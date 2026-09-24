ETV Bharat / state

Explainer: निशांत के भरोसे 2027 का UP चुनाव, 2022 में सभी सीटें हारा था JDU

निशांत का नीतीश कुमार से मेल खाता है विचार राजीव रंजन कहते हैं कि निशांत कुमार बेहद विनम्र हैं. सुलझे हुए राजनेता हैं. बुनियादी तौर पर समाजवादी नेताओं से जुड़े हुए मूल्यों को लेकर जो प्रतिबद्धता है, वह उनमें दिखती है. वह जब भी बात करते हैं, किसी भ्रम में रहकर बात नहीं करते हैं. बहुत ही स्पष्ट बात करते हैं. दो टूक बोलते हैं.

"पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लंबे अनुरोध और आग्रह के बाद निशांत जी ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा है. बतौर नेता और बतौर मंत्री उनसे पार्टी को बहुत सारी उम्मीदें हैं. हमारी पार्टी के लिए निसंदेह भविष्य हैं. उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां भविष्य में मिलने वाली है."- राजीव रंजन, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड

वह कहते हैं कि नीतीश कुमार को पसंद करने वाले जो भी लोग हैं, उन्हें भी लगता है कि उनकी विरासत को आगे ले जाने में निशांत कुमार की भूमिका अहम होगी. इसलिए लोगों की चाहत और पसंद बनकर निशांत कुमार उभरे हैं. उत्तर प्रदेश में पार्टी चुनाव लड़ सकती है. लंबे समय से पार्टी वहां संगठन ने सुधार और मजबूत कर रही है. आने वाले समय में हम बेहतर परिणाम ला सकते हैं. इसलिए जहां उत्तर प्रदेश में बेहतर कर सकते हैं उन सीटों पर हम काम कर रहे हैं.

माना जा रहा है कि निशांत कुमार को अब क्षेत्रीय नेता से राष्ट्रीय चेहरा बनाने की तैयारी चल रही है. राजनीति के पंडित इस और इशारा कर रहे हैं कि वह हर तरीके से फिट हैं. नीतीश कुमार की विरासत को वह आगे ले जाएंगे. वहीं, पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद कहते हैं कि निशांत कुमार तो हम सब के चहेता नेता बन चुके हैं.

यूपी चुनाव से संभालेंगे बड़ी जिम्मेदारी आने वाले 25 अक्टूबर को निशांत कुमार उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं. वहां एक बड़ा राजनीतिक जलसा करने जा रहे हैं. बनारस में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और आगामी यूपी चुनाव के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे.

जेडीयू के नेता यह कहते नहीं पीछे हट रहे हैं कि आने वाले समय में निशांत कुमार बड़ी जिम्मेदारी भी उठाएंगे. चूकि निशांत पूर्व सीएम नीतीश कुमार के पुत्र हैं, लिहाजा नेता और कार्यकर्ता उनमें उनके पिता वाली छवि भी देख रहे हैं. अब उनको बिहार के बाहर भी प्रोजेक्ट करने की तैयारी हो रही है.

निशांत ही होंगे जेडीयू के भविष्य निशांत कुमार जब राजनीति में आए तो उनके पहनावे, उनकी बातचीत की शैली और सादगी को लेकर कई सवाल उठे थे लेकिन धीरे-धीरे निशांत कुमार ने सादगी में रहते हुए अपनी राजनीति और रणनीति दिखानी शुरू कर दी. निशांत को जनता दल यूनाइटेड के नेता अपना भविष्य मानने लगे हैं.

पटना: पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को आने वाले समय में बिहार का भविष्य बताने की जेडीयू की तरफ से कोशिश हो रही है. बतौर मंत्री वह काफी सक्रिय भी नजर आ रहे हैं लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ाने की तैयारी चल रही है. देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होने जा रही है. जहां न तो जेडीयू का संगठन है और न ही एक भी विधायक. बीजेपी भी गठबंधन को लेकर भाव देती नजर नहीं आ रही है. ऐसे में चुनौती बहुत बड़ी है.

