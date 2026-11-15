सीतापुर की बेटी ने मारी बाजी; ISRO की वैज्ञानिक चयन परीक्षा में 7वीं रैंक, हाईस्कूल-इंटरमीडिएट और बीटेक में रहीं टॉपर
ईबा ने बताया कि उनका चयन ISRO में साइंटिस्ट के पद पर हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 3:52 PM IST
सीतापुर: खैराबाद कस्बे की बेटी ईबा खान ने प्रतिभा, मेहनत और मजबूत इरादों के दम पर एक बार फिर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की वैज्ञानिक चयन परीक्षा में ऑल इंडिया सातवीं रैंक (AIR-7) हासिल कर उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार, बल्कि पूरे खैराबाद और सीतापुर जिले का नाम नेशनल लेवल पर रोशन किया है.
खैराबाद के मोहल्ला मियां सराय निवासी ईबा खान शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही हैं. उन्होंने अपनी प्रारंभिक और स्कूली शिक्षा कस्बे के स्टडी प्वॉइंट इंटर कॉलेज से पूरी की. साल 2019 में हाईस्कूल और साल 2021 में इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉपर रहीं.
इसके बाद IET लखनऊ से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक पूरा किया. यहां भी उन्होंने अपनी मेहनत और लगन का शानदार प्रदर्शन करते हुए साल 2025 में विभागीय टॉपर बनने का गौरव हासिल किया.
लगातार शैक्षणिक उपलब्धियों का सिलसिला जारी रखते हुए, ईबा ने अब ISRO की वैज्ञानिक चयन परीक्षा में देशभर में 7वां स्थान प्राप्त कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. उनकी ये उपलब्धि उनके सालों के मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण का परिणाम है.
ईबा खान ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, स्टडी प्वॉइंट इंटर कॉलेज के प्रबंधक, शिक्षकों और समस्त स्टाफ के मार्गदर्शन एवं सहयोग को दिया है. उनका कहना है कि परिवार और शिक्षकों से मिले प्रोत्साहन ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी.
ईबा की इस उपलब्धि पर उनके पिता डॉ. मेराजुद्दीन खान, माता रुहाना परवीन, भाई अली वारिस खान (IES), भाभी तूबा सऊद, बहन तूबा खान और जीजा मो. काशिफ (एडवोकेट) सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई दी.
ईबा ने बताया कि उनका चयन ISRO में साइंटिस्ट के पद पर हुआ है, ऑल इंडिया सातवीं रैंक हासिल हुई है. उन्होंने कहा, इस सफलता का पूरा श्रेय वह अपने माता-पिता, भाई, बहन और परिवार को देंगी, जिन्होंने हमेशा हौसला बढ़ाया और मार्गदर्शन किया. उनके भाई भी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में हैं और ISRO में साइंटिस्ट रह चुके हैं.
युवाओं को मैसेज देते हुए उन्होंने कहा कि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें. मेहनत और धैर्य बनाए रखें. छोटे कस्बे से होने के बावजूद बड़े सपने देखिए, क्योंकि लगन और मेहनत से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है. वह देश के लिए पूरी ईमानदारी से काम करना चाहती हैं.
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