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UPESSC: प्राचार्य के 111 पदों पर भर्ती आई, जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने अशासकीय अनुदानित सह-शिक्षा और महिला महाविद्यालयों में प्राचार्य के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है. आयोग ने इस भर्ती प्रक्रिया के लिए OTR (One Time Registration) आधारित ऑनलाइन आवेदन प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू की है.





उल्लेखनीय है कि OTR व्यवस्था लागू होने के बाद अब इस भर्ती के लिए स्पष्ट अंतिम तिथि भी घोषित कर दी गई है, जिससे अभ्यर्थियों को निर्धारित समयावधि के भीतर अपना पंजीकरण और आवेदन पूरा करना होगा.





आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या-02/2026 के अनुसार प्राचार्य के कुल 111 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. भर्ती से जुड़ी पात्रता, आयु सीमा, वेतनमान, परीक्षा योजना और रिक्तियों का विस्तृत ब्योरा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है.





महत्वपूर्ण बातें और तिथियां: