप से बढ़ेगी और तीनों की ताकत का भी पता चलेगा.
YOUTH बोले तो… Fearless सोच, unstoppable energy और अपने सपनों को हकीकत बनाने का जुनून! #YouthBoleTo #YouthPower #YouthEnergy #GenZ https://t.co/GXtArKqsRu— युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) September 28, 2026
जाति की राजनीति और बिहार-UP
कहते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में हमेशा ही जाति की राजनीति होती रही है. ऐसे में जहां एक ओर कुर्मी-कोइरी वोट बैंक पर जेडीयू की नजर है. वहीं दलित वोट में सेंधमारी के लिए चिराग भी तैयार हैं. इधर अखिलेश यादव के 'MY' समीकरण को तेजस्वी मजबूती प्रदान करेंगे.
यूपी का जातीय समीकरण
उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण की बात करें तो यहां लगभग 18 प्रतिशत सवर्ण वोटर रहते हैं. ओबीसी समीकरण को देखें तो यूपी में 42 फीसदी से ज्यादा पिछड़ी जातियां शामिल हैं. जिसमें यादव, कुर्मी, मौर्या, जाट, राजभर, लोधी, गुर्जर, निषाद, केवट, मल्लाह के अलावे कई जातियां शामिल हैं. इनके अलावा दलित वोटर्स की संख्या भी 21 फीसदी है. आंकड़ों के मुताबिक यूपी में करीब 18 फीसदी मुस्लिम वोटर्स हैं.
कुर्मी और दलित वोट की राजनीति को समझिए
प्रोफेसर चंद्रभूषण के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुर्मी जाति की अच्छी खासी आबादी है. कई सीटों पर इसका असर है. यदि निशांत जाते हैं तो बीजेपी को भी मदद मिलेगी. वहीं दलित वोट भी उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर जीत हार में असर डालता है. चिराग पासवान राष्ट्रीय नेता हो चुके हैं. उत्तर प्रदेश में मायावती के काट के रूप में बीजेपी चिराग पासवान को इस्तेमाल कर सकती है.
''वैसे अभी तो दबाव बनाने की सियासत हो रही है. एक बार जब गठबंधन पर फैसला हो जाएगा तो निश्चित रूप से बिहार के जो युवा नेता हैं वहां अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे. यदि गठबंधन में रहे तो चिराग और निशांत बीजेपी की मदद करेंगे यदि अलग-अलग चुनाव लड़े तो निश्चित रूप से दोनों नेताओं का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा.''- प्रोफेसर चंद्रभूषण, राजनीतिक विशेषज्ञ
'पूर्वांचल पर रहेगा फोकस'
राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर चंद्रभूषण के अनुसार उत्तर प्रदेश बिहार से सटा हुआ है. खासकर पूर्वांचल का इलाका हमेशा चर्चा में रहता है. बिहार में भी कभी समाजवादी पार्टी कई सीटों पर जीती थी लेकिन अब राजद के सपोर्ट में बिहार में चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव आते हैं. बसपा की बात करें तो इस बार भी बसपा को एक सीट मिली है. उससे पहले भी बसपा के उम्मीदवार कैमूर के इलाके से जीतते रहे हैं. बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान 2020 में जीते थे और बाद में जदयू में शामिल हो गए.
''उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टी का असर बिहार में रहा है. जहां तक बिहार के प्रमुख दलों की बात है तो आरजेडी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी इसकी संभावना कम है. तेजस्वी यादव अखिलेश यादव की मदद में चुनाव प्रचार में जाएंगे. जदयू और लोजपा रामविलास जरूर अपने उम्मीदवार उतारेंगे.''- प्रोफेसर चंद्रभूषण, राजनीतिक विशेषज्ञ
प्रोफेसर चंद्रभूषण आगे कहते हैं कि जेडीयू और एलजेपी (आर) दोनों की कोशिश हमेशा से रही है कि भाजपा के साथ गठबंधन हो जाए. हालांकि बीजेपी के साथ समस्या यह है कि उत्तर प्रदेश में ही उसके कई दलों के साथ गठबंधन है. जदयू हो या चिराग पासवान की पार्टी, जब उसके लिए उपयोगी नहीं होंगे तो गठबंधन बीजेपी नहीं करेगी.
