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UPESSC: प्राचार्य के 111 पदों पर भर्ती आई, जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किया विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

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यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 9:05 AM IST

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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने अशासकीय अनुदानित सह-शिक्षा और महिला महाविद्यालयों में प्राचार्य के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है. आयोग ने इस भर्ती प्रक्रिया के लिए OTR (One Time Registration) आधारित ऑनलाइन आवेदन प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू की है.


उल्लेखनीय है कि OTR व्यवस्था लागू होने के बाद अब इस भर्ती के लिए स्पष्ट अंतिम तिथि भी घोषित कर दी गई है, जिससे अभ्यर्थियों को निर्धारित समयावधि के भीतर अपना पंजीकरण और आवेदन पूरा करना होगा.


आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या-02/2026 के अनुसार प्राचार्य के कुल 111 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. भर्ती से जुड़ी पात्रता, आयु सीमा, वेतनमान, परीक्षा योजना और रिक्तियों का विस्तृत ब्योरा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है.

महत्वपूर्ण बातें और तिथियां:

  • OTR और आवेदन प्रारंभ होने की तिथि: 21 जुलाई 2026
  • ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 20 अगस्त 2026
  • आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि: 23 अगस्त 2026
  • प्रस्तावित परीक्षा तिथि: 24 सितंबर 2026


    विशेष ध्यान दें: आयोग ने स्पष्ट किया है कि वह अभ्यर्थियों को पात्रता के संबंध में कोई पृथक परामर्श नहीं देगा. इसलिए उम्मीदवार वेबसाइट (www.upessc.up.gov.in) पर आवेदन से जुड़ी जानकारी देख लें. सहूलियत के लिए आयोग ने हिंदी व अंग्रेजी में User Manual और ट्यूटोरियल वीडियो भी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं.


    प्राचार्य पदों के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए समय पर OTR प्रक्रिया पूरी करना और तय सीमा के भीतर आवेदन सबमिट करना बेहद महत्वपूर्ण है. OTR प्रणाली की अंतिम तिथि 20 अगस्त है. इसकी परीक्षा 24 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी.

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