यूपी में युवाओं के लिए बड़ी खबर: शिक्षा विभाग में 17 हजार से अधिक पदों पर निकली भर्तियां, जानें परीक्षा की तारीखें
उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव से पहले शिक्षा विभाग ने 17,059 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 8:08 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश के एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प को पूरा करने के लिए विभागों ने पूरी तैयारी कर ली है. इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने कुल 17,059 पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी कर दिए हैं. इसमें उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण पदों को शामिल किया गया है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि आयोग पारदर्शी तरीके से समय पर नियुक्तियां पूरी कराएगा.
उच्च शिक्षा विभाग में 2047 पदों पर होगी भर्ती: उच्च शिक्षा विभाग में कुल 2047 पदों के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, जिसमें प्राचार्य के 111 पद और सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) के 1936 पद शामिल हैं. सहायक आचार्य पदों के लिए लिखित परीक्षा 19 और 20 नवंबर 2026 को कराने का प्रस्ताव रखा गया है. इस कदम से प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा. वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी कुल 3504 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
माध्यमिक और बेसिक शिक्षा में हजारों अवसर: माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के 897 पद और प्रवक्ता (पीजीटी) के 2607 पद निकाले गए हैं. सहायक अध्यापक पद के लिए परीक्षा 3 और 4 दिसंबर 2026 को कराने की तैयारी है, जबकि प्रवक्ता पद की परीक्षा 15 और 16 दिसंबर 2026 को रखी गई है. इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में सबसे बड़ा हिस्सा बेसिक शिक्षा विभाग का है. यहां प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक शहरी (अर्बन) के 11,508 रिक्त पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं.
दिसंबर में होंगी परीक्षाएं, स्पेशल टीईटी की भी तैयारी: बेसिक शिक्षा के इन 11,508 पदों के लिए लिखित परीक्षा 3 और 4 दिसंबर 2026 को कराना तय किया गया है. इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (स्पेशल टीईटी) कराने की भी पूरी तैयारी की जा रही है. इस बड़े भर्ती अभियान से प्रदेश के लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी. सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द परीक्षाएं कराकर योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंप दिए जाएं.
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