निशांत का बिहार से बाहर पहला कार्यक्रम
जेडीयू में शामिल होने के बाद निशांत पहली बार बिहार से बाहर कोई बड़ा कार्यक्रम करेंगे. 28 अक्टूबर को बनारस में राज्यस्तरीय रैली होने जा रही है उसकी तैयारी लगातार हो रही है. बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का कहना है कि माहौल बनाने के लिए ही तो निशांत उत्तर प्रदेश जा रहे हैं. हम लोग वहां चुनाव लड़ेंगे और वहां से लगातार निशांत के लिए बुलावा आ रहा है.
''हम लोगों की तैयारी चल रही है. प्रमंडल स्तर पर लगातार बैठकें हो रही हैं. पिछले महीने ही 10 प्रमंडल की बैठक हो चुकी है और प्रमंडल में भी लगातार बैठक हो रही है. हम लोग राज्य स्तरीय रैली करने जा रहे हैं. इसके बाद हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे.''- श्रवण कुमार, उत्तर प्रदेश जदयू प्रभारी ग्रामीण विकास मंत्री
'40-60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी'
इधर, उत्तर प्रदेश के प्रभारी अनूप पटेल का कहना है कि निशांत को लेकर काफी उत्साह है. हम लोगों ने 40-60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है. वैसे तो फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही करेगा. निशांत 28 अक्टूबर को बनारस में रैली करेंगे और इससे संगठन की ताकत बढ़ेगी. जदयू के कार्यकर्ता जो लगातार काम कर रहे हैं उनमें उत्साह आएगा. यह भरोसा भी उनमें पैदा होगा कि पार्टी कोई बड़ा फैसला लेगी.
उत्तरप्रदेश के जद (यू) कार्यकर्ताओं में श्री निशांत जी ने आज नई ऊर्जा का संचार किया। वाराणसी स्थित अतिथिगृह में बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री एवं पार्टी के भविष्य श्री @Nishantjdu81 जी ने पार्टी के स्थानीय साथियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सार्थक संवाद किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में संगठन के विस्तार और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत विमर्श किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के सुझाव एवं विचार सुने और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन दिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन की वास्तविक शक्ति उसके समर्पित कार्यकर्ता होते हैं, जो संगठन के विचारों और नीतियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का दायित्व निःस्वार्थ भाव से निभाते हैं। #Varanasi #UPElection #Bihar #NishantKumar #JDU #JanataDalUnited— Janata Dal (United) (@Jduonline) September 28, 2026
2020 में नहीं खुला था JDU का खाता
बीजेपी से गठबंधन नहीं होने के बाद 2020 विधानसभा चुनाव में भी जदयू ने उत्तर प्रदेश में 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था. हालांकि एक भी उम्मीदवार की जीत नहीं हुई और जदयू के लिए एक बड़ा झटका था. अभी पश्चिम बंगाल में बीजेपी से समझौता नहीं होने के कारण जदयू ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया था. अब जदयू के शीर्ष नेताओं की कोशिश है कि भाजपा के साथ यूपी में गठबंधन हो जाए.
क्या दबाव बनाने की कोशिश कर रहे चिराग!
अब बात चिराग पासवान को लेकर करते हैं. वह भी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं. उन्होंने घोषणा भी की है कि ''भाजपा के साथ तालमेल का प्रयास हो रहा है. यदि गठबंधन नहीं हुआ तो सभी सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी.'' हालांकि इसे दबाव बनाने की रणनीति के तहत ही देखा जा रहा है. वैसे उत्तर प्रदेश को लेकर चिराग पासवान की पार्टी के नेता को बोलने से अभी मना किया गया है. चिराग ने यूपी में 3 P का फॉर्मूला भी दिया है.
