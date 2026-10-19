यूपी चुनाव 2027: अमित शाह के दौरे के बाद चुनावी मोड में आएगी भाजपा, बूथ स्तर पर तैयारी तेज
दीपावली के बाद अमित शाह का यूपी में दौरा प्रस्तावित है. 403 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों और विस्तारकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 5:28 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. दीपावली के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित लखनऊ दौरे के बाद पार्टी की चुनावी गतिविधियों में और तेजी आने की उम्मीद है. पार्टी ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर विधानसभा प्रभारी और विस्तारक नियुक्त किए हैं. इनकी जिम्मेदारी जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और बूथवार तैयारियों को समय रहते पूरा करने की होगी.
अमित शाह के दौरे के बाद तेज होगी चुनावी रणनीति: बीजेपी का प्लान है कि अमित शाह के लखनऊ प्रवास के बाद चुनावी तैयारियों को और गति दी जाए. हालांकि, उनके दौरे की तारीख अभी तय नहीं हुई है. पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद अहम है और वह समय रहते संगठनात्मक तैयारियां पूरी करना चाहती है. इससे पहले भी अमित शाह चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश में संगठन और चुनावी रणनीति को लेकर सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं.
2014 के चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन का जिक्र: उत्तर प्रदेश में भाजपा की चुनावी रणनीति की चर्चा के दौरान 2014 के लोकसभा चुनाव का उदाहरण भी सामने आता है. उस समय अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे और भाजपा ने राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 71 पर जीत दर्ज की थी. इसके अलावा अपना दल (एस) ने दो सीटें जीती थीं, जबकि अन्य दलों के खाते में सात सीटें आई थीं. पार्टी अब इसी तरह मजबूत संगठन और प्रभावी चुनावी प्रबंधन के जरिए 2027 के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है.
403 विधानसभा सीटों पर प्रभारी और विस्तारक तैनात: भाजपा ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए प्रभारी और विस्तारक नियुक्त किए हैं. पार्टी की योजना के अनुसार, विधानसभा प्रभारी दूसरे विधानसभा क्षेत्र से होंगे, जबकि विस्तारक संबंधित विधानसभा क्षेत्र में संगठनात्मक कामकाज पर ध्यान देंगे. इनकी जिम्मेदारी स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाने, बूथों की स्थिति का आकलन करने और पार्टी की चुनावी तैयारियों को मजबूत करने की होगी. इसका मकसद चुनाव से पहले संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय और व्यवस्थित बनाना है.
टिकट बंटवारे के लिए 15 सूत्रीय फॉर्मूले पर जोर: विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए भाजपा की टिकट वितरण रणनीति में कई पहलुओं को महत्व दिए जाने की बात सामने आई है. इसमें मौजूदा विधायकों के कामकाज, जनता के बीच उनकी लोकप्रियता और स्वीकार्यता को परखना शामिल है. इसके साथ ही संगठन के कार्यकर्ताओं और बूथ स्तर के पदाधिकारियों के साथ उम्मीदवार के संबंधों को भी अहम माना जा रहा है. पार्टी का लक्ष्य सत्ता विरोधी लहर के असर को कम करते हुए ऐसे उम्मीदवार चुनना है, जिनकी जीत की संभावना मजबूत हो.
विकास कार्यों और सामाजिक समीकरणों पर भी नजर: टिकट के संभावित दावेदारों का आकलन करते समय क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं, विकास कार्यों और स्थानीय समस्याओं को भी ध्यान में रखने की रणनीति बताई जा रही है. विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में संबंधित सीट पर पार्टी के प्रदर्शन को भी अहम माना जा रहा है. इसके अलावा क्षेत्र के सामाजिक और जातीय समीकरणों के आधार पर उम्मीदवार की स्वीकार्यता का आकलन किया जाएगा. दो या अधिक बार से जीत रहे विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की सीटों पर नाराजगी के स्तर को भी टिकट वितरण के दौरान ध्यान में रखा जा सकता है.
2022 में जीती, 2024 में हारी सीटों पर विशेष फोकस: भाजपा ने 2027 के चुनाव की तैयारियों के तहत उन बूथों पर विशेष ध्यान देने की रणनीति बनाई है, जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा. ऐसे करीब 18,900 बूथों की पहचान किए जाने की बात कही गई है. इन बूथों पर सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने और मतदाताओं के बीच पार्टी का समर्थन बढ़ाने के लिए माइक्रो-प्लानिंग पर जोर दिया जा रहा है. पार्टी का प्रयास है कि पिछले चुनावों में सामने आई कमजोरियों को समझकर समय रहते सुधार किया जाए.
1.77 लाख से अधिक बूथों को मजबूत करने की तैयारी: भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के बूथों को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पार्टी का लक्ष्य 1,77,516 बूथों पर संगठनात्मक गतिविधियों और सत्यापन की प्रक्रिया को मजबूत करना है. ये बूथ प्रदेश के 1,918 सांगठनिक मंडलों के अंतर्गत काम करते हैं. बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती को पार्टी की चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है.
बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुखों की अहम भूमिका: भाजपा के संगठन में बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख की अलग-अलग जिम्मेदारियां होती हैं. बूथ अध्यक्ष स्थानीय स्तर पर पार्टी संगठन और बूथ समिति के कामकाज को संभालते हैं. वहीं, पन्ना प्रमुख को मतदाता सूची के एक खास पन्ने की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसमें आमतौर पर करीब 30 से 60 मतदाता होते हैं. पार्टी के संगठनात्मक आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में 1,77,516 बूथ अध्यक्ष हैं, जबकि पन्ना प्रमुखों की संख्या करीब 35 लाख से अधिक बताई जाती है.
बीजेपी का दावा- 365 दिन काम करता है संगठन: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. अंकुश त्रिपाठी का कहना है कि भाजपा साल के 365 दिन काम करने वाला राजनीतिक संगठन है. पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनता से मिलते हैं और उनके सुख-दुख में शामिल होते हैं. चुनाव के समय बूथ स्तर से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक सभी अपनी जिम्मेदारी के अनुसार काम करते हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि उत्तर प्रदेश की जनता के समर्थन से भाजपा 2027 में फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी.
मिशन 2027 के लिए संगठन और बूथ प्रबंधन पर भरोसा: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भाजपा की रणनीति संगठन को मजबूत करने, उम्मीदवारों के चयन और बूथ स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाने पर केंद्रित नजर आ रही है. पार्टी का जोर उन क्षेत्रों में अपनी स्थिति सुधारने पर भी है, जहां पिछले चुनावों में उसे अपेक्षित समर्थन नहीं मिला. विधानसभा प्रभारियों, विस्तारकों, बूथ अध्यक्षों और पन्ना प्रमुखों के जरिए चुनावी तैयारियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की योजना है. अब देखना होगा कि भाजपा की यह रणनीति आगामी विधानसभा चुनाव में कितना असर दिखाती है.
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