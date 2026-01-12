EOW का ऑपरेशन शिकंजा; 100 करोड़ के घोटाले और VDO भर्ती धांधली के मास्टरमाइंड समेत 28 गिरफ्तार
ईओडब्लू की टीम ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में की छापेमारी, बालाजी हाइटेक घोटाले का मैनेजर, VDO भर्ती घोटाले के आरोपी गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 6:57 PM IST
लखनऊः उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) ने बड़ी सफलता हासिल की है. ईओडब्लू ने सोमवार को प्रेस नोट जारी कर बताया कि एक सप्ताह के विशेष ऑपरेशन शिकंजा के तहत विभिन्न मामलों में फरार चल रहे 28 मोस्टवांटेड आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ईओडब्ल्यू की 8 विशेष टीमों ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में छापेमारी कर घोटालेबाज कंपनियों के मैनेजर, भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी और धांधली करने वाले अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया है.
100 करोड़ का बालाजी हाइटेक फ्लैट घोटाला: गाजियाबाद के चर्चित श्री बालाजी हाइटेक कंस्ट्रक्शन्स घोटाले में गिरफ्तारी हुई है. इस कंपनी के डायरेक्टरों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर एक ही फ्लैट को कई लोगों को आवंटित कर करीब 100 करोड़ का गबन किया था. कंपनी के मैनेजर एडमिन एंड फाइनेंस नीरज कुमार मिश्रा को नोएडा से गिरफ्तार किया गया. आरोपी बैंक से लोन अप्रूवल कराने और फर्जी अलॉटमेंट लेटर तैयार करने का काम देखता था. इस मामले में कुल 38 मुकदमे दर्ज हैं.
VDO भर्ती 2018 में धांधली करने वाले 7 गिरफ्तारः वर्ष 2018 में हुई ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण पर्यवेक्षक और ग्राम पंचायत अधिकारी के 1953 पदों पर भर्ती परीक्षा में हुई व्यापक धांधली के मामले में भी EOW ने शिकंजा कसा है. इस मामले में कुल 7 लोग पकड़े गए हैं, जिनमें 6 अभ्यर्थी और 1 डेटा कंपनी का असिस्टेंट प्रोग्रामर उमेश पाल शामिल है. इन पर ओएमआर शीट और डेटा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है.
आवास योजना में 7 करोड़ का गबनः इसी तरह अमेठी की नगर पंचायत मुसाफिरखाना में गरीबों के आवास के लिए संचालित IHSDP योजना में 7.15 करोड़ रुपये के गबन के मामले में भी EOW ने रेजिडेंट इंजीनियर राधेश्याम श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया है. इन पर गरीबों के पक्के आवास और मूलभूत सुविधाओं के लिए आवंटित धन की हेराफेरी का आरोप है. दरअसल, बताया EOW मुख्यालय और सेक्टर स्तर पर 8 विशेष टीमें गठित की गई थीं. इनके साथ सेंट्रल क्रैक टीम को भी लगाया गया था. इन टीमों ने तकनीक और सर्विलांस की मदद से वर्षों से छिपे बैठे अपराधियों को ढूंढ निकाला है.
इसे भी पढ़ें- EOW ने घोटालेबाज इंजीनियर को लखनऊ से गिरफ्तार किया; गोंडा में सरयू ड्रेनेज घोटाले का है आरोपी