जेडीयू प्रवक्ता कहते हैं कि बतौर मंत्री भी जो उन्होंने फैसले लिए हैं, अधिकारियों में बहुत ही सही संदेश गया है. अच्छे काम करने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा और जो बेहतर काम नहीं करेंगे, उनके लिए मुश्किल में बढ़ेगी. भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और गवर्नेन्स को लेकर जो उनके विचार हैं, वह नीतीश कुमार की वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ मेल खाती है और उसके साथ आगे भी बढ़ रहे हैं.

निशांत कुमार (ETV Bharat)

राजीव रंजन प्रसाद कहते हैं, 'निशांत कुमार को लेकर हम एक बात कह सकते हैं कि उनके अंदर आसमान को छूने की क्षमता है. बहुत बड़ी ऊंचाई पर वह राज्य को ले जाएंगे. नीतीश कुमार की विरासत है, उसको सहेजने और विस्तार देने के लिए तैयार है. उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही है. हमें विश्वास है निशांत जी की छवि बहुत शालीन है काफी विनम्र है मृदु भाषी हैं. उनके विचारों में स्पष्टता है. यह जो गुण है, उनमें बड़े राजनेता बनने के पहले से ही दिख रहे हैं.'

निशांत से यूपी चुनाव में जेडीयू को उम्मीदें

जदयू नेता ने कहा कि हम लोग सतही तौर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी हों या न हो लेकिन नीतीश कुमार देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता रहे हैं. उनको चाहने वाले और पसंद करने वाले पूरे देश में लोग हैं. देश के ज्यादातर राज्यों में हमारे सांगठनिक इकाइयां हैं. अनेक राज्यों में समय-समय पर चुनाव लड़ते रहे हैं. पहले से भी उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ते रहे हैं. हमारी कोशिश है कि निशांत कुमार की अगुवाई में इस बार बेहतर करेंगे.

यूपी के जेडीयू नेताओं के साथ श्रवण कुमार (ETV Bharat)

2022 चुनाव में कैसा था प्रदर्शन?

निशांत के लिए यूपी चुनाव 2027 आसान नहीं होगा, क्योंकि 2022 में जेडीयू को करारी हार का सामना करना पड़ा था. पार्टी ने 26 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. हालांकि किसी भी सीट पर सफलता नहीं मिली. सभी सीटों पर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी. महज 0.11 प्रतिशत मत हासिल हुए थे.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

किन-किन सीटों पर लड़ी?

रोहानियां (वाराणसी), गोसाईगंज (अयोध्या), मड़िहान (मिर्जापुर), घोरावल (सोनभद्र), बामस्मऊ, (उन्नाव), प्रतापपुर (प्रयागराज), करछना (प्रयागराज), बैरिया (बलिया), तमकुही (कुशीनगर), भिनगा (श्रावस्ती), राबर्ट्सगंज (सोनभद्र), सोहरतगढ़ (सिद्धार्थनगर), मड़ियाहूं (जौनपुर), चुनार (मिर्जापुर), महरौनी (ललितपुर), लखनऊ कैंट, भाटपारा रानी (देवरिया), विधूना (औरैया), भोगनीपुर (कानपुर देहात), जहानाबाद (फतेहपुर), रानीगंज (प्रतापगढ़), जगदीशपुर (अमेठी), महमूदाबात (सीतापुर), बरेली कैंट (बरेली), विलासपुर (रामपुर) और बदायूं सदर की सीट शामिल रही है.

क्या है 2027 का लक्ष्य?

