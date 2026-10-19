ETV Bharat / state

यूपी चुनाव 2027: अमित शाह के दौरे के बाद चुनावी मोड में आएगी भाजपा, बूथ स्तर पर तैयारी तेज

विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की तैयारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. दीपावली के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित लखनऊ दौरे के बाद पार्टी की चुनावी गतिविधियों में और तेजी आने की उम्मीद है. पार्टी ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर विधानसभा प्रभारी और विस्तारक नियुक्त किए हैं. इनकी जिम्मेदारी जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और बूथवार तैयारियों को समय रहते पूरा करने की होगी.

अमित शाह के दौरे के बाद तेज होगी चुनावी रणनीति: बीजेपी का प्लान है कि अमित शाह के लखनऊ प्रवास के बाद चुनावी तैयारियों को और गति दी जाए. हालांकि, उनके दौरे की तारीख अभी तय नहीं हुई है. पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद अहम है और वह समय रहते संगठनात्मक तैयारियां पूरी करना चाहती है. इससे पहले भी अमित शाह चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश में संगठन और चुनावी रणनीति को लेकर सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं.

2014 के चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन का जिक्र: उत्तर प्रदेश में भाजपा की चुनावी रणनीति की चर्चा के दौरान 2014 के लोकसभा चुनाव का उदाहरण भी सामने आता है. उस समय अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे और भाजपा ने राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 71 पर जीत दर्ज की थी. इसके अलावा अपना दल (एस) ने दो सीटें जीती थीं, जबकि अन्य दलों के खाते में सात सीटें आई थीं. पार्टी अब इसी तरह मजबूत संगठन और प्रभावी चुनावी प्रबंधन के जरिए 2027 के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है. 403 विधानसभा सीटों पर प्रभारी और विस्तारक तैनात: भाजपा ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए प्रभारी और विस्तारक नियुक्त किए हैं. पार्टी की योजना के अनुसार, विधानसभा प्रभारी दूसरे विधानसभा क्षेत्र से होंगे, जबकि विस्तारक संबंधित विधानसभा क्षेत्र में संगठनात्मक कामकाज पर ध्यान देंगे. इनकी जिम्मेदारी स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाने, बूथों की स्थिति का आकलन करने और पार्टी की चुनावी तैयारियों को मजबूत करने की होगी. इसका मकसद चुनाव से पहले संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय और व्यवस्थित बनाना है. टिकट बंटवारे के लिए 15 सूत्रीय फॉर्मूले पर जोर: विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए भाजपा की टिकट वितरण रणनीति में कई पहलुओं को महत्व दिए जाने की बात सामने आई है. इसमें मौजूदा विधायकों के कामकाज, जनता के बीच उनकी लोकप्रियता और स्वीकार्यता को परखना शामिल है. इसके साथ ही संगठन के कार्यकर्ताओं और बूथ स्तर के पदाधिकारियों के साथ उम्मीदवार के संबंधों को भी अहम माना जा रहा है. पार्टी का लक्ष्य सत्ता विरोधी लहर के असर को कम करते हुए ऐसे उम्मीदवार चुनना है, जिनकी जीत की संभावना मजबूत हो. विकास कार्यों और सामाजिक समीकरणों पर भी नजर: टिकट के संभावित दावेदारों का आकलन करते समय क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं, विकास कार्यों और स्थानीय समस्याओं को भी ध्यान में रखने की रणनीति बताई जा रही है. विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में संबंधित सीट पर पार्टी के प्रदर्शन को भी अहम माना जा रहा है. इसके अलावा क्षेत्र के सामाजिक और जातीय समीकरणों के आधार पर उम्मीदवार की स्वीकार्यता का आकलन किया जाएगा. दो या अधिक बार से जीत रहे विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की सीटों पर नाराजगी के स्तर को भी टिकट वितरण के दौरान ध्यान में रखा जा सकता है.