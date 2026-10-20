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Explainer: UP में चुनाव और बिहार के तीन 'युवराजों' पर होगी नजर, सवाल- जाति की राजनीति में कौन मारेगा बाजी?

यूपी चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मी ( ETV Bharat )

पटना : उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है. पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है. बिहार की सत्ताधार पार्टियां जदयू और लोजपा रामविलास भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है. जहां चिराग पासवान उत्तर प्रदेश का लगातार दौरा कर रहे हैं तो वहीं जदयू के तरफ से निशांत को उतारने की तैयारी हो रही है. इधर तेजस्वी यादव अखिलेश के आमंत्रण के बाद अपनी ताकत दिखाएंगे.

बिहार के 'तीन युवराजों' की होगी परीक्षा