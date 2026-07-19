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UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2024 की गलती नहीं दोहराएगी बीजेपी, बूथ प्रबंधन पर फोकस, संगठन महामंत्री ने संभाला बूथ मैनेजमेंट का मोर्चा

मुख्य रूप से पार्टी बूथ मैनेजमेंट में काम कर रही है. इसलिए महामंत्री संगठन ने अपनी ओर से ही मोर्चा संभाल लिया है और वह ग्रासरूट लेवल तक पहुंच रहे हैं.- संजय राय, प्रदेश महामंत्री, बीजेपी

'बूथ जीता, तो चुनाव जीता': उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर व्यापक तैयारी शुरू कर दी है. संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह पूरा फोकस बूथ प्रबंधन पर कर रहे हैं. धर्मपाल सिंह स्वयं पूरे प्रदेश का दौरा कर विधानसभा-वार सामाजिक समीकरणों, संगठन की स्थिति और बूथ स्तर की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं.

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी को साल 2024 में खराब बूथ मैनेजमेंट का परिणाम भुगतना पड़ा था. 2019 के मुकाबले 2024 में भाजपा का परिणाम बहुत खराब रहा था. इस खराब परिणाम को इस बार अच्छे परिणाम में बदलने के लिए 2027 चुनाव की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने पहल कर दी है.

सोशल इंजीनियरिंग पर जोर: बीजेपी का लक्ष्य प्रदेश के सभी जिलों तक पहुंचकर स्थानीय परिस्थितियों का प्रत्यक्ष आंकलन करना और फीडबैक लेना है. प्रत्येक सीट के लिए प्रभावी सोशल इंजीनियरिंग का खाका तैयार किया जा रहा है. चुनाव के लिए सामाजिक ताने-बाने और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अलग-अलग रणनीति पर काम किया जा रहा है.



संवाद से समस्या का हल: धर्मपाल सिंह शक्तिकेंद्र संयोजकों से संवाद कर रहे हैं और माइक्रो मैनेजमेंट का प्रशिक्षण दे रहे हैं.

उनका विशेष जोर बूथ सशक्तिकरण, कार्यकर्ता सक्रियता, जनसंपर्क और संगठनात्मक समन्वय पर है, ताकि चुनावी तैयारी सबसे निचले स्तर तक मजबूत हो सके. सोशल इंजीनियरिंग और व्यापक जनसंपर्क को ध्यान में रखते हुए धर्मपाल सिंह अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ भी संवाद कर रहे हैं. उद्देश्य है कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक संगठन की पहुंच और सहभागिता को और मजबूत बनाया जाए.



कमियों को दूर करने की कोशिश: अब तक झांसी, ललितपुर, जालौन, कानपुर देहात, बरेली और अमरोहा सहित अनेक जनपदों का संगठन महामंत्री दौरा कर चुके हैं. प्रत्येक जिले में संगठन की कमियों की बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं. कमियों को समयबद्ध ढंग से दूर करने के निर्देश दिए जा रहे हैं. हर विषय पर विस्तार से चर्चा करते हुए संगठन को और अधिक प्रभावी एवं सक्रिय बनाने पर बल दिया जा रहा है.

कानपुर- बुंदेलखंड क्षेत्र से ब्रज तक और अवध से पश्चिम क्षेत्र के साथ गोरखपुर से काशी तक पूरे प्रदेश को मथने के लिए धर्मपाल सिंह दौरा कर रहे हैं.

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