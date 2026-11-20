यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग; प्राचार्य भर्ती का परिणाम घोषित, 110 अभ्यर्थी चयनित
आयोग ने कुल 111 विज्ञापित पदों के सापेक्ष 110 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 10:09 PM IST
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों और महिला महाविद्यालयों में प्राचार्य पद के लिए अंतिम चयन परिणाम शुक्रवार (20 नवंबर 2026) को घोषित कर दिया है. आयोग ने कुल 111 विज्ञापित पदों के सापेक्ष 110 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की है, जबकि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एक पद का परिणाम रोक दिया गया है.
आयोग के उपसचिव की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, विज्ञापन संख्या- 02/2026 के तहत यह भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में योजित विशेष अपील संख्या- 521/2026 में 20 नवंबर 2026 को पारित आदेश के अनुपालन में एक पद को रोकते हुए शेष 110 पदों का अंतिम परिणाम जारी किया गया है. लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का विवरण तथा कटऑफ आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.upessc.up.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है.
इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 24 सितंबर 2026 को किया गया था. लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 27, 28, 30, 31 अक्टूबर और 17 नवंबर 2026 को संपन्न कराए गए थे. आयोग ने स्पष्ट किया है कि साक्षात्कार के समय वांछित अभिलेख प्रस्तुत न कर पाने के कारण कुछ अभ्यर्थियों का परिणाम औपबंधिक (प्रोविजनल) रखा गया है.
अभ्यर्थी अपने प्राप्तांकों का विवरण 21 नवंबर 2026 से आगामी एक सप्ताह तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से देख सकेंगे. इसके लिए उन्हें अपना अनुक्रमांक (रोल नंबर) और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी. आयोग ने यह भी साफ किया है कि प्राप्तांकों के संबंध में सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 के तहत कोई अलग से जानकारी नहीं दी जाएगी.
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