जनता दल यूनाइटेड 2027 के विधानसभा चुनाव में 60 से अधिक सीटों पर तैयारी कर रही है. इनमें से ज्यादातर पूर्वांचल के विधानसभा क्षेत्र हैं. इन इलाकों में कुर्मी समाज की अच्छी-खासी आबादी है. ऐसे में पार्टी को लगता है कि नीतीश कुमार के लव-कुश समीकरण का फायदा मिल सकता है.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

बीजेपी से गठबंधन की कोशिश

जेडीयू की कोशिश है कि बीजेपी के साथ मिलकर एनडीएम में रहते हुए विधानसभा चुनाव लड़ा जाए लेकिन फिलहाल बीजेपी के रुख को देखकर लगता नहीं है कि वह गठबंधन करने को बहुत इच्छुक है. 2022 में भी समझौता नहीं हो पाया था. ऐसे में अगर इस बार भी जेडीयू अकेले मैदान में जाता है तो खाता खुलना भी मुश्किल है.

बीजेपी क्यों नहीं चाहती गठबंधन?

असल में यूपी में बीजेपी का अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल (सोनेलाल) के साथ पुराना गठबंधन है, जो खुद कुर्मी समाज से आती हैं. ऐसे में बीजेपी को लगता है कि उसे यूपी में जेडीयू की जरूरत नहीं है. इसके अलावे उसके साथ सुभासपा और निषाद पार्टी है, जोकि ओबीसी और ईबीसी की पार्टी मानी जाती है.

क्या यूपी में कमाल दिखा पाएंगे?

इस सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे कहते हैं कि निशांत जब 25 अक्टूबर को बनारस जाएंगे तो वहां लोगों से मिलेंगे. यह अच्छी रणनीति है. मैं इस बात को मानता हूं निशांत को उस कद को प्राप्त करने में जो उनके पिता ने प्राप्त किया था, थोड़ा समय लगेगा लेकिन ठीक है, समय हर चीज में लगता है. शुरुआत हो चुकी है और निशांत उस दिशा में बढ़ चुके हैं. हालांकि यूपी में पार्टी पहले से काफी कमजोर है, इसलिए अकेले कुछ हासिल करना काफी मुश्किल है.

वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे (ETV Bharat)

"जहां तक उत्तर प्रदेश में बड़े जलसा करने की बात है तो मैं इस बात से सहमत हूं कि यह निशांत कुमार का प्रोजेक्शन है. जदयू का कोई स्टेक यूपी में नहीं है. एनडीए का बड़ा पार्ट है. विश्वसनीय पार्ट है लेकिन निशांत का बनारस में पॉलिटिकल जलसा करना इस बात का संकेत है कि निशांत का चेहरा क्षेत्रीय फलक से उठाकर राष्ट्रीय फलक पर ले जाने की तैयारी चल रही है."- सुनील पांडे, वरिष्ठ पत्रकार

पूर्वांचल में रहा है नीतीश कुमार का प्रभाव

सुनील पांडे कहते हैं, 'पूर्वांचल को बिहार से अलग नहीं देख सकते हैं. बिहार का पूर्वांचल से रोटी-बेटी का संबंध है और नीतीश कुमार का राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव भी रहा है. मैं मानता हूं कि निशांत जो हैं, अपने पिता के प्रभाव क्षेत्र से अपना दूसरा चेहरा राष्ट्रीय कद का चेहरा बनाना चाहते हैं. यह एक शुभ संकेत है और मैं मानता हूं कि इसका फायदा जदयू को हो सकता है.'

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार (ETV Bharat)

निशांत ही जदयू संगठन को बचा सकते हैं

सुनील पांडे कहते हैं कि निशांत कुमार नितीश कुमार के बेटे हैं, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है. उनका व्यवहार, चाल, चरित्र, ज्ञान से वह सुलझे हुए व्यक्ति हैं. इसमें दो राय नहीं है. सबसे पहले आपको उस राजनीति को समझना होगा कि निशांत क्यों? निशांत इसलिए जरूरी है कि संगठन को खड़ा रखना जरूरी है. जदयू तभी बचेगी, जब पूरी तरह से नेतृत्व निशांत के हाथों में आएगा.

ये भी पढ़ें: