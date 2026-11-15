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सीतापुर की बेटी ने मारी बाजी; ISRO की वैज्ञानिक चयन परीक्षा में 7वीं रैंक, हाईस्कूल-इंटरमीडिएट और बीटेक में रहीं टॉपर

खैराबाद की बेटी ने देशभर में बढ़ाया सीतापुर का मान, ISRO की परीक्षा में हासिल की सातवीं रैंक ( Photo Credit; ETV Bharat )

सीतापुर: खैराबाद कस्बे की बेटी ईबा खान ने प्रतिभा, मेहनत और मजबूत इरादों के दम पर एक बार फिर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की वैज्ञानिक चयन परीक्षा में ऑल इंडिया सातवीं रैंक (AIR-7) हासिल कर उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार, बल्कि पूरे खैराबाद और सीतापुर जिले का नाम नेशनल लेवल पर रोशन किया है.

ईबा खान (Video Credit; ETV Bharat) खैराबाद के मोहल्ला मियां सराय निवासी ईबा खान शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही हैं. उन्होंने अपनी प्रारंभिक और स्कूली शिक्षा कस्बे के स्टडी प्वॉइंट इंटर कॉलेज से पूरी की. साल 2019 में हाईस्कूल और साल 2021 में इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉपर रहीं.