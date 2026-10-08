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यूपी में युवाओं के लिए बड़ी खबर: शिक्षा विभाग में 17 हजार से अधिक पदों पर निकली भर्तियां, जानें परीक्षा की तारीखें

जानिए कब होंगी असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी-पीजीटी परीक्षाएं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश के एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प को पूरा करने के लिए विभागों ने पूरी तैयारी कर ली है. इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने कुल 17,059 पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी कर दिए हैं. इसमें उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण पदों को शामिल किया गया है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि आयोग पारदर्शी तरीके से समय पर नियुक्तियां पूरी कराएगा.

उच्च शिक्षा विभाग में 2047 पदों पर होगी भर्ती: उच्च शिक्षा विभाग में कुल 2047 पदों के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, जिसमें प्राचार्य के 111 पद और सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) के 1936 पद शामिल हैं. सहायक आचार्य पदों के लिए लिखित परीक्षा 19 और 20 नवंबर 2026 को कराने का प्रस्ताव रखा गया है. इस कदम से प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा. वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी कुल 3504 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.