ETV Bharat / state

यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग; प्राचार्य भर्ती का परिणाम घोषित, 110 अभ्यर्थी चयनित

यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों और महिला महाविद्यालयों में प्राचार्य पद के लिए अंतिम चयन परिणाम शुक्रवार (20 नवंबर 2026) को घोषित कर दिया है. आयोग ने कुल 111 विज्ञापित पदों के सापेक्ष 110 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की है, जबकि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एक पद का परिणाम रोक दिया गया है.

आयोग के उपसचिव की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, विज्ञापन संख्या- 02/2026 के तहत यह भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में योजित विशेष अपील संख्या- 521/2026 में 20 नवंबर 2026 को पारित आदेश के अनुपालन में एक पद को रोकते हुए शेष 110 पदों का अंतिम परिणाम जारी किया गया है. लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का विवरण तथा कटऑफ आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.upessc.up.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है.