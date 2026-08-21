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Gen Alpha के बीच DM और SP,साथ किया भोजन, इटावा में CDO ने पकड़ी खामियां

उन्नाव में बच्चों के साथ भोजन करते डीएम व एसपी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

उन्नाव में बच्चों से मुखातिब डीएम-एसपी. (Photo Credit : ETV Bharat)

उन्नाव में डीएम घनश्याम मीना पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने मेस से लेकर क्लासरूम तक व्यवस्थाएं परखीं. डीएम ने सीधे कक्षाओं का रुख किया और छात्र-छात्राओं से बातचीत कर पढ़ाई से लेकर सुविधाओं तक का फीडबैक लिया. अधिकारियों के सामने बच्चों ने भी बेझिझक अपनी बात रखी. सबसे खास बात रही कि डीएम और एसपी ने बच्चों के बीच बैठकर भोजन किया. जिलाधिकारी ने मेस का निरीक्षण कर इस्तेमाल की जा रही खाद्य सामग्री और भोजन तैयार करने की व्यवस्था की भी जांच की.

उन्नाव में डीएम व एसपी ने बच्चों के साथ किया भोजन. (Video Credit : ETV Bharat)

उन्नाव/इटावा : यूपी में जेन अल्फा के धरना-प्रदर्शन और सड़क पर उतरने के बाद शासन प्रशासन हरकत में आ गया है. विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था परखने और सुधारने के लिए अफसर विद्यालयों की तरफ दौड़ने लगे हैं. इसी कड़ी में गुरुवार को उन्नाव में डीएम घनश्याम मीना व पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह और इटावा में सीडीओ संजय कुमार सिंह ने पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय के निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए.



निरीक्षण के दौरान छात्र-छात्राओं ने अपने हाथों से तैयार मॉडल भी जिलाधिकारी को दिखाए. बच्चों की प्रतिभा और रचनात्मकता की डीएम ने सराहना की. डीएम ने निर्देश दिया कि एसडीएम हर 15 दिन में विद्यालय का निरीक्षण करेंगे और पठन-पाठन के साथ भोजन की गुणवत्ता की भी जांच करेंगे.

उन्नाव में बच्चों से मुखातिब डीएम-एसपी. (Photo Credit : ETV Bharat)









इटावा में CDO ने बच्चों संग बैठकर खाया खाना, खुली व्यवस्थाओं की पोल

इटावा में सीडीओ संजय कुमार सिंह का दौरा. (Photo Credit : ETV Bharat)

इटावा में भोजन की जांच करते सीडीओ संजय कुमार सिंह. (Photo Credit : ETV Bharat)

मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह गुरुवार को जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय कांधनी पहुंचे. यहां निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था, छात्रावास, भोजन, स्वच्छता, कंप्यूटर शिक्षा, खेलकूद और मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया. इसके बाद CDO ने बच्चों के साथ बैठकर मेस में भोजन किया और खाने की गुणवत्ता, स्वाद व स्वच्छता परखी. इसके बाद शौचालयों में बाल्टी-मग आदि नहीं होने समेत कई खामियों पर जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए.

उन्नाव में बच्चों के साथ भोजन करते डीएम-एसपी. (Photo Credit : ETV Bharat)

सीडीओ के निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कुल 387 में से 341 छात्र उपस्थित मिले. CDO ने बच्चों से सीधे संवाद कर पढ़ाई और दिनचर्या की जानकारी ली. उन्होंने छात्रों से विभिन्न विषयों के प्रश्न पूछकर शैक्षणिक स्तर भी परखा. बारिश के कारण खेल मैदान में जलभराव और घास की समस्या को देखते हुए सफाई व घास कटान के निर्देश दिए गए. विद्यार्थियों की मांग पर सीमेंटेड बैडमिंटन कोर्ट बनवाने का भी निर्देश दिया.

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