'लालटने को साइकिल पर रखकर चलाएंगे तेजस्वी'
अब बात लालू प्रसाद यादव के छोटे पुत्र व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की करते हैं. जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मदद करने जाएंगे. जब भी बुलावा आएगा वहां चुनाव प्रचार करेंगे. अखिलेश यादव भी बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार आए थे और राजद और महागठबंधन के नेताओं के लिए प्रचार किया था. हाल-फिलहाल में तेजस्वी यादव दिल्ली में काफी सक्रिय थे. सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जब इंडिया गठबंधन हल्ला बोल रहा था तब तेजस्वी भी काफी मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे.
तीनों युवा नेताओं की मौजूदगी के अलग-अलग मायने
राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव पर सबकी नजर है. चूंकि यूपी बिहार से सटा हुआ है, इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में जो भी सियासी घटनाएं होती हैं उसका असर दोनों राज्यों पर पड़ता है. निशांत, तेजस्वी और चिराग की उत्तर प्रदेश में मौजूदगी के अलग-अलग मायने हैं.
''यह तो साफ है कि इंडिया गठबंधन के साथ तेजस्वी यादव रहते हैं तो वहां समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को मदद पहुंचाएंगे. फिलहाल चिराग पासवान और जदयू की स्थिति स्पष्ट नहीं है कि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या अकेले. शुरू में यह भी हो सकता है कि अधिक सीटों के लिए बीजेपी पर दबाव बनाए और फिर मान मनौवल होने के बाद सीटों पर समझौता हो जाए. हालांकि यह सही है कि तीनों युवराजों का उत्तर प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन होगा.''- भोलानाथ, राजनीतिक विशेषज्ञ
निशांत की अभी-अभी राजनीति में हुई है एंट्री
निशांत तेजस्वी और चिराग तीनों बिहार के तीन दिग्गज नेताओं नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान के पुत्र हैं. निशांत का राजनीतिक कैरियर 6 महीने का है मार्च में उन्होंने जदयू ज्वाइन किया था और बिना किसी सदन के सदस्य बने उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया. बाद में उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता ली है. जदयू के नेता उन्हें पार्टी का भविष्य बता रहे हैं. निशांत के कंधों पर अभी तक कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं दी गई है लेकिन यूपी चुनाव से उनकी परीक्षा शुरू होगी.
डेढ़ दशक से सक्रिय राजनीति में तेजस्वी
तेजस्वी यादव क्रिकेट से राजनीति में आए हैं और 2010 से ही राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रहे हैं. बिहार में 2015 में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया गया, वह सबसे युवा उपमुख्यमंत्री बने थे. 2022 में जब फिर से महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव दूसरी बार बिहार के उपमुख्यमंत्री बने थे.
अब राष्ट्रीय जनता दल के सभी फैसले तेजस्वी यादव ले रहे हैं. पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं. एक तरह से राजनीति में डेढ़ दशक हो चुका है. कई राज्यों में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के लिए प्रचार में उन्हें बुलाया जाता है. झारखंड चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने प्रमुख भूमिका निभाई थी और वहां सरकार में राजद भी शामिल है.
चिराग पासवान ने अपनी राष्ट्रीय पहचान बनायी
चिराग पासवान अभिनय की दुनिया से राजनीति में आए हैं. 2014 से लोजपा के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया था और उसी साल जमुई से पहली बार सांसद भी बने. तब से लगातार सांसद चुने जा रहे हैं. केंद्र में अभी मंत्री भी हैं और लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं. पार्टी के सभी डिसीजन खुद लेते हैं. बिहार में एनडीए के साथ सरकार में हैं, कई राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं.
बीजेपी के साथ झारखंड और दिल्ली में भी चुनाव लड़े हैं और वहां लोजपा रामविलास के विधायक भी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान होने की बात भी कहते हैं. कुल मिलाकर देखें तो निशांत के मुकाबले तेजस्वी और चिराग पासवान कहीं अनुभवी राजनेता हैं. बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर दोनों की एक अलग पहचान है लेकिन निशांत अब पहचान बनाने की शुरुआत करेंगे. इसलिए तीनों की उत्तर प्रदेश में जब मौजूदगी होगी तो सियासी चर्चा होना तय है.
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